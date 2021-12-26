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Bir Maldivler skandalı daha! Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı - Son Dakika

Bir Maldivler skandalı daha! Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı

26.12.2021 14:32

G.Saray'da oynarken sakatlık sürecinde Maldivler'de tatil yaptığı iddasıyla kulüple ters düşen Serdar Aziz, yine benzer bir konuyla gündemde. Gribal enfeksiyondan dolayı F.Bahçe-Malatya maçının kadrosuna alınmayan Serdar, eşinin paylaşımı sebebiyle tepki çekti. Tuğçe Aziz'in bir organizasyondan Serdar'la yaptığı paylaşımlar taraftarı çıldırttı.

Bu sezon kötü giden Fenerbahçe'de kaos bitmiyor. Son olarak Serdar Aziz'le ilgili yaşanan gelişmeler taraftarın sabrını taşırdı. Yeni Malatyaspor maçında gribal enfeksiyondan dolayı kadroya alınmayan Serdar, sosyal medyadaki paylaşımlardan dolayı taraftarı karşısına aldı.

EŞİ PAYLAŞTI

Serdar, Galatasaray'da oynadığı dönemde sakatlık sürecinde Maldivler'de tatil yaptığı iddialarına karşı çıkmıştı. Eşinin tatil paylaşımlarından ötürü taraftarlarla polemik yaşamıştı. Benzer olayı şimdi de Fenerbahçe'de yaşıyor.

"MALDİVLER DÖNEMİ AÇILDI"

Fenerbahçeli taraftarlar, 'Gribal enfeksiyon' sebebiyle kadroda olmayan Serdar'ın 'sağlıklı' görüntüsüyle çılgına döndü. Sosyal medyada çok sert yorumlar yapılıyor. Serdar'ın vereceği yanıt merak konusu oldu.

İşte sosyal medyadaki tepkiler:

Serdar Aziz'i yine eşi ifşalada! Bir Maldivler skandalı daha
Serdar Aziz'i yine eşi ifşalada! Bir Maldivler skandalı daha
Serdar Aziz'i yine eşi ifşalada! Bir Maldivler skandalı daha
Serdar Aziz'i yine eşi ifşalada! Bir Maldivler skandalı daha
Serdar Aziz'i yine eşi ifşalada! Bir Maldivler skandalı daha
Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı! Bir Maldivler skandalı daha
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Serdar Aziz, Fenerbahçe, Maldiv, Grip, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir Maldivler skandalı daha! Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bir Maldivler skandalı daha! Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı - Son Dakika
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