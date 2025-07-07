Fenerbahçe Tarihinde İlk Kanadalı: Jhon Duran

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde transferini açıkladığı Jhon Duran, sarı-lacivertlilerin tarihteki ilk Kanadalı futbolcusu oldu.

Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde geride kalan sezonda beklentiyi karşılayamayan sarı-lacivertlilerle yeni sezon öncesi transferde birçok önemli oyuncunun ismi anılmıştı.Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, birçok oyuncu arasından ilk tercihini Kanadalı yıldızdan yana kullandı.

Bu sezonki ilk transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, aynı zamanda kadrosunu tarihinde ilk defa bir Kanadalı isimle güçlendirdi.

Duran, aynı zamanda, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 198. transfer olarak kayıtlara geçti.

Ali Koç'un 106. transferi

Fenerbahçe, Jhon Duran transferiyle başkan Ali Koç yönetimindeki 106. transferini gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katarak transferde "dalya" diyen Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Milan Skriniar'ı renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe, bu sezon ilk olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran ile Ali Koç dönemindeki 106. transferine imza attı.

Ali Koç dönemindeki transferler şöyle.

Kaynak: AA