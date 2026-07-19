Dünya Kupası Finalinde İspanya - Arjantin Mücadelesi

Dünya Kupası'nın final maçında bugün İspanya ve Arjantin karşı karşıya gelecek.

Böylece beş buçuk hafta önce başlayan ve ilk defa üç ülkede birden düzenlenen tarihin en uzun dünya kupası sona erecek.

TSİ 22:00'de başlayacak ve Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma Türkiye'de TRT'den izlenebilecek.

Final müsabakasında maç önü gelişmeleri ve maçla ilgili uzman yorumlarını BBC Türkçe'nin canlı anlatım sayfasında da okuyabileceksiniz.

Ertelenmiş bir çifte final

İki takımın bu yıl oynayacağı Finalissima mücadelesi ise ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Ortadoğu'ya yayılan çatışmalar nedeniyle iptal edilmişti.

UEFA ve CONMEBOL tarafından Avrupa ve Güney Amerika futbol şampiyonalarının kazananlarını karşı karşıya getirmesi için 2022'den itibaren dört yılda bir düzenlenmesi kararlaştırılan Finalissima bu yıl Katar'da oynanacaktı.

Fakat 27 Mart için planlanan karşılaşma, kısa sürede başka bir yere taşınamayınca iptal oldu.

Takımlar finale nasıl geldi?

Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan İspanya turnuvaya büyük bir sürprizle başlayarak, bu sahnede ilk defa yer alan Yeşil Burun Adaları'yla golsüz berabere kaldı.

Bu maçtan sonra Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı da 1-0'la geçen İspanya, grubunu lider tamamladı.

Son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda da Portekiz'i 1-0 yendi ve böylece kalesini 600 dakikadan daha uzun süre gole kapatarak Dünya Kupası'nda en uzun süre gol yemeyen takım olarak tarihe geçti.

Çeyrek finalde de yine etkili bir oyunla Belçika'yı 2-1 yendi.

Yarı finalde, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa'yı rahat bir oyunla ve 2-0'lık bir skorla geçti.

Dünya Kupası'na 3-0'lık Cezayir, 2-0'lık Avusturya ve 3-1'lik Ürdün galibiyetleriyle Arjantin ise grup aşamasında üç galibiyet almayı başaran az sayıda takımdan biri oldu.

İspanya gibi Arjantin için de turnuvanın sürprizi Yeşil Burun Adaları oldu: Tangocular son 32 turunda karşılaştıkları Yeşil Burun Adaları ile 90 dakika sonunda 2-2 berabere kaldı, uzatmalara giden maçı ise rakibinin kendi kalesine attığı golle geçmeyi başardı.

Bu turun ardından geldikleri son 16'da ise daha dramatik bir karşılaşma onları bekliyordu.

2-0 geriye düştükleri Mısır'ı son 14 dakikada buldukları gollerle geçmeyi başaran Arjantin, çeyrek finalde İsviçre'yle 1-1 berabere kaldıktan sonra uzatmalarda skoru 3-1'e taşımayı başardı.

Tangocular oyunun son bölümündeki güçlerini yarı finaldeki rakibi İngiltere karşısında da sergiledi ve 1-0 geriye düştükleri rakibi karşısında son yedi dakikada buldukları iki golle finale uzandı.

İki takımın istatistikleri

The Guardian gazetesine göre kadınlar ve erkeklerdeki son 14 Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçını ilk oynayan takım, finali de kazandı.

Bunda o takımın diğerine kıyasla daha fazla dinlenme imkanı bulmasının da etkisi olabilir.

Bu sefer bir gün daha fazla dinlenmiş olan takım İspanya. Fakat İspanya'nın da son antrenmanı fırtına nedeniyle iptal oldu.

Arjantin bu turnuvada 19 ile en çok gol atan takım ve bu İspanya'nın 14 golünden epey yukarda.

Fakat İspanya da turnuvada yalnızca bir gol yedi. Arjantin ise ağlarında yedi gol gördü.

İki takım Dünya Kupası'nda yalnızca bir kere karşılaştı ve 1966'daki o maçı 2-1 Arjantin kazandı.

İki takım 13 defa da dostluk karşılaşmaları oynadı.

Bunların altısı İspanya ve beşi de Arjantin galibiyetiyle sonuçlandı.

İspanya bu maçlarda 19, Arjantin ise 18 gol attı.

İki takım arasındaki son dostluk maçı ise Mart 2018'de Madrid'de oynandı ve İspanyollar Arjantin'i 6-1'le geçti.