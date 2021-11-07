Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.
Deplasmanda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kazanamadığı haftada puanını 30'a yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Ligin 12. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0
Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: 0-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 1-3
Fraport TAV Antalyaspor-Altay: 1-0
Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-1
Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 1-0
Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: 2-2
Puan durum
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.TRABZONSPOR
|12
|9
|3
|0
|24
|11
|13
|30
|2.ATAKAŞ HATAYSPOR
|12
|7
|2
|3
|20
|9
|11
|23
|3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|12
|6
|5
|1
|18
|10
|8
|23
|4.GALATASARAY
|12
|6
|3
|3
|18
|15
|3
|21
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|12
|6
|3
|3
|18
|19
|-1
|21
|6.BEŞİKTAŞ
|12
|6
|2
|4
|21
|15
|6
|20
|7.FENERBAHÇE
|12
|6
|2
|4
|17
|15
|2
|20
|8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|12
|5
|4
|3
|18
|15
|3
|19
|9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|12
|6
|0
|6
|18
|15
|3
|18
|10.ADANA DEMİRSPOR
|12
|4
|4
|4
|17
|17
|0
|16
|11.ALTAY
|12
|5
|1
|6
|17
|18
|-1
|16
|12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|12
|4
|3
|5
|14
|16
|-2
|15
|13.YUKATEL KAYSERİSPOR
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|-3
|15
|14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|12
|4
|3
|5
|14
|17
|-3
|15
|15.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|12
|2
|7
|3
|15
|13
|2
|13
|16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|12
|4
|0
|8
|12
|22
|-10
|12
|17.GZT GİRESUNSPOR
|12
|2
|4
|6
|7
|12
|-5
|10
|18.KASIMPAŞA
|12
|2
|3
|7
|12
|18
|-6
|9
|19.GÖZTEPE
|12
|2
|3
|7
|11
|18
|-7
|9
|20.ÇAYKUR RİZESPOR
|12
|2
|1
|9
|11
|24
|-13
|7
13. hafta programı
20 Kasım Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
21 Kasım Pazar:
13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)
22 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)
Kaynak: AA
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