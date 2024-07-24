Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Youssef En-Nesyri İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Youssef En-Nesyri İstanbul'a geldi

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki galibiyetin ardından Sevilla'nın golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri'yi İstanbul'a getirdi. Faslı forvet, özel uçakla Sabiha Gökhan Havalimanı'na ulaştı ve taraftarların formalarını imzaladı. Aynı zamanda Fenerbahçe kafilesi de dönüş yaparak taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

24.07.2024 16:02
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Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer harekatı da bir yandan devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Sevilla'nın golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri'yi İstanbul'a getirdi. Faslı forvet, Sevilla'dan kalkan özel uçakla 15.00 sıralarında Sabiha Gökhan Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. Pasaport kontrolünün ardından sarı-lacivertli taraftarların yanına kadar gelen golcü oyuncu, taraftarların formalarını imzaladı. Nesyri'yi sportif direktör Mario Branco ve kulüp yetkililerin yanı sıra az sayıda Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

FENERBAHÇE KAFİLESİ DE DÖNÜŞ YAPTI

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup ederek avantaj elde eden Fenerbahçe de yurda dönüş yaptı. Kafileyi taşıyan uçak, En-Nesyri'yi taşıyan uçaktan yaklaşık 10 dakika önce Sabiha Gökhan Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Faslı golcüyü karşılaşmak için alana gelen sarı-lacivertliler, Lugano maçından dönen futbolculara da sevgi gösterilerinde bulundu.

Fenerbahçe\'nin transfer görüşmelerine başladığı Youssef En-Nesyri İstanbul\'a geldi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Youssef En-Nesyri İstanbul'a geldi - Son Dakika

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