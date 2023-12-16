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Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider - Son Dakika
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Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider

UEFA'da ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, son 5 sezon baz alınarak yapılan UEFA ülke puanı klasmanında Türk kulüpleri arasında en fazla puan toplayan takım oldu. 2023-24 sezonu dahil son 5 yılda Avrupa kupalarına katılan takımların kazandığı puanlar sıralamasında F.Bahçe 32.000 puanla birinci, G.Saray 31.500 puanla ikinci, Başakşehir 29.000 puanla üçüncü, Beşiktaş 12.000 puanla dördüncü sırada yer aldı.

16.12.2023 - 11:31,  Güncelleme: 12:20
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Fenerbahçe, son beş sezon baz alınarak yapılan UEFA ülke puanı klasmanında, Türk kulüpleri içinde en fazla puan toplayan takım oldu.

ZİRVE KANARYA'NIN

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplardaki son maçlar hafta içi oynandı. Bu müsabakalar öncesi 41 puanlı Galatasaray, ülke puanına en fazla katkıda bulunan Türk ekibiydi ve ikinci sırada 40 puanlı Fenerbahçe yer alıyordu. Cim-bom, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a yenilerek haftayı puansız kapatırken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı yenerek grubunu lider tamamlayan sarı-kanaryalar puanını 44'e yükseltti ve zirvenin yeni sahibi oldu.

FENERBAHÇE SON BEŞ SEZONA DAMGA VURDU

Beş sezonun ikisinde Avrupa kupalarına katılamayan Fenerbahçe'nin, buna rağmen ülke puanı toplamada liderliğe yükselmesi dikkati çekti. Sarı-lacivertli ekip, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Avrupa macerası yaşayamadı. Boş geçen iki sezonun ardından 2021-22'de 7 puan toplayan Fenerbahçe, 2022-23 sezonunu 21 puanla noktaladı. İçinde bulunduğumuz 2023-24 sezonunda Konferans Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıran sarı-kanaryalar, bu ana dek 16 puan topladı.

F. BAHÇE'Yİ G.SARAY TAKİP EDİYOR

Başakşehir ve Sivasspor, Beşiktaş'la Trabzonspor'u geride bıraktı. Türkiye adına en fazla puan toplayan takımlar sıralamasında 44 puanlı lider Fenerbahçe'yi 41 puanla Galatasaray takip ediyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ter döken ancak grup maçları sonunda "Devler Ligi"ne veda eden cim-bom, Avrupa Ligi son 16 play-off turunda yoluna devam edecek. Klasmanda üçüncü sırada 34 puanlı Başakşehir, dördüncü basamakta ise 17,5 puanlı Sivasspor yer alıyor. Beşiktaş 16,5 puanla listede beşinci sırada kalırken, Trabzonspor da 13 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Son 5 yılda ülke puanına en çok katkıda bulunan takımlar;

  • Fenerbahçe 32.000
  • Galatasaray 31.500
  • Başakşehir 29.000
  • Sivasspor 16.500
  • Beşiktaş 12.000
  • Trabzonspor 11.500
  • Adana Demir 7.420
  • Konyaspor 7.420
  • Alanyaspor 7.420
  • Yeni Malatya 7.420

2023-24 sezonu UEFA ülke puanı sıralaması;

Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
Kaynak: AA
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