Çeşme\'de Veloturk Gran Fondo Uluslararası Bisiklet Yarışı

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano bu sene 8'inci kez gerçekleşti. 12 ülkeden 708 sporcunun yer aldığı organizasyon 3 ayrı parkurda koşuldu. "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olmak için bisiklet severleri bir araya getiren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, sosyal sorumluluk projesinde de örnek oldu. Argeus Travel & Event tarafından Veloturk işbirliği ve Salcano'nun ana sponsorluğunda Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışa Türkiye'nin yanı sıra; Yunanistan, Bulgaristan, Danimarka, İngiltere, Kazakistan, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sporcular katıldı. UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen yarış, Çeşme'nin doğal güzelliklerini de katılımcıların beğenisine sundu.

'SORUNSUZ BİR YARIŞ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Argeus Travel & Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, güzel bir organizasyonu geride bıraktıklarını dile getirdi. Güney, "Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi sorunsuz bir yarış gerçekleştirdik. Katılımcılardan aldığımız geri dönüşler de gayet iyi. Hem spor yaptılar hem de keyifli bir hafta sonu geçirdiler. Çeşme'de hedefimiz çok yüksek. Spor ve turizmin bir arada olması, sezonun da bu sayede uzaması çok önemli. Çeşme'nin yılın her ayında spora elverişli olması, yerel yönetimin de destek vermesi bizi çok mutlu ediyor. Yerli katılımcının yanında yurt dışından gelen sporcuların ülke tanıtımına katkısı da faydalı oluyor" ifadelerini kullandı.

'HER DÜZEYDE SPORCU KATILDI'

Bu sene parkurda değişikliğe gittiklerini de vurgulayan Aydın Ayhan Güney, "91K Salcano ve 67K Toyota Hybrid parkurlarımıza bir yenisini ekledik. 41K'lık Çeşme parkurumuz bir hayli ilgi gördü. Bu sayede her düzeyde sporcunun katılımına da katkı sunmuş olduk. Organizasyona sadece bir yarış olarak da bakmamız gerekiyor. Her yaptığımız işte sosyal sorumluluk projelerimiz ile beğenileri topluyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Salomon Cappadocia Ultra Trail'de geç kayıtla LÖSEV'e bağışta bulunduk. Ayrıca 'Çocuk Koşusu' gerçekleştirdik. Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da ise 'Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler' projesine destek olarak çocuklarımızı bisikletlerle buluşturduk. Spor yapmayan çocuk kalmasın hayatının her alanında bir spor dalıyla ilgilensin istiyoruz. Spor kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutarak bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sunar. Biz de bunun için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'BÖLGE ESNAFI SEZON DIŞI ZAMANDA RAHAT BİR NEFES ALIYOR'

Aydın Ayhan Güney, Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'nun bölgeye sunduğu destekle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"Yaz sezonunun bitmesiyle azalan iş olanağı bu tarz etkinliklerle canlı tutuluyor. Turizme katkısı çok büyük ve bölge esnafını ayakta tutmaya yönelik önemli işler. Sezon dışı olmasına rağmen yarışımızla Çeşme'ye bu dönemde hareket kazandırdık. Yarışan sporcunun yanı sıra ekipler ve ailelerle sayı aslında birkaç kat da artmış oluyor. Bu sayede bölge esnafı sezon dışı zamanda rahat bir nefes alıyor" şeklinde konuştu.