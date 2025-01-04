Fenerbahçe\'den Göztepe\'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki

Spor

Herkes iptal olan bu golü konuşuyor! Rizespor\'dan olay yaratacak tepki

Fenerbahçe'den, Galatasaray'ın RAMS Park'ta 2-1 kazandığı Göztepe maçında konuk takımın penaltı beklediği pozisyonla ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi.

MOSTUROĞLU: PENALTI DEĞİL, "PENAÜSTÜ"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray'ın 3 puana uzandığı karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Göztepe'nin penaltı pozisyonuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Mosturoğlu, paylaşımında, "Penaltı değil, 'penüstü'. Bu penaltıyı vermeyeceksen neyi vereceksin" ifadelerini kullandı. Şekip Mosturoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

AHMETKETENCİ: YETER ARTIK

Öte yandan Fenerbahçe yöneticileri Ahmet Ketenci ve Hulusi Belgü de Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından tepki gösterdi. Ahmet Ketenci, bir tiyatro perdesi fotoğrafı ve tiyatro tanımı paylaşarak altına, "İyi güzel ama her şey yerinde güzeldir. Yeter artık" yazdı.

HULUSİ BELGÜ: YAZIKLAR OLSUN

Hulusi Belgü'den ise çok sert bir açıklama geldi. Belgü, " Söyleyecek çok laf var ancak söylesem olmaz, söylemesem hiç olmaz. Türkiye'de futbolu bu hale getirenlerin, ilmik ilmik işleyip ülkede sporu, futbolu bitirenlerin, bu duruma müsaade edenlerin ve seyirci kalanların Allah belasını versin. Bu kadar emek hırsızlığı, bu kadar şaibe hiçbir yerde görülmedi. İnsanların gözünün içine baka baka çocukların sevdası ülke futbolunu, milyonlarca futbol sevdalısı taraftarın tutkusunu katlediyorsunuz. Bunun acısı hepinizden çıkar, yazıklar olsun!" ifadelerine yer verdi.

PENALTI POZİSYONUNDA YAŞANANLAR

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın son dakikalarına Cimbom'un ceza sahasında yaşanan bir penaltı pozisyonu damga vurdu.

İşte o penaltı pozisyonu;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Müsabakanın son dakikalarında Göztepe, beraberlik için Galatasaray kalesine yüklendi. 85. dakikada soldan Aslan'ın ceza sahasına gelen ortada top, Lucas Torreira'dan dışarıya gitti. Bunun üzerine Göztepeli oyuncular, bu pozisyonda elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.

İtirazların ardından maçın hakemi Alper Akarsu, VAR ile iletişime geçti. Akarsu, VAR ile görüştükten sonra kısa bir süre sonra penaltı olmadığı yönündeki kararında kaldı ve oyunun kaldığı yerden devam etmesini istedi.