Fenerbahçe'de Kante krizi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Kante krizi

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Fenerbahçe'de Fransız yıldız N'Golo Kante'nin yüksek maliyeti nedeniyle kulüp içerisinde kriz çıktı. Başkan Aziz Yıldırım'ın eski yönetime 'Gel verdim sana Kante'nin yetkisini, satabiliyorsanız satın' dediği Kante'nin süreçten rahatsız olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Fransız yıldız N'Golo Kante'nin geleceği ve yüksek maliyeti kulüp içerisinde yeni bir krizin doğmasına neden oldu.

AZİZ YILDIRIM'DAN ESKİ YÖNETİME YETKİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Kante transferinin kulübe yüklediği ağır maliyet sebebiyle eski yönetime yönelik "Çıkıp aldığınız paraya satınız diyorsunuz; gel verdim sana Kante'nin yetkisini, satabiliyorsanız satın" sözleri camiada geniş yankı buldu. Oyuncunun mevcut sözleşme şartları ve yüksek maliyet yükü nedeniyle tecrübeli futbolcuyu takımdan gönderemeyen sarı-lacivertli yönetimin elinin kolunun bağlı olduğu ve süreci yönetebilmek adına ek fon arayışına girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Kante krizi

KANTE ÇIKAN HABERLERDEN RAHATSIZ

Mali konularda hakkında yapılan bu açıklamalardan ve basına yansıyan tartışmalardan Fransız futbolcunun son derece rahatsız olduğu belirtildi. Yaşanan bu gergin havaya rağmen yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte devam eden 35 yaşındaki yıldız orta sahanın önümüzdeki süreçte sahada sergileyeceği performans merak konusu oldu. 

Fenerbahçe'de Kante krizi

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Kante krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Verscon Kids` Fashion Verscon Kids` Fashion:
    Bu Kante dediğiniz adam gibi adam, memleketinde ve etrafındaki islam toplumlarında yaptığı hayırlar ile bilinen mütevazi bir insan. Adama verdiğiniz para en azından doğru yerlere gidiyor. Bu tarafından bakın olaya birazda. Ne çakallara çukallara bu paralar verildi. 0 0 Yanıtla
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