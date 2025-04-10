O pankartı neden tutmadı? Boykota destek veren Galatasaray'ın kaptanından açıklama var - Son Dakika
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Spor

O pankartı neden tutmadı? Boykota destek veren Galatasaray'ın kaptanından açıklama var

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Fenerbahçe karşılaşmasının seremonisinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümüne dair açılan pankartı tutmayan ve kısa sürede gündem olan Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Aydın, ''Ülkemizin GÜVENLİĞİ ve HUZURU için canla başla çalışan polislerimiz sizleri seviyoruz. İnanın size değil kastım'' ifadelerini kullandı.

10.04.2025 11:35
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlatılan boykot çağrılarına birçok sanatçı ve sporcu destek vermişti. Bunlardan biri de Galatasaray Kadın Voleybol Takımının kaptanı İlkin Aydın olmuştu.

Maç öncesi açılan pankartı tutmayan voleybolcu sessizliğini bozdu

PANKARTI TUTMADI, GÜNDEM OLDU

Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan kritik mücadele öncesi dikkat çeken bir an yaşanmış ve özellikle sosyal medyada çok konuşulmuştu. Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanan maçtan önce takımlar salona Polis Haftası pankartıyla çıkmışlardı. Ancak pankartı Galatasaray Daikin kaptanı İlkin Aydın'ın tutmadığı görülmüştü.

Maç öncesi açılan pankartı tutmayan voleybolcu sessizliğini bozdu

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Olay gündem olurken İlkin Aydın bugün konuyla ilgili açıklama yaptı. İlkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polis Haftası'nı kutladı ve, "Ülkemizin GÜVENLİĞİ ve HUZURU için canla başla çalışan polislerimiz sizleri seviyoruz. İnanın size değil kastım" ifadelerini kullandı.

Boykota destek veren ve maç öncesi açılan pankartı tutmayan voleybolcu sessizliğini bozdu
Maç öncesi açılan pankartı tutmayan voleybolcu sessizliğini bozdu
Maç öncesi açılan pankartı tutmayan voleybolcu sessizliğini bozdu
Maç öncesi açılan pankartı tutmayan voleybolcu sessizliğini bozdu
O pankartı neden tutmadı? Boykota destek veren Galatasaray\'ın kaptanından açıklama var
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Son Dakika Spor O pankartı neden tutmadı? Boykota destek veren Galatasaray'ın kaptanından açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ali Tarkan Erdal:
    Aynı Fetö gibi hükümete bağlı gerici örgütlerin mensupları doldu TSK ve Emniyete! PKK Paçavralarina müdahale etmeyip sırtında Türk bayrağı olana bayrakla birlikte tekme atan zihniyet sözde 15 Temmuzda darbeye kalkan zihniyetle aynıdır! Gericiler ve Bölücüler daima birliktedir! Birleştilerde zaten! Bu yazım Türk Milleti'nedir Uyanık Olun! Memleketi Masada kaybetmeyelim! 32 19 Yanıtla
  • Suleyman Dag:
    Polis teşkilatına kastım yok diyorsun kastın kime onuda açıklasaydın herkes bilseydi belki sana destek olunurdu. 25 14 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    miktir git iki yüzlüler yalaka tutmayınca sizi çok seviyorum öylemi. 14 15 Yanıtla
  • Murat Avci:
    arkasına da kimler var. 14 13 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Galatasaray bu ikiyüzlünün sözleşmesini acil olarak fesh etmeli. 18 8 Yanıtla
  • 6106:
    Önce BİŞE YAPIYORSUN SONra YANLİŞ ANLAŞİLDİ özür dılemesen 10 15 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    R yapmak zorunda kalırsın. gozün sıkışınca aramazsin ödeşilir 12 8 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    polisler ne yapsin.. oonlar sonucta emir kulu.. her biri hukumet ile ayni fikirde demek degildir her konuda.. polis dedigin senin kuzenin, benim dayim ,digerinin amcasi, halasi vs. ha su her zaman yapilmal isteniyor o da iktidar hangi parti ise kendi gorusunden insanlari daha bi dolduruyor kolluk kuvvetlerine.. birada da bi garip hal var o da.. secimle gelen secimle gidiyor ise neden bunu yapma egilimindeler.. gecmiste de boyle idi.. mogoltay tuttu kimo alsaydik bozkurtlari mi dedi koalisyon zamani.. ha bu iktidarda ozellikle 2016 dan sonrasi kantari topuzunu hepten sasirdi ya da bilerek yapiyot artik ne derseniz. sonucta biz devlet memuru diye bakmaliyoz olaya hukumet memuru degil.. bu en onemli ayrim. soylunun tabiri vardi bizim cocuklar.. bu ve zamanindaki Mogoltay kafalari degismeli... 6 5 Yanıtla
  • savaş duman:
    kaltak 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Demir:
    Bir Grup Curuh Var Ne Olsa Başlarına Ne Gelse Tayyip Erdogandan Biliyorlar. Halkın Kendi Kendini Yönetme Biçimi Olan Cumhuriyet Birilerinin Tekelinde olduğunu düşündüğü Sürece İleri Gitmemiz Mümkün Değil.Cumhuriyeti Müslüman olmayan Biri Getirdi Diye Müslüman Biri Yönetemez Diye Anayasanın Değiştirelemez Madde Olarak Ekleseydi Atatürk. 1 0 Yanıtla
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