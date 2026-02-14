Dağ Kayağı Şampiyonası Rize'de Gerçekleşti - Son Dakika
Spor

Dağ Kayağı Şampiyonası Rize'de Gerçekleşti

14.02.2026 15:29
Rize'nin Güneysu ilçesinde 70 sporcunun katılımıyla Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından organize edilen Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Rize'de yapıldı. Rize'nin Güneysu ilçesinde Handüzü yaylasında oluşturulan parkurlarda 70 sporcu mücadele etti.

Güneysu ilçesi Handüzü Yaylası'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Erkek ve kadın 70 sporcu U16, U18, U20, U21+ kategorilerinde yarıştı. Karla kaplı yamaçları tırmanan sporcular, kayarak en kısa sürede bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı. Sporcular zaman zaman zor anlar yaşarken, yarışlara katılan Canan Kabakçı (50) ile Zehra Yıldız (41) 20'li yaşlardaki sporcularla mücadele etti.

RİZE GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ ÖZTÜR: KIŞ BOYUNCA ŞAMPİYONAYA DEVAM EDECEĞİZ

İki stilde 70 sporcunun yarışlara katıldığını söyleyen Rize Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk, "Geçen hafta sonu biliyorsunuz Kar Motoru Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştık. Yine Handüzü Yaylamızda. Mükemmel bir atmosfer var destinasyon açısından, spor turizmi açısından mükemmel bir yer. Kış boyunca şampiyonalara devam edeceğiz. Bu Türkiye şampiyonasında Dağ Kayağı Zirve Kupası'nda 70 sporcu yarıştı. İki stilde yarıştılar burada; hız ve uzun mesafe olarak. Burada yapılmasının çok büyük önemi var. Bütün bunlar burayı reklam edecek. Burada Rize Handüzü'nü ve Ayder olsun diğer yaylalarımızı ön plana çıkartacağız ve önümüzdeki yıl da bu şampiyonalar devam edecek. Geçen yıl 18 Ekim'de biliyorsunuz buraya kar düştü. Türkiye'de ilk kar düşen noktalardan bir tanesi ve en kıymetli karlardan bir tanesi bu bölge İlk kar yağışının gerçekleştiği yer ve 2,5-3 metreyi bulan bir kar yüksekliği var. Burada Haziran'a kadar kar burada sabit kalıyor" dedi.

'52 YAŞIMDA BÖYLE BİR DENEYİM YAŞAMAK İSTEDİM'

Yarışlara katılan Canan Kabakçı (52), "Ankara'dan katılıyorum yarışmaya. 20'li kızlarla yarışacağım. ya yarışmadan tabii ki hani sonuç sürpriz olmayacak ama hani bir yarışma ortamında bulunmak, bir aktivitede yer almak, bu keyfi yaşamak için geldim. Yıllardır amatör olarak uğraşıyorum kayak sporuyla. Yarışmacı olarak hiç deneyimim yoktu. 52 yaşımda böyle bir deneyim yaşamak istedim, o yüzden geldim. Şöyle; aslında yarışlara hazırlanmadım. Amatör olarak kayak yapıyorum, kaymayı seviyorum. Çok zevkli. Normal hani keyfine kayak yapmakla yarışmak farklı bir şeymiş. Bunu da burada deneyimledim. Ergan Dağı, Erciyes, Davraz, Ilgaz kayak pistlerine gittim yıllar içerisinde. 15 yıldır kayıyorum normal pistlerde" diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEYİN YAŞI YOK"

Yarışlara katılan Zehra Yıldız (41) ise "Ankara'dan geliyorum. Evet gerçekten de klasman olarak alt klasmanımızda fazla sporcu olmadığı için gençlerle birlikte yarışacağız ama çok güzel bir ortam burada. Rekabetten öte birbirine böyle yardımcı olan çok sporcu var. Zaten Rize'yi çok seviyoruz. Daha önce Ultra Trail yarışı için gelmiştim ben. O zaman da hayran kalmıştım. Şimdi de çok güzel bir doğası var. Hiçbir şeyin yaşı yok. Kesinlikle yaşam şekliniz, yaşınız, konumunuz ne olursa olsun hobilerinize zaman ayırarak kendinizi mutlu etmeyi deneyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Güneysu, Türkiye, Rize, Spor, Son Dakika

