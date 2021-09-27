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Futbol hayatında da hırçın olan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karıştı? İşte vukuatları - Son Dakika

Futbol hayatında da hırçın olan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karıştı? İşte vukuatları

27.09.2021 14:12

Şile'deki trafik kavgasında silahla 1 kişiyi öldürme ve 4 kişiyi yaraladığı suçlamasıyla nöbetçi savcılık tarafından tutuklanan Sezer Öztürk, futbol oynadığı dönemde de da bazı skandal olaylara karıştı. Takım arkadaşını odaya kilitleyip yumruk yumruğa kavga, eğlence mekanında bıçaklı kavga, profesyonel kariyeri devam ederken amatör boks maçları yapma gibi olaylara karışan Sezer, son olarak silahla birini öldürmekle suçlanıyor.

Spor Arena'nın aktardığı habere göre; Sezer Öztürk, Şile'deki kan donduran olaydan önce, futbolculuk döneminde de pek çok skandala karıştı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Şile'deki yol verme kavgasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Son olarak Sezer Öztürk cinayet iddiasıyla gözaltına alındığı, ardından nöbetçi savcıya çıkartılıp tutuklandığı aktarıldı.

ODASINA KİTLEDİ

Sezer Öztürk, Beşiktaş forması giydiği dönem 2013'te Hajduk Split maçında pas alamadığı için zaman zaman sert tepkiler göstermiş, bir pozisyonda Serdar Kurtuluş'a kızmıştı. Bunun üzerine Kaptan İbrahim Toraman, Sezer Öztürk'e sert çıktı.

KAPI GÜÇLÜKLE KIRILDI

Sabaha karşı İstanbul'a inen Beşiktaş kafilesi doğruca tesislerde kampa girdi. Bu sırada Sezer, İbrahim Toraman'ın odasına gitti ve kimse kendilerini rahatsız etmesin diye kapıyı kilitledi. İkili odada yine kavgaya tutuştu. Gelen sesler üzerine diğer futbolcular kapıyı kırarak ikiliyi güçlükle ayırdı.

Futbolculuğunda da hırçın olan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karıştı? İşte vukuat dosyası

BARDA BIÇAKLANDI

Sezer Öztürk 2014'te tatil için gittiği Almanya'da karıştığı bar kavgasında bıçaklandı. Olaylı gecede Sezer'in yanı sıra kardeşi Halil İbrahim Öztürk ve kuzenleri Bünyamin Öztürk ile Fırat Dilek de kavgaya karıştı.

MEKAN SAHİBİ İLE TARTIŞTI

Alman basının iddiasına göre, cumartesi gecesi saat 23:00 sularında gittikleri gece kulübüne alınmayan Sezer Öztürk ve akrabaları 3 saat sonra geri gelerek, içerideki bar sahibi ile tartıştı. Güvenliklerden birinin aralarında Sezer Öztürk ve kuzeninin bulunduğu 3 kişiyi bıçakladığı aktarıldı. Gece kulübüne polisin gelmesiyle birlikte Sezer Öztürk ve 6 kişilik grubun olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.

Futbolculuğunda da hırçın olan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karıştı? İşte vukuat dosyası

BOKS TUTKUSU

Boksa merakı olan Sezer, profesyonel futbol kariyeri devam ederken amatör maçlara çıktı. Futbol kariyerini de erken yaşta sonlandırıp, boksa yöneldi. Boks salonundan yaptığı paylaşımlarla özellikle Beşiktaş taraftarının tepkisini çekmişti. Öztürk'ün, çocuk yaşlardan beri boks sporuna çok ilgili olduğu yazılmıştı.

KORİDORDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Milliyet gazetesi de 2020 senesinde Sezer Öztürk'ün karıştığı vukuatları madde madde haberleştirmişti.

İşte Sezer Öztürk'ün karıştığı olaylar:

** Manisa'da oynarken Denizlispor maçından 1 gece önce gece 04.00 te İzmir'e gitti ,hız yaparken yakalanan Sezer polisten ceza yedi.

** Yine Manisa'da oynarken kulübünden izinsiz Galatasaray ile görüştüğü için 1 hafta izin verildi. Bu izinden hoşnut olmayan Sezer, yerel basına hocası Mesut Bakkal hakkında konuşmalar yaptı ve akabinde kadro dışı bırakıldı.

** İstanbul'da oynanan Manisa - Galatasaray maçında kendini ilk 11 de görmeyince ısınmaya çıkmadı ve soyunma odasını terk etti.

** Eskişehir'de oynarken Fenerbahçe maçının devre arasında koridorlarda Lugano ile yumruk yumruga kavga etti.

** Eskişehir'de oynarken takım arkadaşı Pele'nn kullanacağı vuruşa karıştı, saha içinde sözlü tartışma yaşadı.

** Fenerbahce'de oynadığı dönemde Emenike ile adı şike davasına karıştı. Olaylardan hemen sonra ''Fenerbahçe küme düşürülürse takımda kalmam başımın çaresine bakarım" açıklamasını yaptı

** Aykut Kocaman'ın istifasının ardından, "Almanya her gün yağmur. Ama yağmurlu bugünde güneşi gördüm" diye tweet attı.

** Beşiktaş'a imza attıktan sonra gece kulübü Reina'da kavga etti, geceyi Arnavutköy Karakolu'nda geçirdi.

** Beşiktaş'ın kaptanı İbrahim Toraman ile yumruk yumruğa kavga etti. Kadro dışı kaldı.

** Almanya'da barda kavgaya karıştı. Bıçaklandı.

Futbol hayatında da hırçın olan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karıştı? İşte vukuatları

Sezer Öztürk, Futbol, kavga, Şile, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol hayatında da hırçın olan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karıştı? İşte vukuatları - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Futbol hayatında da hırçın olan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karıştı? İşte vukuatları - Son Dakika
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