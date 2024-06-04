Spor

Erden Timur: Bırakmak istemiyordum ancak tutunacak hiçbir dalım yok

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "İnsanın onuruna, hayatına, çoluğuna, çocuğunun rızkından iş hayatına yapılan her türlü iftira bir noktadan sonra katlanılabilir olmuyor. Bunlar dışarıdan değil. Dışarıdan, rakibin yaptığı hiçbir şeyde sıkıntı yok. Onlar da insanı etkiliyor ama problem değil. Ancak içeriden olanın çaresi yok. Ben bu noktaya kadar getirdim. Çünkü bir seçime girmiştik. O seçimdeki süremiz iki yıldı. O süreyi tamamlamam gerekiyordu. Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü. Son 7 ay özellikle çok yoğunlaşarak devam etti. Ne arsızlığımız ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz ne de komisyonculuğumuz kaldı. Taraftar benim bırakmamamı istiyor. Anlıyorum, ben de bırakmayı hiç istemiyorum ama hiçbir dal yok" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Bebek'te bulunan ofisinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligde şampiyonluk yarışında oldukları dönemde bazı konuları açıklayabilmenin, konuşabilmenin kesinlikle mümkün olmadığını dile getiren Erden Timur, "Şampiyonluktan 1-1,5 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Florya'yı da herhangi bir şekilde etkilememesi gerekiyordu. O yüzden 'Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor' demek durumundaydım. Sonrasında da şampiyonluğun kutlama sevinci vardı. O kutlama sevincine de limon sıkmak istemedim. Bunu geçen cuma yazılı bir şekilde açıklayacaktım. Perşembe günü bir transfer toplantısı oldu. Orada bir şeyler konuşuldu. Onun hemen akabinde bilinçli bir sosyal medya kampanyası başladı. Bunun neticesinde de basın toplantısı yapmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

"İÇERİDEN OLANIN ÇARESİ YOK"

Erden Timur konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Taraftar olarak Galatasaray'a bağlıyım. O şekilde geldim. Herkes gibi o şekilde de görevimi devam ettirmeye çalıştım. Bu kadar yapılan iftirayı, samimiyetsizliği, her şeyi sayabilirim. Bunların hepsini tabii ki Galatasaray terbiyesi içerisinde, kendi edebim dahilinde anlatabilirim. Daha fazlasının da beklenmesini istemem. Normal ben, haksızlığa çok çabuk tepki koyan toplumsal veya insani bir yanlış varsa orada durmayan biridir. Belki 1-2 ay sabredebileceğim bir yerde son 13-14 ayı aşkındır devam eden yoğun, planlı, kasıtlı, yüzlerce kişi tarafından yapılan, binlerce insana ulaşan organize iftiralara dayanmamın tek sebebi Galatasaray. İnsanın onuruna, hayatına, çoluğuna, çocuğunun rızkından iş hayatına yapılan her türlü iftira bir noktadan sonra katlanılabilir olmuyor. Bunlar dışarıdan değil. Dışarıdan, rakibin yaptığı hiçbir şeyde sıkıntı yok. Onlar da insanı etkiliyor ama problem değil. Ancak içeriden olanın çaresi yok."

"BAŞKA TUTUNACAK BİR DALIM KALSA HİÇBİR ŞEKİLDE BU KARARI ALMAZDIM"

"Bunlar olduğu zaman ya kendi değerlerimi önceleyip istifa edebilirdim ya da aylarca sabreder şampiyon olup, projeleri belli bir noktaya getirene kadar dayanabilirdim" diyen Timur, şunları kaydetti:

"Ben bu noktaya kadar getirdim. Çünkü bir seçime girmiştik. O seçimdeki süremiz iki yıldı. O süreyi tamamlamam gerekiyordu. Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü. Son 7 ay özellikle çok yoğunlaşarak devam etti. Ne arsızlığımız ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz ne de komisyonculuğumuz kaldı. Taraftar benim bırakmamamı istiyor. Anlıyorum, ben de bırakmayı hiç istemiyorum ama hiçbir dal yok. Eğer o dedikleri kişiysem zaten bırakmamam lazım. Bu işten nemalanan o iğrenç insansam ne güzel, herkes kalmamı istiyor. Suyun başındayım. Neden gideyim?"

"GALATASARAY'IN ASIL BÜYÜK PROBLEMİ İÇERİDEKİ BU KÖTÜ SİYASET"

Galatasaray için her şeyini vermeye hazır olduğunu aktaran Timur, "Her zaman da hazır olacağım. Ancak Galatasaray'ın asıl büyük problemi içerideki bu kötü siyaset. Bu Galatasaray'a 1-2 şampiyonluk zarar vermiyor. Sürdürülebilirliğinin olmamasının, sürekli bir şeyler iyi giderken böyle olmasının sebebi bu siyaset. Dolayısıyla bu siyaset Galatasaray'a 10-20 şampiyonluk zarar veriyor. Avrupa kupası alamamasına sebebiyet veriyor. Çünkü kötülüğün ürediği yerde hiçbir şey olmaz. Bununla mücadele etmek bundan sonra hayat vazifem" şeklinde konuştu.

