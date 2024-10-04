Spor

- Danilos Pizza rotayı Bodrum maçına çevirdi

Danilos Pizza Başantrenörü Hasan Fırat Okul:

"Hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak"

"İzmit halkını Pazar günü maça bekliyoruz"

KOCAELİ - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne bu yıl ilk kez katılan ve sezona galibiyetle başlayan Kocaeli'nin yeni takımı Danilos Pizza'da ikinci haftanın hazırlıkları aralıksız sürüyor. Başantrenör Hasan Fırat Okul, ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ilk kez bu yıl federasyondan aldıkları davet üzerine katılan Kocaeli takımı Danilos Pizza sezona mutlu başladı. Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanında alınan galibiyetin ardından rotasını evindeki Bodrum Basketbol maçına çeviren Danilos Pizza'da hazırlıklar yüksek motivasyonla sürüyor. Başantrenör Hasan Fırat Okul, sportif direktörü Murat Başman ve takım kaptanı Gizem Uca, İhlas Haber Ajansı muhabirine sezona hazırlık sürecini, takımdaki uyumu, yöneticilerin hedeflerini anlattı ve tüm sporseverleri pazar günü oynayacakları maçta kendilerini desteklemeye davet etti.

"Hasan Fırat Okul: Hep 'İzmitli doğulmaz, olunur' derlerdi, öyle oldu"

İzmit Belediyespor'dan ayrılıp Kocaeli'de yeni kurulan Danilos Pizza Kulübü'ne geçiş sürecini ve yeni takımının hedeflerini paylaşan Hasan Fırat Okul, "Kocaeli'yi ve İzmit'i sevdim. Antrenörlükte İstanbul Üniversitesi'nde doğdum, büyüdüm diyebilirim. Oradan sonra da Fenerbahçe'ye transfer oldum. Gittiğim yerde uzun süre kalıp, orayı yaşatmak ve en yukarı çıkarmak adına çalıştım, öyle yetiştik. Kocaeli'de, İzmit'te de bu ortamı bulunca düştük, çıktık, en zirveye ulaştık, her ortamı gördük. Artık buralı olduk. Çocuklarım burada doğdu. Biz artık Kocaeliliyiz. Burayı çok sevdim. Buradaki potansiyeli, basketbol aşkını biliyorum. Pandemi süreci araya girmiş olsa da şimdi insanların, bu şehrin böyle bir organizasyona ihtiyacı var. Hele böyle bir ekonomik durumda, hafta sonu çocuklarıyla gelip, ücretsiz olarak eğlenip güzel vakit geçirebilecekleri ortam sunmaya çalışıyoruz. Yöneticilerimiz de milli maçları izlemeye geldiklerinde, bizim takımımızın maçlarına geldiklerinde buradaki potansiyeli görmüşlerdi. Bu geçişi sağladık. Danilos Pizza, Kocaeli takımı. Ben de Kocaeli'nin adamıyım. Hep derlerdi, 'İzmitli doğulmaz, İzmitli olunur' diye. Bize de öyle oldu. İzmit Belediyespor'dan kalan kemik bir ekibimiz var, genel menajerimiz, asistan koçumuz, vs. Bütün organizasyonumuz İzmit Belediyespor ile kuracağımız işi devam ettirdik. Yeni oyuncular geldi, yöneticilerimiz değişti. Daha kurumsal, daha özel, siyaset üstü bir organizasyon içindeyiz. Bu herkesin takımı. Herkes gelip bu takımı burada destekleyebilir" dedi.

"Bodrum maçı zor mücadele olacak. Ama buradaki ortama güveniyoruz"

TKBL'ye takım yapıp çok kısa sürede Süper Lig'e adapte olan takımın hazırlanma sürecini de paylaşan Okul, "Sezona hazırlanırken biz aslında 2. Lig'e, TKBL'ye (Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi) takım kurduk. Danilos Pizza geçen sezon play-off finali oynadı. Sonrasında Süper Lig'den herhangi bir takım çekilirse ilk davet edilecek takım bizdik ama bunun olup olmayacağı, İzmit Belediyespor'un çekileceğini biliyorduk ama federasyonun sayısı düşürüp düşürmeyeceğinden emin değildik. Federasyon son anda Süper Lig'e davet etti. Yöneticilerimizle bunu yapabilir miyiz, yabancı bulabilir miyiz diye konuştuk. Çünkü masada artık az oyuncu kalmıştı. Onun üzerinden bir şeyler yapmaya çalıştık. İlk hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak. Onun üzerine gidebileceğimiz kadar gitmek. İlk haftamız iyi geçti, keyifli geçti. Geçen yıldan cezam olduğu için tribünden destek olmaya çalıştım. Bu hafta evimizde maçımız. Zor mücadele olacak. Bodrum, EuroCup oynuyor. Onlar da lige yeni çıktı ama çok tecrübeli organizasyonları var. Ayhan Avcı orada antrenör. 6 yabancıları var, hangi dördü oynayacak bilmiyoruz. Ciddi anlamda iyi takım. Geçen hafta Beşiktaş'ı yendiler. Bakalım ne olacak? Seyircimize ve buradaki ortama güveniyoruz. Hiçbir maç önceden belli olmaz. Kazanıp, kaybedeceğimizi sahada göreceğiz. Bütün İzmitlileri ve basketbol severleri de bizleri desteklemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"12 takımdan 2'si düşecek. Herkes çok ciddi para ve efor ortaya koyuyor"

