Fenerbahçe'den Lukaku sonrası açıklama: Noktayı koyduk - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Lukaku sonrası açıklama: Noktayı koyduk

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku için düzenlenen imza töreninde sarı-lacivertlilerin transfer planlamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Yönetici Cihan Kamer, Lukaku transferiyle birlikte transfere son noktayı koyduklarını belirtirken, yalnızca arzu edilen 23 yaş altı bir oyuncunun bulunması halinde takviye yapılabileceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku için imza töreni düzenlendi. Törende Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, futbol direktörü Oğuz Çetin ve Romelu Lukaku basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer sürecini anlatan Kamer, önlerine en iyi 2-3 alternatifin getirildiğini ve Lukaku konusunda karar verdiklerini söyledi. Kamer, "En iyi 2-3 alternatif önümüze koyuldu. Gece gündüz demeden en iyi ismi almak için harekete geçtik. Romelu Lukaku için son noktayı koyduk." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Lukaku sonrası açıklama: Noktayı koyduk

"10-15 GÜNDÜR ABİ KARDEŞ GİBİ GÖRÜŞÜYORUZ"

Cihan Kamer, Belçikalı yıldızla transfer öncesinde sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek sürecin detaylarını anlattı. Kamer, "Sevgili Lukaku'yla 10-15 gündür abi kardeş gibi devamlı görüşüyoruz. Süreci birlikte yürüttük. Lukaku'nun Fenerbahçe formasını giymek için isteği konusunda teşekkür ederim." dedi. Transferlerde oyuncunun Fenerbahçe'de oynama isteğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Kamer, "Fenerbahçe formasını giyebilecek bir oyuncu mu? Fenerbahçe formasını giymek istiyor mu? Transferlerde bu soruların cevaplarına çok önem verdik." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'den Lukaku sonrası açıklama: Noktayı koyduk

"2-3 KEZ KONTROL ETTİRMEDEN TRANSFERE İZİN VERMEM"

Lukaku'nun sağlık durumuyla ilgili de konuşan Kamer, yıldız golcünün hem Belçika'da hem de Türkiye'de kontrollerden geçtiğini açıkladı. Kamer, "Doğru oyuncuları kazandırmak için Aziz Yıldırım beni görevlendirdi ve benim de işim bu. 2-3 kez kontrol ettirmeden oyuncu transferine izin vermem! Lukaku, Belçika'da bütün sağlık kontrollerinden geçti. Sonra Türkiye'de de kontrolden geçti. Sapasağlam Fenerbahçe'ye hizmet verecek noktada olduğu görülmüştür." ifadelerini kullandı. Her futbolcunun sakatlık yaşayabileceğini belirten Kamer, bu duruma Vedat Muriqi'yi örnek gösterdi.

"LUKAKU İLE TRANSFERE SON NOKTAYI KOYDUK"

Cihan Kamer, Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarının bundan sonraki bölümüne ilişkin de net konuştu. Kamer, "Lukaku ile transfere son noktayı koyduk. Eğer arzu ettiğimiz 23 yaş altı oyuncu olursa takviye yapabiliriz." açıklamasında bulundu. Böylece sarı-lacivertlilerin Lukaku transferinin ardından mevcut şartlarda yeni bir büyük transfer planlamadığı, yalnızca uygun bir 23 yaş altı oyuncunun bulunması durumunda kadroya takviye yapabileceği belirtildi.

"ÇOK UZUN SÜREDİR FENERBAHÇE'DE OLMAYI İSTİYORDUM"

Romelu Lukaku: "Sayın Aziz Yıldırım'a, Cihan Kamer'e, Oğuz Çetin'e ve İsmail Kartal'a teşekkür ederim. Bana süreçte çok güvendiler. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmak gurur... Zaten çok uzun süredir Fenerbahçe'de olmayı istiyordum. Yaklaşık bir aydır burada olmayı bekliyordum.

Bu harika ülkede yaşayacak olmak ve Fenerbahçe'de olmak büyük keyif... Türkiye zaten benim ikinci evim... 30 yaşından sonra Türkiye'ye geldim. Babam da seneler önce burada futbol oynadı, ben de 3 yaşındaydım. Aklımda bazı şeyler var.

Önemli olan Fenerbahçe'nin zaferlerle ayrılması. Konu bireysel değil, Fenerbahçe! Oynadığımız futbolla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kulübün isteğini ve arzusun da görebiliyorum.

Takım arkadaşlarımla tanıştım. Burada tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Ben de mükemmel şekilde adapte olmak ve performansımı ortaya koymak istiyorum."

"TARAFTARLARLA BULUŞMAK İSTİYORUM"

Romelu Lukaku: "Hocamız ve teknik ekip de harika. Yakın zamanda sizlerle Türkçe konuşmak istiyorum. En kısa sürede statta taraftarlarla buluşmak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum."

"KAYBETMEYİ SEVMEM!"

Romelu Lukaku: "Arkadaşlarımdan %50'si Türk! Böyle bakınca, buraya gelmem kaçınılmaz oluyor. Çocukken de buradaydım. Kardeşim de burada oynadı. Babamın son golü de buradaydı. Fenerbahçe'ye karşı atmıştı diye hatırlıyorum... Milli Takım'daki son maçım da buradaydı, bu statta oynamıştım. Benim ihtiyacım olan şey bu, kendime de bunu söyledim.

Fenerbahçe'nin çok güçlü vizyonu var, benim de hedeflerim var. Kazanmak isterim, kaybetmeyi sevmem! Fenerbahçe ile hedeflerimiz örtüşüyor."

Romelu Lukaku, Cihan Kamer, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Lukaku sonrası açıklama: Noktayı koyduk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • idris idris:
    ben aziz yıldırımı seven ve inanan biriyim. fakat lukaku transferi yanlış bana göre . fb aynı tip 2 santrfor aldı ve 2 sininde yaşı büyük ligin sonunu ikisi ile götürmek zor olacak. bana göre takımın bir stoper de ihtiyacı var. 0 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    teknik direktör almadan mı sezona başlayacaksınız? 0 0 Yanıtla
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