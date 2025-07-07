Fenerbahçe Tarihinde İlk Kanadalı: Jhon Duran - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarihinde İlk Kanadalı: Jhon Duran

07.07.2025 11:24
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Fenerbahçe, Jhon Duran transferiyle kulüp tarihindeki ilk Kanadalı futbolcuyu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde transferini açıkladığı Jhon Duran, sarı-lacivertlilerin tarihteki ilk Kanadalı futbolcusu oldu.

Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde geride kalan sezonda beklentiyi karşılayamayan sarı-lacivertlilerle yeni sezon öncesi transferde birçok önemli oyuncunun ismi anılmıştı.Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, birçok oyuncu arasından ilk tercihini Kanadalı yıldızdan yana kullandı.

Bu sezonki ilk transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, aynı zamanda kadrosunu tarihinde ilk defa bir Kanadalı isimle güçlendirdi.

Duran, aynı zamanda, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 198. transfer olarak kayıtlara geçti.

Ali Koç'un 106. transferi

Fenerbahçe, Jhon Duran transferiyle başkan Ali Koç yönetimindeki 106. transferini gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katarak transferde "dalya" diyen Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Milan Skriniar'ı renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe, bu sezon ilk olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran ile Ali Koç dönemindeki 106. transferine imza attı.

Ali Koç dönemindeki transferler şöyle.

SezonOyuncuÜlke
2018-2019Victor MosesNijerya
"Yassine BenziaCezayir
"JailsonBrezilya
"Miha ZajcSlovenya
"Michael Freyİsviçre
"Andre AyewGana
"İslam SlimaniCezayir
"Diego ReyesMeksika
"Tolgay Arslan-
"Harun Tekin-
"Berke Özer-
"Barış Alıcı-
"Ferdi Kadıoğlu-
"Sadık Çiftpınar-
"Tolga Ciğerci-
"Serdar Aziz-
2019-2020Luiz GustavoBrezilya
"Vedat MuriçKosova
"ZankaDanimarka
"Adil RamiFransa
"Allahyar Sayyadmaneshİran
"Max KruseAlmanya
"Simon FaletteGine
"Garry RodriguesYeşil Burun Adaları
"Deniz Türüç-
"Altay Bayındır-
"Yasir Subaşı-
"Mevlüt Erdinç-
"Murat Sağlam-
"Emre Belözoğlu-
2020-2021Marcel TisserandDemokratik Kongo
"Dimitrios PelkasYunanistan
"Mauricio LemosUruguay
"Attila SzalaiMacaristan
"Kemal Ademiİsviçre
"Bright Osayi-SamuelNijerya
"Diego PerottiArjantin
"Mame ThiamSenegal
"Filip NovakÇekya
"Enner ValenciaEkvador
"Papiss CisseSenegal
"Jose SosaArjantin
"Ally SamattaTanzanya
"İrfan Can Kahveci-
"Mesut Özil-
"Nazım Sangare-
"İsmail Yüksek-
"Sinan Gümüş-
"Mert Hakan Yandaş-
"Caner Erkin-
"Gökhan Gönül-
"Barış Sungur-
2021-2022Mergim BerishaAlmanya
"Min-jae KimGüney Kore
"Miguel CrespoPortekiz
"Max MeyerAlmanya
"Diego RossiUruguay
"Steven CaulkerSierra Leone
"Burak Kapacak-
"Serdar Dursun-
"Çağtay Kurukalıp-
2022-2023Jayden OosterwoldeHollanda
"Ezgjan AlioskiMakedonya
"Luan PeresBrezilya
"Joao Pedroİtalya
"BrumaPortekiz
"Michy BatshuayiBelçika
"LincolnBrezilya
"Willian AraoBrezilya
"Gustavo HenriqueBrezilya
"Lamine DiackSenegal
"Joshua KingNorveç
"Samet Akaydın-
"Emre Mor-
"İrfan Can Eğribayat-
"Tiago Çukur-
"Emre Demir-
2023-2024Ryan Kentİngiltere
"Edin DzekoBosna Hersek
"Alexander DjikuGana
"Umut Nayir-
"Sebastian SzymanskiPolonya
"Dusan TadicSırbistan
"Rodrigo BecaoBrezilya
"Bartuğ Elmaz-
"Mert Müldür-
"FredBrezilya
"Cengiz Ünder-
"Omar FayedMısır
"Dominik LivakovicHırvatistan
"Leonardo Bonucciİtalya
"Rade KrunicBosna Hersek
"Çağlar Söyüncü-
2024-2025Levent Mercan-
"Oğuz Aydın-
"Cenk Tosun-
"Allan Saint-MaximinFransa
"Youssef En-NesyriFas
"Yiğit Fidan-
"Sofyan AmrabatFas
"Filip KosticSırbistan
"Anderson TaliscaBrezilya
"Diego Carlos"
"Milan SkriniarSlovakya
"Ognjen MimovicSırbistan
2025-2026Jhon DuranKanada

Kontenjan avantajına sahip

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, yaşı nedeniyle bu sezon +2 kontenjanından faydalanabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonun, yeni sezon için 12+2 yabancı kontenjanı belirlemişti.

21 yaşındaki Jhon Duran, 2003 ve daha sonra doğan oyuncular için geçerli +2 kontenjanı ile forma giyecek.

Fenerbahçe tarihindeki yabancı futbolcular

Fenerbahçe'nin Jhon Duran da dahil olmak üzere 118 yılda kadrosuna dahil ettiği 198 yabancı futbolcu ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (30): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca.

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer.

Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde.

Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack.

Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma.

Sırbistan (6): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic, Ognjen Mimovic.

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka".

Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.

Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel.

Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.

Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.

İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi.

Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin.

Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.

Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed.

İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.

Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti.

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado.

Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi.

Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski.

Slovakya (3): Miroslav Stoch, Martin Skrtel, Milan Skriniar.

İngiltere (3): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent.

Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic.

Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic.

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi.

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia.

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen.

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla.

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc.

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette.

Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak.

Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai.

Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski.

Güney Afrika (1): John Moshoeu.

İsrail (1): Haim Revivo.

Meksika (1): Diego Reyes.

Kosova (1): Vedat Muric.

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues.

Ekvador (1): Enner Valencia.

Kongo (1): Marcel Tisserand.

Tanzanya (1): Mbwana Samatta.

Güney Kore (1): Min-jae Kim.

Sierra Leone (1): Steven Caulker.

Belçika (1): Michy Batshuayi.

Norveç (1): Joshua King.

Kanada (1): Jhon Duran

Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç bu nedenle listede yer almamıştır. Ayrıca, Brezilyalı Marco Aurelio ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede bulunmaktadır.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Tarihinde İlk Kanadalı: Jhon Duran - Son Dakika

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