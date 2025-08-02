Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Lazio ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, saat 21.00'de başladı. Mücadele tv100'den canlı olarak yayımlanıyor.
Galatasaray; Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Jakobs, Sane.
Lazio; Mandas, Hysaj, Marusic, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
Yeni transfer Victor Osimhen, Mauro Icardi'nin yanı sıra transfer görüşmeleri için Fransa'ya giden Frankowski karşılaşmada forma giyemeyecek.
Lazio maçı kadrosunda yer almayan isimler;
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.
30' İlk 30 dakikalık bölüm Galatasaray'ın üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikalarda oyunda denge var.
27' Nuno Tavares'in kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu ön direkte karşıladı.
22' Leroy Sane'nin sol kanada uzun pasında Eren Elmalı topu istediği gibi kontrol edemedi.
18' Galatasaray ön alan baskısını artırdı. Laziolu futbolcular topu çıkarmakta zorlanıyor.
15' Sane'nin kale önüne attığı ara pasta Sallai topa sahip olamadı. Top Laziolu kalecide.
10' Golllllllllllllllllllllll! Galatasaray, Torreira ile 1-0 öne geçti.
5' Maçta tempo yüksek.
1' Maç başladı...
Son Dakika › Spor › Büyük heyecan tv100'de! Galatasaray - Lazio maçında ilk gol geldi - Son Dakika
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