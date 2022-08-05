Tecrübeli hakem Jorge Jesus'tan Slovacko karşılaşmasının hakemine tepki: Gölü neden vermedi anlamadım - Son Dakika
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Tecrübeli hakem Jorge Jesus'tan Slovacko karşılaşmasının hakemine tepki: Gölü neden vermedi anlamadım

05.08.2022 00:25
Tecrübeli hakem Jorge Jesus'tan Slovacko karşılaşmasının hakemine tepki: Gölü neden vermedi anlamadım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galibiyet alınan Slovacko maçından sonra açıklamalar yaptı. "Süper Lig'de favoriyiz" diyen tecrübeli hoca, "Önceliğimiz Süper Lig şampiyonluğu." dedi. Bunun yanında Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde hakemin neden öyle bir karar verdiğini anlamadığını ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, sahasında Slovacko'yu 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ LİG ŞAMPİYONLUĞU"

Jorge Jesus önceliklerinin lig sampiyonluğu olduğunu söylerken, "Pazartesi lig başlıyor. Lig asıl hedefimiz bizim. Ligde Feneerbahçe her zaman favoridir. Avrupa'da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz ama bu turnuvalarda favori değiliz. Türkiye Ligi'nde favoriyiz, önceliğimiz Türkiye Ligi. Hedefimiz lig şampiyonluğu!" dedi.

"GOLÜ NİYE İPTAL ETTİ ANLAMADIM"

Jesus karşılaşma ile ilgili ise, "İyi sonuç almamız, iyi bir maç çıkarmamız bizim için çok önemliydi. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Dinamo Kiev maçında harikaydılar. Bu galibiyeti onlara vermek, güvenlerini kazanmak önemliydi. Daha fazla gol atabilirdik. Portekizli hakem, attığımız bir golü niye iptal etti anlamadım. O pozisyonu birkaç kez izledim ama iptali anlamadım." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'tan Slovacko maçının hakemine tepki: Gölü neden vermedi anlamadım

Jorge Jesus'un açıklamaları şöyle:

"RAKİPLERİMİZ GÜÇLÜ, BİZ DE GÜÇLÜYÜZ"

"Bu tip maçlar, lig öncesi ritmimiz açısından çok önemli. Pazartesi bizim için lig başlıyor. Bizim büyük hedeflerimizden biri Türkiye Ligi. Rakiplerimizin yapmış olduğu transferleri görüyorum, tanıyorum. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş bizim büyük rakiplerimiz. Lige herkes iddialı başlıyor. Bizim birinci hedefimiz ligi kazanmak. Bu sezon kolay olmayacak, zor sezon olacak. Rakiplerimiz güçlü, biz de güçlüyüz.

"FORVET TRANSFERİ YAPABİLİRİZ"

Kadromuz tamamlanmış diyemem. Önümüzdeki günlerde, bir forvet transferi daha yapabiliriz. Ancak, elimizdeki kadrodan da memnunuz. Her pozisyon için birden fazla oyuncumuz var. 3 günde 1 maç yaptığımız zaman kadro derinliği önemli oluyor. Pazartesi günkü lig maçında değişiklikler yapıp sahaya taze kanlar sürebiliriz.

Jorge Jesus'tan Slovacko maçının hakemine tepki: Gölü neden vermedi anlamadım

"TOP BİZDEYKEN ÜÇLÜ OYNUYORUZ"

Evet, kırmızı karttan sonra geride artık 3 oyuncu bulundurmamıza gerek kalmadı. Arao'yu biraz daha ileri çektik. Top bizdeyken üçlü oynuyoruz. Savunmadayken 3'lü oynamıyoruz. İkisi farklı şeyler. Kırmızı karttan sonra geride 2 kişi yeterli diye düşündük. Defansta, top rakipteyken ise dizilim tamamen farklı oluyor.

"EMRE MOR, 90 DAKİKA OYNAYACAK DURUMDA DEĞİL"

Gustavo Henrique'nin 2 avantajı var. Henüz geleli 1 hafta oldu. Fakat, birinci avantajı Flamengo'da benimle 2 yıl çalıştı. Fikirlerimi iyi biliyor, ben de özelliklerini iyi biliyorum. İkinci avantajı, Brezilya'dan geliyor olması. Orada lig uzun süre önce başladı, 16-17 maç oynadılar. Dolayısıyla maç ritmini kazandı. Zajc milli takımdan dolayı kampa geç katıldı. 2-3 hafta kadar kampa geç geldi. 3-4 haftadır bizimle. Yeterli süre değil. İsmail ve Arao'nun aksine maç ritmi henüz tam değil. Crespo da sakatlığı nedeniyle maç kondisyonunu iyi seviyelere çekemedi. Emre iyi oyuncu. Farklı oyuncu. 90 dakika oynayacak durumda değil. Oynadığı sürede gösterdiği oyundan memnunum.

Jorge Jesus'tan Slovacko maçının hakemine tepki: Gölü neden vermedi anlamadım

"ARDA GÜLER ÇOK YETENEKLİ"

Her futbolcu için taraftarın sevgisi, desteği önemlidir. Oyuncunun daha özgüvenli olmasını sağlar. Arda Güler henüz 17 yaşında. Çıkması gereken basamaklar var hala önünde. Çok yetenekli bir futbolcu ama fiziksel olarak hem Avrupa hem lig için kendini geliştirmesi gerekiyor. Yavaş yavaş yapacağız. Onun çıkması gereken adımlardan hiç birisini atlamasını istemiyoruz. Çok inanıyoruz onun geleceğine, çok özen gösteriyoruz. Taraftarların göstermiş olduğu sevgi de ona çok yardımcı olacak.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN"

Trabzonspor'un ligin favorisi olarak görülmesi normal. Son şampiyon onlar ve insanlar bir önceki sezonun şampiyonunu asıl favori olarak görürler. Bu normal. Şu da bir gerçek ki Fenerbahçe en güçlü adaylardan bir tanesi. Galatasaray da aynı şekilde."

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Son Dakika Spor Tecrübeli hakem Jorge Jesus'tan Slovacko karşılaşmasının hakemine tepki: Gölü neden vermedi anlamadım - Son Dakika


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