Ligin ve rakiplerin genel değerlendirmesini yapan Hasan Fırat Okul, "Hafta hafta geçtikçe, diğer takımları gördükçe, yabancı potansiyelini, takım kadrolarını gördükçe daha da şekilleniyor. İlk hafta kafamızda biraz fikirler oluştu. Bu sene iki uzunla oynuyoruz. İki uzunla oyun sistemi nasıl kurulacak, bununla ilgili sıkıntılarımız oluyor. Bu her zaman iyi sonuç verecek mi, vermeyecek mi? 4 numarası çok hareketli rakibe göre ne yaparız onları göremedik. Lig geneline baktığımızda tabii ki Fenerbahçe en yukarıda. Galatasaray çok iyi kadro kurdu, iyi para harcadı, milli takım oyuncuları orada. Çukurova 8 yabancılı takım kurdu. Birkaç hafta sonra nerede olup olamayacağımızı net bir şekilde konuşabiliriz ama bizim tek derdimiz kalıcı olmak. 14 takımlı lig yapıldı. 2 takım çekildi, Zonguldak fikstüre girdi ama maça çıkmadılar, belliydi. 2 takım BAY geçiyor şu anda. 4 hafta otomatikman ligimiz uzadı. 12 takımdan 2 takım düşecek. Herkes ciddi anlamda maddi para koydu, ciddi anlamda efor ortaya koyuyor. İyi oyuncular geldi, iyi paralar harcandı. Biz biraz daha fazla çalışıp kalitemizi gösterip umarım kalıcı olacağız" ifadelerini kullandı.

"Maddi olarak hiçbir sıkıntımız yok"

Kulübün ekonomik olarak güçlü olduğuna da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Danilos Pizza markası büyümeye çalışan şirket grubu. Maddi olarak hiçbir sıkıntımız yok. Şu ana kadar herkes paralarını aldı, peşinatlarını aldı, bütün menajerler ücretlerini aldı. Hatta hafta sonu oynanacak maçın salon parası bile erkenden ödendi. Bu rahatlık bizi güçlü kılıyor. Net olarak bütçesi belli olan, işler sıkıntıya girdiğinde de bütçesi artırılabilen bir organizasyon içindeyiz. Bunu yakalamak çok zor bir spor kulübü olarak. Sağ olsun yöneticilerimiz imkanları bize tanıdılar. Bütçemizin nerede olması gerektiğini, ne yapabileceğimizi, bu bütçeyle nerelerde olabileceğimizi anlattık. Esneklik de sağlıyorlar gerektiğinde. Maddi anlamda çok güçlü bir organizasyon. Şehre de değer katacak" açıklamasında bulundu.

Murat Başman: "Kadın basketboluna çok ciddi yatırım yapıyoruz"

Bursa'da Ant Spor'a sponsor olduktan sonra yatırımlarının ikinci yılında kendi kulüplerini Kocaeli'de kuran Danilos Pizza'nın Sportif Direktörü Murat Başman ise yeni kurulan kulüplerinin şehir seçiminden hedeflerine, ekonomisinden altyapıya kadar soruları yanıtladı. Başman, "Özel bir şirketiz. Danilos Pizza olarak kadın basketboluna çok ciddi yatırım yapıyoruz. Bu yatırımın ikinci yılındayız. Geçen sene başlayan yatırım bu sene artarak devam etti. Geçen yıl Ant Spor'a Bursa'da sponsor olarak yaptık. Fakat geçen sezonun sonunda İzmit'in ve diğer kulüplerin ligden çekilmesiyle Süper Lig teklifi aldık ve yatırımı İzmit'te, Kocaeli'de yapma kararı verdik. En büyük sebep de buradaki taraftar potansiyeli. Basketbolu seven bir şehirde, kadın basketbolunu birleştirdik. Çok daha iyi yerlere geleceğimize inandık ve İzmit'e geldik. Yarışmacı bir takımız. Girdiğimiz ligde de, sezona başlarken TKBL'de şampiyon olma iddiasıyla yola çıktık. Hiçbir masraftan ve fedakarlıktan yöneticilerimiz de çekinmedi. Ne yapılması gerekiyorsa arkamızda durdular. Fakat ilerleyen süreçte Süper Lig davetinden sonra oturup konuştuk. Bu işin altından kalkabilir miyiz? Gereli transferleri yapabilir miyiz? Bir karar vermemiz gerekiyordu. Kendimize güvendik ve Süper Lig'e çıkma kararı aldık" diye konuştu.

