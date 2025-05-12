Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek - Son Dakika
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Politika

Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

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Terör örgütü PKK, geçtiğimiz hafta topladığı kongrenin ardından yayımladığı sonuç bildirgesinde silahları bıraktığını ve kendini feshettiğini açıkladı. Bu kararın ardından örgütün nasıl silah bırakacağı merak ediliyor. Birleşmiş Milletler gözetiminde teslim edilecek silahların Duhok, Erbil ve Süleymaniye'de bırakılması ön görülüyor.

12.05.2025 10:31  Güncelleme: 11:06
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PKK terör örgütü bugün sabah saatlerinde feshini ilan ederek silah bıraktığını açıkladı. Sürecin nasıl ilerleyeceği, silahların nerelerde hangi koşullarda teslim edileceği belli oldu.

CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

SİLAHLAR NASIL BIRAKILACAK?

Çakmak'ın anlattıkları şu şekilde oldu:

Örgüte yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre; bir süreç fesihle başladı silahlar teslim edilecek bu nasıl olacak? BM gözetiminde gerçekleşecek bu. Üç aşama söz konusu.

3 NOKTADA SİLAHLAR TESLİM EDİLECEK

Silahlar BM gözetiminde teslim edilecek. Uluslararası gözlemciler olacak bu teslim işleminde. Teslimin yapılacağı yerler belirlendi. Teröristlerin 3 aşamalı plan dahilinde silahları teslim edeceği yerler belli oldu. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarının bulunduğu Duhok vilayetine bağlı Amediye, Erbil'in Binar ve Köysancak; Süleymaniye'nin Seyid Sadık vilayetinde bırakılacak.

TURGUT ÖZAL VURGUSU

CNN Türk Haber Müdürü İdris Arıkan ise önümüzdeki süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Açıklamada PKK tarihi misyonunu tamamladı deniliyor. Siyaset yoluyla çözüm vurgusu yapılıyor. Örgütsel yapının tamamen feshedilmesi, silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararı alındığı net olarak ifade ediliyor. PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı deniliyor. 1973'te Ankara'daki Çubuk'taki toplantı refere edilmişti PKK'nın başlangıcı olarak. Burada PKK ise 1978 Diyarbakır'ın Fis köyündeki toplantı refere ediliyor.

78'den başlayan mücadele yürütüldüğünden bahsediliyor, sonuç itibarıyla misyonunun tamamladığı belirtiliyor. Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın siyaset yoluyla çözüm arayışı yaptığını, 90'larda bunun için bir adım attığı vurgusu var. Onun dışında metni okursak şunu görüyoruz. Kongrede dahi rahat edilmedikleri 2 ayrı yerde güvenlik nedeniyle ayrı toplantı yaptıkları vurgusunu yapıyorlar.

SİLAHLARI KİM TOPLAYACAK?

Burada TSK'nın baskısını hissettiklerini bir şekilde metinde veriyorlar. Bu bir tarihi meselenin sonuna gelmiş gibi bir görsel var. Sonrasında ne olacak? Bunu ihtiyatlı bir durum olarak değerlendirmek lazım. Bu silahlara ne olacak, silahları kim toplayacak? Şöyle bir şey söyleniyor. İlk etapta 3500 suça karışmamış PKK üyesinin Türkiye'ye gelip teslim olmasından bahsediliyor. Eğer suçu yok ise ona göre davranılmasından bahsediliyor. Silahlar konusunda ortak bir komisyon kurulması hikayesi var söylenen, onun üzerinden bir yürütme olabilir mi o konuşuluyor. Kamp alanlarına ne olacağı, kimlere teslim edileceği konusu var. TSK bir şekilde gitmişti, merkez komuta bölgesi olarak görülen Gara'daki tünellerin imha edilmesi, örgüt yapılanmasının tekrar engellenmesi konusu var. Metinden şunu anlamak lazım. PKK artık kendini feshediyor. İllegal olarak bu yapının bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyor. "

Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

SÜREÇ ERDOĞAN'DAN İÇ ÇEPHE VURGUSUYLA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ekim'de Meclis'in açılışındaki konuşmasında yaptığı 'iç cephe' vurgusu sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli inisiyatif aldı.

BAHÇELİ'DEN TARİHİ ÇAĞRI

Genel Kurul'da, DEM Partililerle tokalaştı. Bahçeli, 15 Ekim'deki partisinin grup toplantısında da terörün bitirilme çağrısını ilk kez dile getirdi.

