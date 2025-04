O pankartı neden tutmadı? Boykota destek veren Galatasaray\'ın kaptanından açıklama var

Serkan Güngör:

polisler ne yapsin.. oonlar sonucta emir kulu.. her biri hukumet ile ayni fikirde demek degildir her konuda.. polis dedigin senin kuzenin, benim dayim ,digerinin amcasi, halasi vs. ha su her zaman yapilmal isteniyor o da iktidar hangi parti ise kendi gorusunden insanlari daha bi dolduruyor kolluk kuvvetlerine.. birada da bi garip hal var o da.. secimle gelen secimle gidiyor ise neden bunu yapma egilimindeler.. gecmiste de boyle idi.. mogoltay tuttu kimo alsaydik bozkurtlari mi dedi koalisyon zamani.. ha bu iktidarda ozellikle 2016 dan sonrasi kantari topuzunu hepten sasirdi ya da bilerek yapiyot artik ne derseniz. sonucta biz devlet memuru diye bakmaliyoz olaya hukumet memuru degil.. bu en onemli ayrim. soylunun tabiri vardi bizim cocuklar.. bu ve zamanindaki Mogoltay kafalari degismeli...