"Ekonomik olarak korkumuz yok"

Kısıtlı sürede yabancı portföyünü istedikleri gibi kullanamadıklarını aktaran Başman, "Kısıtlı oyuncu havuzu içinden yabancılarımızı alabildik. Aynı zamanda da 1. Lig'de oynayacağımızı bildiğimiz için tüm Türk transferlerimizi yapmıştık. Süper Lig'e çıktıktan sonra da hiçbir Türk oyuncumuzla sözleşmemizi feshetmedik. Olan kadromuzla bir işin altından kalkacağımıza inandık. Fırat Hocamız da bütün oyuncularına güveniyor, çok da çalışıyorlar. Bu şekilde Süper Lig'e dahil olduk. Planlarımızda Türk oyuncular konusunda değişiklik yapamadık ama yabancı oyuncularda değişiklik yaptık. Ekonomik olarak korkumuz yok. Fakat çok fazla para harcadınız, çok fazla yatırım yaptığınızda bu size başarı getirecek diye bir şey yok. ya da çok az para harcadınız, ligden düşeceksiniz gibi bir şey de söz konusu değil. Şu an takımın kimyası tutmuş durumda" şeklinde konuştu.

"Bizim durumumuzu ligdeki yerimiz belirlemeyecek"

Geçen hafta Kayseri'de iyi bir deplasman maçı çıkardıklarını ve çok rahat galibiyet aldıklarını söyleyen Murat Başman, "Bu hafta evimizde çok ciddi rakiple oynayacağız. Bodrum, geçen hafta evinde Avrupa'da final oynamış Beşiktaş'ı yendi. Zor maç bizi bekliyor. Bu ligdeki durumumuzu biraz daha belli edecektir. Biz de hafta hafta durumumuz ne, nereye gidiyoruz, ligde daha iyi ne yapabiliriz ona bakacağız. Açıkçası bizim durumumuzu ligdeki konumumuz değil, Danilos Pizza olarak daha iyi ne yapabiliriz belirleyecek. Bizim hedefimiz her zaman daha iyisini yapmak olacak. Daha iyi nasıl yatırım yapabilirim? Daha iyi nasıl mücadele edebiliriz? Altyapıdaki kızlara nasıl yardım edebiliriz? Altyapı kurabilir miyiz? Biz daha çok işin bu tarafındayız. Maddi ve yarışmacı olarak çekindiğimiz bir organizasyon yok" dedi.

"En büyük desteğimiz taraftar olacak. Şehir bizi tanıdıkça destekleyecek"

En büyük desteklerinin taraftar olacağını dile getiren Başman, "İzmit'teki herkesin çoluğunu çocuğunu, ailesini alıp buradaki kadın sporcularımızı canı gönülden desteklemesini, onların heyecanını paylaşmasını çok istiyorum. Bunu daha önce burada gördük. Milli takım maçlarında, İzmit'in erkek maçlarında, kadın maçlarında gördük. Biz İstanbul'dayken, Bursa'dayken gelip maçları izliyorduk. 'Acaba bizim de böyle bir seyircimiz olacak mı, acaba bizi de bir gün böyle destekleyecekler mi?' diye imreniyorduk. Eskiden çoğu maç Atatürk Spor Salonu'nda oynanıyordu. Şimdi bu salon çok daha büyük, doldurması çok daha zor ama ümitliyiz. Şehir bizi zamanla tanıdıkça, maçlar oynandıkça taraftarımızın bizi destekleyeceğine inanıyoruz. Arkamızdaki en büyük desteğin onlar olacağını biliyorum. Çünkü bu yarışmacılar, bu sporcular, bu ekip sadece taraftarın gelmesi ve izlemesi için var. Onlar varsa güzel. Yoksa tek başımıza burada oynamışız, kazanmışız, kaybetmişiz, hiçbir faydası yok" ifadelerini kullandı.

Gizem Uca: "İzmit halkını maça bekliyorum"

Yeni kurulan bir takım olduklarını hatırlatan Kaptan Gizem Uca, "Bütün oyuncular bunun bilincinde buraya geldik. Yabancılarımız da takıma erken katıldığı için güzel bir dönem geçirdik. İki hazırlık turnuvası oynadık. Bununla beraber eksiklerimizi, artılarımızı görerek yeni sezona iyi hazırlandık. Geçen hafta Kayseri deplasmanında ilk maçımızı oynadık. Galibiyetle sezona başlamak bizi mutlu etti. Bu hafta evimizde Bodrum ile oynayacağız. 6 Ekim'de saat 16.00'da Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda. Bütün spor severleri ve İzmit halkını maçımıza bekliyorum. Bu takım TKBL'ye kuruldu. Sonra federasyon davetiyle Süper Lig'e çıktık. Şu an herkes bunun bilincinde. Hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak. Maçları adım adım, elimizden geldiğince kazanarak ligde kalmak ve girebilirsek play-off'a kalmak istiyoruz. Amaçladığımız gibi bitirirsek hepimiz için güzel sezon olacak. Genç oyuncular olarak genelde uzun zamandır bu camianın içindeyiz. Birileri birilerine mutlaka denk geldi. Çok güzel atmosfer oluşturduk. Yabancı oyuncularımızla beraber çok keyifli, eğlenceli takımız. Hem saha içinde, hem de saha dışında birbirimizi tamamlıyoruz. Bu uyumu sahaya yansıtabilirsek herkese keyifli bir maç izleteceğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.