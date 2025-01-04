Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray maçında Göztepe'nin penatı beklediği pozisyon için çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Mosturoğlu, paylaşımında, "Penaltı değil, 'penüstü'. Bu penaltıyı vermeyeceksen neyi vereceksin" ifadelerini kullandı.

04.01.2025 21:38
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Fenerbahçe'den, Galatasaray'ın RAMS Park'ta 2-1 kazandığı Göztepe maçında konuk takımın penaltı beklediği pozisyonla ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi.

MOSTUROĞLU: PENALTI DEĞİL, "PENAÜSTÜ"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray'ın 3 puana uzandığı karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Göztepe'nin penaltı pozisyonuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Mosturoğlu, paylaşımında, "Penaltı değil, 'penüstü'. Bu penaltıyı vermeyeceksen neyi vereceksin" ifadelerini kullandı. Şekip Mosturoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

Fenerbahçe'de Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki

AHMETKETENCİ: YETER ARTIK

Öte yandan Fenerbahçe yöneticileri Ahmet Ketenci ve Hulusi Belgü de Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından tepki gösterdi. Ahmet Ketenci, bir tiyatro perdesi fotoğrafı ve tiyatro tanımı paylaşarak altına, "İyi güzel ama her şey yerinde güzeldir. Yeter artık" yazdı.

Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki

HULUSİ BELGÜ: YAZIKLAR OLSUN

Hulusi Belgü'den ise çok sert bir açıklama geldi. Belgü, " Söyleyecek çok laf var ancak söylesem olmaz, söylemesem hiç olmaz. Türkiye'de futbolu bu hale getirenlerin, ilmik ilmik işleyip ülkede sporu, futbolu bitirenlerin, bu duruma müsaade edenlerin ve seyirci kalanların Allah belasını versin. Bu kadar emek hırsızlığı, bu kadar şaibe hiçbir yerde görülmedi. İnsanların gözünün içine baka baka çocukların sevdası ülke futbolunu, milyonlarca futbol sevdalısı taraftarın tutkusunu katlediyorsunuz. Bunun acısı hepinizden çıkar, yazıklar olsun!" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki

PENALTI POZİSYONUNDA YAŞANANLAR

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın son dakikalarına Cimbom'un ceza sahasında yaşanan bir penaltı pozisyonu damga vurdu.

İşte o penaltı pozisyonu;

Fenerbahçe'de Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Müsabakanın son dakikalarında Göztepe, beraberlik için Galatasaray kalesine yüklendi. 85. dakikada soldan Aslan'ın ceza sahasına gelen ortada top, Lucas Torreira'dan dışarıya gitti. Bunun üzerine Göztepeli oyuncular, bu pozisyonda elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.

İtirazların ardından maçın hakemi Alper Akarsu, VAR ile iletişime geçti. Akarsu, VAR ile görüştükten sonra kısa bir süre sonra penaltı olmadığı yönündeki kararında kaldı ve oyunun kaldığı yerden devam etmesini istedi.

Fenerbahçe\'den Göztepe\'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki

Şekip Mosturoğlu, Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Muhammedd:
    Kol vücuda yapışık üstüne geliyor be Allah'tan korkmazlar kuldan utanmazlar. Yazanda şike hükümlüsü. Sonra neden burnumuz oktan çıkmıyor diyorsunuz çünkü kötüsünüz, kötülükle başarı kovalamaya çalışıyorsunuz. Üstelik esas Göztepeli Koray yan topta eliyle topa bilinçli vurarak voleybolcu gibi uzaklaştırdı ama net penaltı verilmedi. Ama Allah'ın adaeti var çok şükür! 535 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Galatasarayın son 3 sezondaki tüm maçları incelemeye alınsın SAVCILAR GÖREVE 5 153 Yanıtla
  • Burak:
    Beşiktaşlıyım ve penaltı değil kol kapalı bir kere. Fenerliler her zamanki gibi yalan ve algı peşinde Morinyo hocaları ve yöneticileri tüm camiaları gibi. Bizim maçtan sonra bile hazımsızlıktan haftalarca hakemdi şanstı saçma sapan açıklamalar yapmışlardı. 142 7 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    siz adam gibi takım kurmayın anca konuşun. elin oğlu gelir kadıköyde 3 atar gider sonra konuşun sene boyunca offf of. 73 3 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Uefa nın şike ile andığı malum iki takım fenev ve 8taştır. NOKTA 28 12 Yanıtla
  • Sener Demir:
    yaw he gülüm he makas açıldıkça napacaklarını şalırdılar ???????? 36 3 Yanıtla
  • bedir arslan:
    niye iptal edilen göle itırazınız yok çok dürüstsünüz ya 29 3 Yanıtla
  • onur pari:
    Koray Günter'in pozisyonuna da aynı hassasiyeti bekleriz beybisi. 20 2 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Galatasarayın iptal edilen golüne itiraz etmezler çünkü işlerine gelmez malum yapıların, kuşların 16 3 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Yav gerçekten artık iğrençlik geldi... Fener nasıl bu hâle geldi... 14 1 Yanıtla
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