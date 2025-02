ÇAYKUR Rizespor\'dan Galatasaray Maçına Hazırlık

Spor

ÇAYKUR Rize spor 'un Gambiyalo golcüsü Ali Sowe, sahalarında konuk edecekleri Galatasaray karşılaşması öncesi, "Galatasaray'a karşı kazanmak, bireysel anlamda ve takım olarak çok önemli bir galibiyet olacaktır. Bizler maçı dört gözle bekliyoruz. Takım arkadaşlarım var ve bu maçı kazanmak adına oraya çıkacağız. Galatasaray'a karşı kazanmak, bireysel anlamda ve takım olarak çok önemli bir galibiyet olacaktır" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazartesi günü evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde antrenmana çıkan yeşil mavililer, ısınma ve istasyon çalışması yaptı. Çift kale maç ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi. Antrenmanda yeni transferler de hazır olurken, sakalığı bulunan Eray Korkmaz, fizik tedavi uzmanı eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman öncesi saha kenarında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor'un golcüsü Ali Sowe, oynayacakları Galatasaray maçını değerlendirdi. Sowe, "Galatasaray maçı, gerçekten güzel bir maç olacak. Her oyuncunun oynamak istediği tarzda bir mücadele olacak ve takım olarak büyük bir ilgiyle bekliyoruz. Zaten bir hafta hazırlanma şansı olacak. Bizler maçı dört gözle bekliyoruz. Bu maçı kazanmak adına oraya çıkacağız. Ayrıca taraftarımızın önünde oynuyoruz. Galatasaray'a karşı kazanmak, bireysel anlamda ve takım olarak çok önemli bir galibiyet olacaktır. Tabii ki zor bir maç olacağını biliyoruz ama hepimiz orada en iyi performansımızı sergileyip, kendi adımıza en pozitif sonucu almak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

'RİZE'DE OLDUĞUM İÇİN KENDİMİ ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM'

Rize'de olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Sowe, "Rize'de olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum çünkü burada takım arkadaşlarım ve hocamla birlikte antrenman yapma şansını elde ettim. Ayrıca takım arkadaşlarım bana çok fazla yardımcı oluyor. Kariyer açısından baktığımızda, elbette ki tam olarak istediğim seviyede değilim ama her zaman pozitif sonuçlarla ilerlediğimiz takdirde istediğim seviyeye geleceğimi düşünüyorum. Ancak şu anlık bununla yetiniyorum. Dürüst olmak gerekirse, gelecek sezonla ilgili herhangi bir planlama yapmaya başlamadım çünkü şu anda odaklandığım tek nokta Rize'de en iyi performansımı göstermek. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum ve her şeyimi vermek istiyorum. Bu sezon sadece odağım bu yönde. Tabii ki sezon sona erdikten sonra yeni sözleşmemle ilgili planlamalar yapacağım" diye konuştu.

'HER TAKIM SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYOR'

Her takımın sahaya kazanmak için çıktığı söyleyen Sowe, " Futbol, bildiğiniz gibi ilginç bir spor ve bu yüzden futbolu seviyoruz. Tabii ki oyunun doğası gereği kazanmak da var, kaybetmek de. Ancak şunu bilmelisiniz ki her takım sahaya kazanmak için çıkıyor. Her oyuncunun da mentalitesi her maçı kazanmak üzerine kurulu. Bu durumda, şu anda ligde bulunduğumuz konum bizim istediğimiz bir konum değil. Bunu geliştirmek istiyoruz; daha iyi bir konumda olmak istiyoruz. Her maça daha iyi sonuçlar alıp pozitif sonuçlarla devam etmek istiyorum" dedi.

'GEÇMİŞTEKİ SKANDALLARI GERİDE BIRAKMAYI VE UNUTMAYI TERCİH EDİYORUM'

Ligde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Sowe, "Bence ligde son yaşananların oyuncular üzerinde kesinlikle etkisi var diyebilirim. Ancak bizler, oyuncular olarak şu mentalitede ilerliyoruz; yaşadıklarımızı geride bırakmalıyız. Çünkü maç kazandığımızda çok mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Fakat özellikle kaybettiğimizde bunu unutarak bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor. O maçla ilgili yapacak bir şeyimiz yok artık, ama önümüzdeki maç için bir şeyler yapabiliriz. Geçmişteki skandalları geride bırakmayı ve unutmayı tercih ediyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Bizim önümüzdeki maçları pozitif anlamda nasıl sonuçlandırırız, bunları bulmak ve düşünme hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan arkadaşlarının çok etkili olacağını da dile getiren Sowe, "Evet, pozitif anlamda bir etki yaratacaklarını düşünüyorum çünkü üçü de çok önemli oyuncular. Bize gelme sebepleri de zaten bize yardımcı olmak. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Bize geldikleri için hepimiz mutluyuz ve pozitif sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.