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Bingöllü sporcular, ayak tenisinde Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Bingöllü sporcular, ayak tenisinde Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

06.11.2021 11:31
Bingöllü sporcular, ayak tenisinde Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Denizli'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan ve milli takıma davet edilen Solhan Ayak Tenisi Takımı'nın sporcuları, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin başarısı için ter dökecek.

Denizli'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan ve milli takıma davet edilen Solhan Ayak Tenisi Takımı'nın sporcuları, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin başarısı için ter dökecek.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde mart ayında beden eğitimi öğretmeni İbrahim Serdar Demir'in öncülüğünde beden eğitimi öğretmenleri Yunus Emre Kutlu ve Cumali Kılınç, müzik öğretmeni Muhittin Ülger, üniversite öğrencisi Furkan Yayan'ın katılımıyla ayak tenisi takımı kuruldu.

Kentte düzenlenen turnuvalarda birinci olan takım, daha sonra Muş, Tunceli, Elazığ, Erzurum takımlarının yer aldığı bölge şampiyonasında da birincilik elde etmeyi başardı.

Geçen ay Denizli'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılan Solhan Ayak Tenisi Takımı, 20 ekip içerisinde şampiyonluk elde etti.

Bu başarılarının ardından milli takıma davet edilen oyuncular, Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı ekibin başarısı için mücadele edebilecek olmanın gururunu yaşıyor.

Takım, antrenmanlarını Solhan ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndaki ayak tenisi sahasında sürdürüyor.

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilcisi ve takım oyuncusu İbrahim Serdar Demir, AA muhabirine, Amasya Üniversitesinde okuduğu dönemde ayak tenisi turnuvalarına katıldığını, bu sporun Solhan'da yapılabilmesi için çalışma başlattığını söyledi.

Takımının kurulmasının bu spora ilgi duyan kişiler sayesinde olduğunu anlatan Demir, gerekli eğitimlerin ardından uluslararası kuralları uygulayarak çalıştıklarını belirtti.

"Avrupa'da derece yapmak istiyoruz"

Takımın kurulmasının ardından 6-7 aylık gibi bir sürede Türkiye şampiyonu olmayı başardıklarını aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Denizli'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduk. Türkiye'den 18, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 2 takım vardı. Bundan sonraki hedefimizi üst düzey düşünüyoruz. Romanya, Avrupa'da 8-9 yıldır şampiyon oluyor. Biz de inşallah Romanya ile karşılaşıp Avrupa'da derece yapmak istiyoruz."

"Elenen takımlar bile bizi desteklemek için orada kaldı"

Şampiyonluktan sonra çok güzel tepkiler aldıklarını kaydeden Demir, sadece Bingöl'den değil diğer illerden de kendilerine destek geldiğini dile getirdi.

Demir, "Türkiye Şampiyonası'nda elenen takımlar bile bizi desteklemek için orada kaldı. Çok güzel dostluklar kurduk. Biz oraya gittiğimizde Bingöl'ün Solhan ilçesini çoğu takım bilmiyordu ne yazık ki. Biz orada Bingöl'ü ve Solhan'ı en iyi şekilde temsil ettik ve tanıttık." ifadelerini kullandı.

Kutlu: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışmalarımız sürüyor"

Solhan ilçesi Yeşilova İmam Hatip Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olan takımın antrenörü Yunus Emre Kutlu, bölgeyi en iyi şekilde temsil edebilmek için uğraştıklarını belirtti.

Kutlu, "Takımda 2 öğretmen, üniversite öğrencisi ve Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilcisi var. Türkiye Şampiyonası'nı kazandıktan sonra ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hak kazandık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Furkan Yayan ise ayak tenisine ilk başladıkları zaman bu kadar başarılı olabileceklerini düşünmediklerini aktararak, "Güzel işler başardığımızı gördük. Avrupa'da güzel dereceler alarak ilimizi, ilçemizi gururlandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bingöllü sporcular, ayak tenisinde Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek
Bingöllü sporcular, ayak tenisinde Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek
Bingöllü sporcular, ayak tenisinde Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek
Bingöllü sporcular, ayak tenisinde Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek
Bingöllü sporcular, ayak tenisinde Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye, Denizli, Solhan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bingöllü sporcular, ayak tenisinde Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bingöllü sporcular, ayak tenisinde Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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