Üye Girişi
Dünya Kupası: Türkiye turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak? - Son Dakika
BBC

Dünya Kupası: Türkiye turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?

16.11.2021 15:44
Dünya Kupası: Türkiye turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?

2022 Dünya Kupası elemelerinde son maçlar bu akşam oynanacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde TSİ 2145'te Karadağ karşısında çok önemli bir maça çıkacak.

Elemelerde G Grubu'nda yer alan Türkiye'nin Dünya Kupası'na doğrudan gitme ya da play-off'lara katılma ihtimali bulunuyor. Ancak aynı ihtimallere A Milli Takım'ın rakipleri Hollanda ve Norveç de sahip.

Bu yüzden Türkiye-Karadağ maçı kadar bu akşam aynı saatte Rotterdam'da oynanacak Hollanda-Norveç maçı da oldukça kritik.

Dünya Kupası'na giden yol nasıl?

32 takımla oynanacak 2022 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 13 takım katılacak.

Eleme gruplarının birincisi 10 takım turnuvaya doğrudan gidecek.

10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek 2 takım ise Katar bileti için play-off oynayacak.

Play-off'lar iki tur üzerinden tek maç halinde oynanacak ve 3 takım daha Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Türkiye'nin senaryoları neler?

Eleme gruplarında bu akşam oynanacak tüm maçlar TSİ 22.45'te başlayacak.

Son maçlar öncesinde Hollanda 20 puanla grup birincisi. Türkiye ve Norveç ise 18 puanı paylaşıyor.

FIFA organizasyonlarında aynı puandaki takımların sıralamasında genel averaja bakılıyor. Bu yüzden Türkiye +1 averaj farkıyla Norveç'in önünde ikinci sırada yer alıyor.

Grupta Hollanda, Türkiye ve Norveç'in grup birinciliği ve ikinciliği ihtimalleri bulunuyor.

Mevcut tabloda hem puan farkı hem de averajı bakımından grup birinciliği için en avantajlı takım Hollanda.

Norveç karşısında alacağı beraberlik, Hollanda'nın Dünya Kupası'na doğrudan katılması için yeterli olacak.

Peki, Katar bileti için Türkiye'nin sahip olduğu senaryolar neler?

Grup birinciliği

Türkiye'nin grup birinciliği için tek bir senaryo var: Karadağ karşısında galip gelip, Hollanda'nın da Norveç'e kaybetmesi. Ay Yıldızlılar, Norveç'le averaj farkını koruması durumunda Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

Grup ikinciliği ve play-off

Türkiye, Karadağ'ı yenmesi durumunda, Hollanda-Norveç maçının sonucunu bekleyecek.

Norveç'in Hollanda'yı yenmesi durumunda, Türkiye de Norveç de aynı puanda olacak. Bu nedenle belirleyici averaj farkları olacak.

Örneğin Türkiye'nin alacağı tek farklı galibiyete karşın, Norveç'in Hollanda'yı en az 3 farkla yenmesi gerekecek. Bu senaryoda Norveç birinci, Türkiye ikinci olacak. Hollanda ise elenecek.

Türkiye Karadağ ile beraber kalır, Hollanda ise Norveç'i yenerse; Türkiye play-off oynamaya hak kazanacak. Hollanda grubu lider tamamlayacak.

Türkiye de Norveç de berabere kalırsa, Türkiye yine play-off oynayacak.

Ancak Türkiye'nin berabere kaldığı ve Norveç'in de galip geldiği senaryoda Norveç grubu ikinci sırada bitirecek. Türkiye ise play-off'lara katılamayacak.

Karadağ'a yenilmesi durumunda Türkiye'nin play-off'lara katılabilmesi için Norveç'in de kaybetmesi gerekecek. Ancak bu senaryoda yine averaj belirleyici olacak.

Türkiye'nin Karadağ'a mağlup olup; Norveç'in berabere kalması ya da galip gelmesi durumunda ise Norveç play-off bileti elde edecek. Türkiye ise Dünya Kupası'na gidemeyecek.

