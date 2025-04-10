O pankartı neden tutmadı? Boykota destek veren Galatasaray\'ın kaptanından açıklama var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlatılan boykot çağrılarına birçok sanatçı ve sporcu destek vermişti. Bunlardan biri de Galatasaray Kadın Voleybol Takımının kaptanı İlkin Aydın olmuştu.

PANKARTI TUTMADI, GÜNDEM OLDU

Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan kritik mücadele öncesi dikkat çeken bir an yaşanmış ve özellikle sosyal medyada çok konuşulmuştu. Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanan maçtan önce takımlar salona Polis Haftası pankartıyla çıkmışlardı. Ancak pankartı Galatasaray Daikin kaptanı İlkin Aydın'ın tutmadığı görülmüştü.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Olay gündem olurken İlkin Aydın bugün konuyla ilgili açıklama yaptı. İlkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polis Haftası'nı kutladı ve, "Ülkemizin GÜVENLİĞİ ve HUZURU için canla başla çalışan polislerimiz sizleri seviyoruz. İnanın size değil kastım" ifadelerini kullandı.