"Türkiye'ye getirilirken, 'Her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin."

Bir hafta sonra adres yine Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisiydi. Bahçeli, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili ilk değerlendirmelerini 30 Ekim'de yaptı. Sürece ilişkin desteğini vurguladı:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle "hedef artık; 'Terörsüz Türkiye'ydi." Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ideal doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonla hareket ettiğine dikkati çekti.

İMRALI İLE İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA

Gelişmelerle beraber DEM Parti heyeti Adalet Bakanlığı'nın izniyle 28 Aralık'ta İmralı'ya giderek ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Heyet, sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. AK Parti başta olmak üzere Meclis'teki partilerle de görüşme trafiği sürdü.

İMRALI'DAN "SİLAH BIRAKIN" ÇAĞRISI

İmralı ile ikinci görüşme 22 Ocak'ta yapıldı. Ardından DEM Parti heyeti bu kez Irak'ın kuzeyinde IKBY yetkilileriyle temaslarda bulundu. 27 Şubat'ta İmralı ile olan üçüncü görüşme sonrası gözler İstanbul'a çevrildi. İmralı'dan terör örgütü PKK'ya kendisini feshetme çağrısı geldi.

DEM Parti'nin Meclis'te başta AK Parti ve MHP olmak üzere partilerle ikinci tur görüşmeleri sürecin önemli sac ayaklarından biri oldu. Ramazan Bayramı'nda AK Parti 10 yıl sonra, MHP ilk kez DEM Parti ile bayramlaştı.

ERDOĞAN, DEM HEYETİNİ KABUL ETTİ

Sonrasında asıl ve kritik görüşmenin adresi Beştepe oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan'da DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti.

21 Nisan'da Sırrı Süreyya Önder'in yer alamadığı DEM Parti heyeti, İmralı'ya gitti. 24 Nisan'da, DEM Partili yetkililer Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.

Sırrı Süreyya Önder'in 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli taziye mesajlarını art arda paylaştı. Bahçeli, Meclis'te Önder'i anma programına katılarak 'Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteği bir kez daha gösterdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE BAŞARIYLA SONUCA ULAŞTI

Sabır, özveri, büyük bir kararlılıkla yürütülen 8 aylık "Terörsüz Türkiye" süreci başarıyla nihayete erdi.

Önce DEM Parti terör örgütü PKK'nın, 5-7 Mayıs'ta kongresini topladığını ve İmralı'nın çağrısı doğrultusunda kararlar alındığını duyurdu. Ardından PKK'nın fesih kararı aldığı ve silah bırakacağı açıklandı.

Böylece Türkiye, yaklaşık yarım asırdır süren terör sorunundan kurtularak önemli bir eşiği geride bıraktı.

Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Birleşmiş Milletler, Süleymaniye, Güvenlik, Politika, Erbil, Duhok, Terör, Dünya, Irak, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Gamze&eda2004:
    dağdan indirin şehirlere bakalım Şehit ailelerinin ahı bırakmasın sizi 98 84 Yanıtla
  • Yoruma gelen adam:
    iyi uykular güzel ülkem. birkaç aya kalmaz kandırıldık açıklamaları gelir 94 75 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    İpe un seriliyor,havanda su dövülüyor..Boş beleş işler bunlar..Durum daha korkunç bir hal aldığında öyle "Allahım ve milletim beni affetsin" de kurtarmaz artık.. 54 50 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    PYD ye verilen 25.000 tır silah dahil mi? Devlet bunu ince ince takip ediyordur ama bende öğrenmek isterim.. 41 10 Yanıtla
  • Ali Saclı:
    komik..sonuda iyi degil. 23 23 Yanıtla
  • osman k:
    Bizim tek sorunumuz cehalet, cümledeki absürtlük bile bizi cahilliğimizden uyandırmıyor. Terör Örgütü Silah Bıraktı. 22 2 Yanıtla
  • Samet Çakır:
    niye Türkiye’ye teslim edilmiyor. o hainler ülkeme tutuyordu silahları, Irak a değil, hepsi Türkiye’ye teslim edilmeli ve bizim tarafımızdan imha edilmeli. 10 10 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Heee bırakır,nah birakir. 6 5 Yanıtla
  • Metin Mettin:
    En çok merak ettiğim silahları kime teslim edecek. O silahları kim verdiyse ona verilecek diye düşünüyorum yani amerikaya 3 4 Yanıtla
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