Çeşme Maratonu yarın start alacak

Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nın doğal güzellikleri arasındaki Salomon Çeşme Maratonu yarın koşulacak.

'Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş' sloganı ile düzenlenecek Çeşme Maratonu, 42K, 21K ve 10K'lık parkurlarda gerçekleşecek. Yarışa 29 ülkeden 2 bin 606 sporcu katılacak. Organizasyon öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu ve Türkiye Marka Direktörü Orçun Kutluad, Garmin Türkiye Genel Müdürü Hasan Güder, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve davetliler katıldı.

Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğindeki organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenecek.

Kaymakam Maraşlı: "Spor organizasyonları ile tüm dünyaya en kolay şekilde erişebiliyoruz"

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Maratonu'nu, 3. kez yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Çeşme'de turizmle beraber artık spor turizminin de her mevsim yapılabileceğini göstermekten memnuniyet duyuyoruz. Spor organizasyonları ile tüm dünyaya en kolay şekilde erişebiliyoruz. Baktığınız zaman insanlar buraya keyfine geliyor Buraya gelen insanlar sporu sevdiği için geliyor. Spor en iyi tanıtım araçlarından biri ve biz de bunun için çaba sarf ediyoruz. Sporla kalın, Çeşme'de kalın" dedi.

Atilla Kuduoğlu: "Organizasyonumuz çok kısa sürede büyüdü"

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, 10 yıldır organizasyonların içinde yer aldıklarını dile getirerek, "Bu deneyimi buraya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu sene maraton olan organizasyonumuz çok kısa sürede büyüdü. Güzel bir yarış olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Aydın Ayhan Güney: "Böyle bir yarışın çok ileriye gitmesine sebep olan 4 etken burada birleşti"

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Çeşme'yi sevdiklerini belirterek, "Yıllardır burada bisiklet yarışı da yapıyoruz. Kaymakamımız geldikten sonra, öncülüğü ile maratona başladık. Çok hızlı büyüdü ve 2 katına çıktı katılım sayısı. Böyle bir yarışın çok ileriye gitmesine sebep olan 4 etken burada birleşti. Maratonun büyümemesi için bir şey kalmadı. Yerel yönetimin desteği ve titizlikle üzerinde durması en önemli aktör. Tecrübesi yüksek bir organizasyon ekibiyiz ve 20 yıldır bu tarz işler yapıyoruz. Önemli bir sponsorla yürümek çok önemli. Bunların yanında lokasyon ve keyifli bir yerde olması çok önemli. Yarışın büyümemesi için bir sebep yok. Bizler de bunun için çalışacağız. Bu tarz organizasyonlar standardını bozmadan devam ederse ve yabancı sporcu sayısı artarsa organizasyonun da büyümesine katkı sağlıyor. İlk yarışımız daha dün gibi gözümüzde ve bu sene üçüncüsünü yapıyoruz. Zamanla daha da büyüyerek Kapadokya'daki gibi yabancı sporcu sayısında artış yaşayacağız" diye konuştu.

29 ülkeden 2 bin 606 sporcu

Çeşme Maratonu, 29 ülkeden 2 bin 606 sporcunun katılımı ile koşulacak. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra; Yunanistan, Tacikistan, İsviçre, ABD, Rusya, Hollanda, İsrail, Etiyopya, Meksika, Birleşik Krallık, Fas, İran, Kanada, Almanya, Litvanya, Norveç, Slovenya, Endonezya, Arnavutluk, Bulgaristan, Fransa, Suriye, Sırbistan, Hindistan, İtalya, Romanya, Malezya ve KKTC'den sporcular katılacak.

Organizasyonun 42K'lık parkurunda 89, 21K'lık parkurunda 517, 10K'lık parkurunda ise 2 bin sporcu ter dökecek. Parkurlarda bin 12 kadın, bin 594 erkek koşucu yer alacak.

3 ayrı parkur

Yarışta, 42K'lık (maraton) parkurda start, yarın saat 07.30'da Çeşme Merkez'den verilecek. Toplam tırmanışı 300 metrelik olan parkurda sporcular startın ardından 21K'lık parkura dahil olacak ve yarış başladığı yerde sona erecek. Çeşme Maratonu'nun 21K'lık koşusu (yarı maraton), Çeşme şehir merkezinden saat 08.00'de start alacak. Sporcular, Ilıca ve Alaçatı'dan geçerek başlanılan yerde finişi gelecek. Parkur çeşitliliği anlamında önemli yere sahip olan yarışta sporcular Ilıca plajının doğal güzelliğini görerek tırmanışa geçecek.

10K'lık parkurda ise saat 09.00'da Alaçatı Şehir Merkezi'nden start alacak sporcular, 91 metrelik tırmanışa sahip olan parkurun her adımında bir deneyime sahip olacak. Hem yeni katılımcıların hem de tecrübeli isimlerin yer alacağı parkurda koşu tutkunları doğa ve tarihin içinden geçerek güzellikleri keşfedecek. Dar sokakları, yel değirmenleri ve muhteşem plajlarıyla adından söz ettiren Alaçatı'dan start alacak yarış, Çeşme'de son bulacak.

'Adım Adım' ile STK bağışı

Çeşme Maratonu, önemli bir projeye de ev sahipliği yapıyor. Adım Adım ile yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için koşucular tarafından bağış toplandı. Şu ana kadar bağış miktarı 7.5 milyon TL'ye ulaşırken organizasyon bitiminde rakamın 10 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. - İSTANBUL