"BİR AYAĞIMIZIN TÖKEZLEMESİ BEKLENİYOR"

Bazı konularda romantik olunmaması gerektiğini vurgulayan Erden Timur, "Çünkü bu kişiler Galatasaray'ı düşünen insanlar olmuyor. Buradaki temel duygu kıskançlık. 'İleride başkanlık için potansiyel insan olabilir. Şimdiden ayağını kaydıralım' gibi tamamen bencil hislerle yapılıyor. Bencil insanların olduğu yerde, 'Gel Galatasaray'ın değerleri için savaşalım.' deniyor. Yok öyle bir şey. Böyle konularda romantik olmayalım. Bu kadar şeye sabretmiş, emek vermişiz. Bir ayağımızın tökezlemesi bekleniyor. Arkamda bu kadar taraftar, camia olmasa şimdiye kadar lime lime edilmiştim" dedi.

"TUTUNACAK DALLAR TEKER TEKER KIRILDI"

Son 1 yılda kendi sponsorlukları dışında bireysel çevresiyle Galatasaray'a 40 milyon Euro sponsorluk getirdiğini belirten Timur, "Galatasaray'ın maç günü gelirlerini mücadele ederek 8-9 katına çıkardık. Puma anlaşmasını yaptım. Bu sezon 720 bin forma sattık. Çoğu zaman da forma yoktu. Bir milyon forma sattığımızda senelik 50 milyon dolar fark olacak. Florya projesini ortaya koydum. Bu iftiralar dursun diye sustum ama olmadı. Son 6-7 ay daha da başka bir boyuta gitti. İşler Florya'ya taşındı. Minimum haftada 5 gün oradayım. İki senedir çok iyi bir ilişki oluşturdum. Herkes de seviyor. Böyle şeyler olunca onlar da rahatsız oluyor. Tek formülümüzün herkese sarılmak olduğunu anlattım. Hatta en çok bize laf eden insanlara sarıldık ama daha da arttı. Tutunacak dallar teker teker kırıldı. Dolayısıyla bu noktaya geldik" diye konuştu.

"ICARDI ARKAMDA DURAN AZ SAYIDA İNSANDAN BİRİ"

Arjantinli golcü futbolcu Mauro Icardi'nin çok özel bir insan olduğunu belirten Timur, "Onunla hiçbir şey konuşmadım ama kendisi anlıyor. Benim arkamda duran, sürekli konuştuğum, vefa gösteren çok az sayıda insandan birisi. Gerçek anlamda sahiplenmeyi onunla yaşadım. Ben ayrılacağını düşünmüyorum" dedi.

"SALDIRILARIN ZERRECE ETKİSİ OLMADI"

Fenerbahçe Kulübü'nden kendisiyle ilgili yapılan açıklamaların alınan kararda etkili olup olmadığıyla ilgili bir soruya Erden Timur şu yanıtı verdi:

"Saldırıların zerrece etkisi olmadı. Fenerbahçe camiası, 'Kesinlikle ayrılmayacak. Çünkü Galatasaray'ın şemsiyesi altından çıkmaması lazım. Çıkarsa başına çok şey gelir.' dedi. Onlardan korksam kalmam gerekirdi. Şirketim yüzlerce kez incelendi. Bir şüphem olsa böyle cesurca şeyler yapmazdım. Hakkımda şikayet hattı kurdular. 15 ay önce bunlar yapıldı. Sürekli mücadele ettim. 'Erden'i seviyoruz. Arkasındayız.' diyorlar. Mauro'dan başka kimse yoktu."

"ŞAMPİYONLUK KONUSUNDA HİÇBİR ŞÜPHEM YOK"

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu göreve getirmesinin Türk futboluna katkı sağlayacağını aktaran Timur, "Mourinho, önemli bir hoca. Galatasaray olarak seviyenin buraya gelmesinde çok ciddi etkimiz var. 13'üncü olduğumuz sezondan sonra çıtayı yükselttik. Sonra rakibimiz de iyi bir takım kurdu. Çıtanın sürekli yükselmesini değerli buluyorum. Başarı gelir gelmez orası farklı bir şey. İki sezondur yepyeni takımlarla bizi başarıya götürmüş, rekorlar kırmış, kendini ispatlamış bir Okan hocamız var. Takımın da iskeleti var. Geçen sezon tutmayan transferlerimiz oldu. Bu sezon ilk 11'e 2, yedeğe de 2-3 oyuncu alınacak. İskeletimiz sağlam, hocamız çok iyi. Florya'nın içindeki birliğimizi, beraberliği bozmazsak şampiyonluk konusunda hiçbir şüphem yok" şeklinde konuştu.

"HER GALATASARAY TARAFTARI BAŞKAN OLMAYI İSTER"

Erden Timur, gelecekte neler olacağını bilemediğini ifade ederek, "Her Galatasaray taraftarı başkan olmayı ister. Eğer zaman oraya götürürse tabii ki yaparız" diyerek konuşmasını tamamladı.

Basın toplantısında zaman zaman duygusal anlar yaşayan Erden Timur, gözyaşlarına hakim olamadı. Timur, toplantının ardından Galatasaray Kulübü'nde son 2 sezonda birlikte görev aldığı herkese teşekkür etti. Timur, ayrıca eşi ve çocuklarının ismini sayarken ise duygulandı.

Öte yandan Erden Timur, toplantının ardından basın mensuplarıyla vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı.