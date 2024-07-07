EURO 2024'te çeyrek finalde elenen A Milli Futbol Takımı oyuncuları veda mesajları paylaştı - Son Dakika
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Spor

EURO 2024'te çeyrek finalde elenen A Milli Futbol Takımı oyuncuları veda mesajları paylaştı

EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya yenilen A Milli Futbol Takımı oyuncuları, sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar yayımladı. Salih Özcan, takımın daha büyük başarılara taşınacağını belirtirken, Mert Müldür çeyrek finali geçemediklerini ifade etti. Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayı giymekten gurur duyduğunu söylerken, Okay Yokuşlu takımın Türk milletiyle bütünleştiğini vurguladı. Orkun Kökçü ise destekleri için teşekkür etti.

07.07.2024 16:07
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2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde elenen A Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları, veda mesajları paylaştı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen ay-yıldızlı takımın futbolcuları, sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar yayımladı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım'ı daha büyük başarılara taşıyacaklarını belirterek, "Büyük taraftarımıza, milletimize ve vatanımıza destek veren herkese canıgönülden kendim ve takımım adına teşekkür ediyorum. Türk Milli Takımı'nın formasını giymek, şanlı bayrağımızı göğsümde taşımak gurur ve vazifedir. İnandık, bir olduk, her engele rağmen tek yürek olup finale, şampiyonluğa oynadık. Milli takımın hikayesi burada bitmemektedir. Kendimizi toparlayıp daha güçlü geri döneceğiz ve önümüzdeki turnuvalarda şanlı bayrağımızı layık olduğu yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Mert Müldür: "Çok istedik, çok arzuladık, çok çabaladık"

Turnuvayı 1 golle kapatan milli savunma oyuncusu Mert Müldür, çok istemelerine rağmen çeyrek finali geçemediklerini aktardı.

Türk vatandaşlarının kendilerine verdiği müthiş desteğe vurgu yapan Mert, "Turnuvanın başından sonuna kadar gördüğümüz destek inanılmazdı. Günün sonunda söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Çok istedik, çok arzuladık, çok çabaladık, güzel anlar yaşadık ülkece ama maalesef buraya kadarmış. Yarınlara umutla bakıyoruz çünkü dün üzüldük, bugün o üzüntülerimizden ders alıp Türk futboluna istikrarı getirmek için çok çalışacağız. Bu forma, bu bayrak, bu ülke ve bu millet için oynamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene!" görüşlerini paylaştı.

Ferdi: "Ay-yıldızlı formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum"

Performansıyla turnuvaya damga vuran futbolculardan Ferdi Kadıoğlu, Türk Milli Takımı'nda oynadığı için gururlu olduğunu kaydetti.

Türk futbolseverlerin desteğine değinen Ferdi, "Ülkemi temsil etmekten ve bu takımın bir parçası olup ay-yıldızlı formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum. Gittiğimiz her yerde karşılaştığımız eşsiz destek için sonsuz teşekkürler." şeklinde görüş belirtti.

Okay: "Türk olmanın gururunu her an yaşadığımız bir turnuva"

Milli takımın orta saha oyuncularından Okay Yokuşlu ise takım olarak Türk milletiyle bütünleştiklerini yazdı.

Taraftarlara teşekkür eden Okay, şunları kaydetti:

"Muhteşem bir birliktelik, arkadaşlık, kardeşlik... Hep daha iyisini yapmak isteyen, milletiyle bütünleşmiş bir takım... Sevinçte, hüzünde, haksızlıkta tek yumruk olan bir ülke... Türk olmanın gururunu her an yaşadığımız bir turnuva... Hepinize minnettarız! Hakkınızı helal edin. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Milli yıldız Orkun Kökçü ise paylaşımında, "Bu yolculuk boyunca bize inanılmaz destek verdiniz. Her birinizin gösterdiği sevgi ve coşku bizim için paha biçilmezdi. Biz de bunun karşılığını sahada vermek için elimizden geleni yaptık. Bu yolda emeği olan herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024'te çeyrek finalde elenen A Milli Futbol Takımı oyuncuları veda mesajları paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EURO 2024'te çeyrek finalde elenen A Milli Futbol Takımı oyuncuları veda mesajları paylaştı - Son Dakika
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