Play-Off sistemi

A Grubu'nda Portekiz, B Grubu'nda İsveç, C Grubu'nda İtalya, E Grubu'nda Galler, F Grubu'nda İskoçya, H Grubu'nda Rusya, I Grubu'nda Polonya, J Grubu'nda ise Kuzey Makedonya play-off'lara kalmayı garantiledi.

D Grubu'nda 11 puanlı Finlandiya ve 9 puanlı Ukrayna ise play-off şanslarını son maça taşıdı. Finlandiya grup lideri olmayı garantileyen Fransa'yla, Ukrayna ise grupta herhangi bir iddiası bulunmayan Bosna-Hersek ile oynayacak.

Diğer play-off takımı ise Türkiye'nin yer aldığı G Grubu'ndan çıkacak.

2 takım ise Uluslar Ligi'nden gelecek. Şimdilik Avusturya play-off'lara katılmaya hak kazandı. İkinci takım ise grup maçları ardından belli olacak.

Takımlar eleme gruplarında sahip oldukları performansla iki ayrı torbaya ayrılacak. En iyi performansa sahip 6 takım birinci torbada, kalanları ise ikinci torbada olacak.

Şu anda Portekiz, Rusya, İskoçya ve İtalya ilk torbada olmayı garantiledi. Avusturya ve Kuzey Makedonya ise kuralara ikinci torbadan katılacak.

Katılımcılar ve torbaların nihai durumu son maçların ardından belli olacak.

İlk torbadaki takımlar, play-off yarı final maçlarını ev sahibi olarak oynayacak.

Play-off kuraları 26 Kasım Cuma günü Zürih'te çekilecek.

Kimler grup birincisi olarak katılacak?

Son maçlar öncesinde, A Grubu'ndan Sırbistan, B Grubu'ndan İspanya, C Grubu'ndan İsviçre, D Grubu'ndan Fransa, E Grubu'ndan Belçika, F Grubu'ndan Danimarka, H Grubu'ndan Hırvatistan, I Grubu'ndan İngiltere, J Grubu'ndan Almanya, 2022 Dünya Kupası'na doğrudan gitmeye hak kazandı.

Dünya Kupası: Türkiye turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?
Dünya Kupası: Türkiye turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?
Dünya Kupası: Türkiye turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?
Dünya Kupası: Türkiye turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?
Dünya Kupası: Türkiye turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?
Dünya Kupası: Türkiye turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?
Dünya Kupası: Türkiye turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?
Dünya Kupası: Türkiye turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?
Dünya Kupası: Türkiye turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?

Dünya Kupası, Play Off, Türkiye, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası: Türkiye turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak? - Son Dakika Spor

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:38 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Bir zamanların assolistiydi: Şimdi kirasını Selin Ciğerci ödüyor 16:23 Bir zamanların assolistiydi: Şimdi kirasını Selin Ciğerci ödüyor TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil 16:09 TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz 16:02 Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı 15:58 Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım 15:55 Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir 14:56 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir

Son Dakika Haberleri
16:45 Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti
16:37 İclal Aydın'ın 'Üç Kızkardeş'i dizi oluyor: Aydın da başrolde
16:23 Bir zamanların assolistiydi: Şimdi kirasını Selin Ciğerci ödüyor
16:09 İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti
16:09 TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil
16:02 Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz
16:01 Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi
16:00 Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı
15:57 Fenerbahçe Galatasaray'a karşı Samandıra'ya kapandı
15:55 Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım
Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti         
16:45
İclal Aydın'ın 'Üç Kızkardeş'i dizi oluyor: Aydın da başrolde İclal Aydın'ın 'Üç Kızkardeş'i dizi oluyor: Aydın da başrolde         
16:38
Baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı! Baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı!         
16:18
Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi         
16:02
Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı         
16:00
Fenerbahçe Galatasaray'a karşı Samandıra'ya kapandı Fenerbahçe Galatasaray'a karşı Samandıra'ya kapandı         
15:57
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 16:49:33. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Kupası: Türkiye turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement