Bodrum FK-Eyüpspor Maçında Olaylar Çıktı

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Bodrumspor- Eyüpspor maçında gergin anlar yaşandı. Tribünden atılan maddeler Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile futbolcu Uğur Demirok'a isabet etti. Demirok, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 takımın teknik direktörü kırmızı kartla sahadan atıldı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bodrum FK-Eyüpspor maçındaortalık bir anda karıştı. Süper Lig yarışında lider Eyüpspor ile Bodrum FK'yı Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya getiren maç, ilk yarının son bölümünde yaşanan olaylar nedeniyle 15 dakika durdu.

KÜFÜR EDEN TEKNİK DİREKTÖR SAHADAN ATILDI, ORTALIK KARIŞTI

Bodrum'daki maçta 45'inci dakikada Celal'e yapılan hareketin faul olduğu gerekçesiyle sert bir şekilde ve küfürlü sözlerle itiraz eden ev sahibi Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Hakem Gürcan Hasova tarafından kırmızı kartla sahadan atılınca ortalık karıştı.

ARDA TURAN VE UĞUR DEMİROK'A YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Ev sahibi taraftarlar tribünden sahaya ve konuk ekibin yedek kulübesine yabancı madde yağdırdı. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile yedek futbolculardan Uğur Demirok'a atılan yabancı maddeler isabet etti. Demirok, yüzüne isabet eden madde nedeniyle zor anlar yaşadı. Yüzünde morluklar oluşan futbolcu, ambulansla sahadan alınarak hastaneye kaldırıldı.

TAKIM BAŞKANLARI SAHAYA İNDİ

Olaylar üzerine kulüp başkanları gerginliği yatıştırmak için sahaya indi. Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya sahanın içine girerek tribünlere gitti. Öztürk ve Özkaya kol kola girerek tribünlerin önüne gidip taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. İki başkan tek tek tribünleri gezip uzun süre taraftarlarla diyalog kurarak taşkınlıkların son bulmasını istedi.

HAKEM, ÇEVİK KUVVET EŞLİĞİNDE SAHADAN ÇIKTI

Yaklaşık 15 dakika duran oyun, gerginliğin azalmasıyla tekrar başlatıldı. Hakem Gürcan Hasova ve yardımcıları oyunun durmasıyla yaklaşık 65 dakika süren ilk yarı tamamlandığında saha içinde çevik kuvvet ekipleri nezaretinde soyunma odasına gidebildi.

Arda Turan, tribünlerle gergin anlar yaşadı. Turan maçın 80. dakikasında ise kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Karşılaşma 1-0 Eyüpspor galibiyetiyle sona erdi. Olaylı maçtan geriye ise yeşil sahalara yakışmayan bu görüntüler kaldı.