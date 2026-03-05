Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkını sahada elde eden İran Milli Takımı, siyasi ve diplomatik gelişmeler nedeniyle büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kaldı. ABD ile tırmanan askeri ve diplomatik gerilim sonrası İran'ın turnuvaya katılıp katılamayacağı tartışma konusu oldu.

48 TAKIMLI TARİHİ TURNUVADA GERİ SAYIM

11 Haziran'da başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, Asya Elemeleri'ni lider tamamlayan İran turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti. Ancak ABD ve İsrail ile yaşanan gerilim nedeniyle İran'ın turnuvaya katılımının riske girdiği konuşuluyor.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, son gelişmelerin organizasyona katılım konusunda belirsizlik yarattığını ifade etti.

ASYA'NIN GÜÇLÜ TAKIMI BELİRSİZLİKTE

Dünya sıralamasında 20. basamakta yer alan İran, son sekiz Dünya Kupası'nın altısında boy gösterdi. Aralık ayında Washington'da yapılan kura çekiminde ikinci torbadan turnuvaya katılan İran; Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile G Grubu'nda eşleşti.

Yeni formatta grup üçüncülerine de üst tura çıkma şansı tanınırken, İran için en büyük soru sportif performanstan çok siyasi gelişmeler oldu.

ABD-İRAN EŞLEŞMESİ İHTİMALİ

Turnuvada dikkat çeken senaryolardan biri de ABD ile İran'ın karşı karşıya gelme ihtimali. Her iki takımın gruplarını ikinci sırada tamamlaması durumunda son 16 turunda ABD–İran eşleşmesi yaşanabilir. Bu ihtimal organizasyonun güvenlik planlaması açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor.

FIFA'NIN YETKİSİ GENİŞ

Dünya Kupası talimatının 6.7 maddesi, bir takımın çekilmesi ya da ihraç edilmesi durumunda kararın tamamen FIFA'nın takdirinde olduğunu belirtiyor. İran'ın turnuvadan çekilmesi halinde yerine otomatik olarak başka bir takımın alınması zorunlu değil.

OLASI SENARYOLAR MASADA

İran'ın turnuvadaki durumu için farklı ihtimaller gündemde bulunuyor. FIFA ve ev sahibi ABD'nin koordinasyonuyla vize ve güvenlik sorunlarının çözülmesi halinde İran turnuvaya katılabilir. İran'ın çekilmesi durumunda Asya Futbol Konfederasyonu içinde yeni bir play-off süreci başlatılması da seçenekler arasında yer alıyor. Vize ya da güvenlik engellerinin ortaya çıkması halinde ise FIFA zor bir karar vermek durumunda kalabilir.

TARİHTE BENZER KRİZLER YAŞANDI

Futbol tarihinde siyasi gelişmeler nedeniyle turnuvaların etkilendiği örnekler de bulunuyor. 1950 Dünya Kupası'nda Hindistan turnuvadan çekilmiş, 1992'de Yugoslavya savaş nedeniyle organizasyondan ihraç edilmişti. 2022'de ise Rusya, Ukrayna savaşı sonrası FIFA tarafından uluslararası organizasyonlardan men edilmişti.

KUPADAN BÜYÜK KRİZ

2026 Dünya Kupası tarihin en büyük organizasyonlarından biri olmaya hazırlanırken, küresel gerilimlerin gölgesinde gerçekleşecek. FIFA'nın vereceği karar yalnızca İran'ın değil, turnuvanın genel atmosferini de etkileyebilir.