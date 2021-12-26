Bir Maldivler skandalı daha! Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı

Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'nın doğum günü partisi görüntüleri gündem oldu

Bu sezon kötü giden Fenerbahçe'de kaos bitmiyor. Son olarak Serdar Aziz'le ilgili yaşanan gelişmeler taraftarın sabrını taşırdı. Yeni Malatyaspor maçında gribal enfeksiyondan dolayı kadroya alınmayan Serdar, sosyal medyadaki paylaşımlardan dolayı taraftarı karşısına aldı.

EŞİ PAYLAŞTI

Serdar, Galatasaray'da oynadığı dönemde sakatlık sürecinde Maldivler'de tatil yaptığı iddialarına karşı çıkmıştı. Eşinin tatil paylaşımlarından ötürü taraftarlarla polemik yaşamıştı. Benzer olayı şimdi de Fenerbahçe'de yaşıyor.

"MALDİVLER DÖNEMİ AÇILDI"

Fenerbahçeli taraftarlar, 'Gribal enfeksiyon' sebebiyle kadroda olmayan Serdar'ın 'sağlıklı' görüntüsüyle çılgına döndü. Sosyal medyada çok sert yorumlar yapılıyor. Serdar'ın vereceği yanıt merak konusu oldu.

İşte sosyal medyadaki tepkiler: