Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri

30.01.2026 00:56
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'nci ve son haftasında FCSB ile 1-1 berabere kalarak 12 puana yükseldi. Lig etabını ilk 24'te bitiren temsilcimiz yoluna play-off'lardan devam edecek. Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri Victoria Plzen ve Nottingham Forest oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8'nci ve son haftasında FCSB ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bükreş Arena'da oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

TALISCA'NIN VOLESİ KALEYİ BULMADI

7. dakikada Oosterwolde'nin ortasına penaltı noktasının gerisinden Talisca'nın volesinde top yandan dışarı gitti.

EDERSON'DAN GEÇİT YOK

10. dakikada soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Politic'in çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'dan oyun alanına döndü.

TEMSİLCİMİZ GOLÜ GEÇERLİLİK KAZANMADI

17. dakikada soldan Mert Müldür'ün ortasında savunmadan seken top ceza sahası sağ çaprazda Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Kerem'in gelişine şutunda kalecinin direk dibinden çeldiği topu En-Nesyri ağlara gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

EN-NESYRI İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTIK

18. dakikada sağdan Nene'nin altıpas önüne etkili ortasına iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

PERDEYİ İSMAİL YÜKSEK AÇTI

19. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası civarında iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda top filelere gitti.

EDERSON'DAN ÜST ÜSTE 3 KRİTİK KURTARIŞ

31. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen ve ceza sahası için sol çağrazda kaleciyle karşı karşıya kalan Olaru'nun şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı. 33. dakikada rakip yarı sahanın ortasından topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Miculescu'nun şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti. 36. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla ceza sahasına giren ve burada Oosterwolde'den sıyrılan Thiam'ın şutunda Ederson topu oyun alanına çeldi.

KEREM'İN ŞUTUNDA KALECİ BAŞARILI

60. dakikada gole çok yaklaştık. Fenerbahçe'de topu alan Kerem Aktürkoğlu ceza sahası çizgisinde savunma ile bire bir kaldı. Kerem, topu soluna çekip önünü boşalttı ve şutunu çekti. Kaleci Tarnovanu, açıyı iyi kapatarak topu kornere çeldi.

BÜKREŞ'TE SKORA DENGE GELDİ

71. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına açılan ortada penaltı noktası önünde bulunan Cisotti yaptığı tek vuruşla topu ağlarımıza gönderdi.

YOLUMUZA PLAY-OFF'LARDAN DEVAM EDİYORUZ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadele berabere sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte puanını 12'ye yükselten temsilcimiz, lig etabında 19. sırada yer alarak adını play-off'lara yazdırdı. FCSB ise puanını 7'ye yükseltmesine rağmen ilk 24'ün dışında kalarak Avrupa'ya veda etti.

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri İngiliz ekibi Nottingham Forest ile Çekya temsilcisi Viktoria Plzen oldu. Sarı-lacivertliler, play-off'larda tur atlaması halinde son 16 turunda FC Midtjylland ya da Real Betis ile eşleşecek.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi bugün TSİ 15.00'te UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    GERCEKTENOTBAHCEM BUYUK KULUP DUNYA DEVI GALATASARAY SAMPIYONLAR LIGINDE 20. OLURKEN , BUNLAR BUYUK BIR BASARI ILE ANALARININ LIGINDE 19. OLDULAR 6 17 Yanıtla
  • 535353 535353:
    Fenerbahçe ye atılan en büyük kazık Kerem her maç 10 kişi oynuyoruz ama bu akşam çağlarda kayıldı 9 kişi kaldım 3 0 Yanıtla
  • Ahmet Bacak Ahmet Bacak:
    Haaaland???????? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
