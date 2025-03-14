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Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

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Fenerbahçe'nin Rangers'a elenmesi Ada basınında geniş yankı buldu. İskoç basını, maçın sonunda seri penaltı atışları sonucu Fenerbahçe'nin elendiğini ve Mourinho'nun maç sonu açıklamalarını manşetlere taşıdı. The Guardian, BBC, SkySports ve diğerleri, Rangers'ın kalecisi Jack Butland'ın penaltılardaki kahramanlığını öne çıkardı. Mourinho'nun hakem ve VAR görevlilerine eleştirileri de gündem oldu.

14.03.2025 11:12
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a deplasmanda seri penaltı atışları sonrası elendiği maç, Ada basınında geniş yankı buldu. İskoç basını özellikle Mourinho'nun maç sonu açıklamalarına değindi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a elendiği maç Ada basınında manşetleri süsledi.

The Guardian: "Butland'ın penaltılardaki kahramanlığı Fenerbahçe'yi batırdı."

BBC: "Jack Butland'ın penaltılarda gösterdiği kahramanlık Rangers'ı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıdı."

SkySports: "Ibrox'taki gergin gecede Rangers, Jack Butland'ın penaltı kahramanlığıyla Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi."

TNTSports: "Rangers penaltı atışları sonrası Jose Mourinho'yu saf dışı bıraktı, Fenerbahçe elendi."

Independent: "Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Rangers' elenmesi sonrası "küstah" hakeme yüklendi."

DailyMail: "Butland, Ibrox'taki özel gecede penaltılarla kahraman oldu."

TheHerald: "Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla elenmesinin ardından hakeme ve VAR görevlilerine ateş püskürdü. Tecrübeli menajer, Ibrox'ta oynanan penaltı atışlarından önceki 120 dakikada takımının üç penaltı kazanması gerektiğini savundu."

TheSun: "Öfkeli Mourinho, Rangers maçı sonrası hakemlerin Fenerbahçe'nin 3 penaltısını vermediğini söyledi. Maç sırasında kart gören Portekizli, hakemi de "kibirli" olarak nitelendirdi."

DailyRecord: "Öfkeli Mourinho bir komplonun kurbanı olduğundan korkuyor. Özel biri, Roma'nın Bükreş'te Sevilla'ya kaybettiği 2023 Avrupa Ligi Finali'nin ardından patlak veren sert tartışmanın ardından Fenerbahçe'nin bunun bedelini ödediğine dair yeni korkular yarattı."

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