Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'in 24. haftası, 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.
1. Grup'ta haftaya lider giren Kepezspor, Küçükçekmece Sinopspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
2. Grup'ta Kemerkent Bulvarspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan TPAO Batman Petrolspor, takipçisi Turgutluspor'un da Hacettepe 1954'e mağlup olmasıyla liderliğini devam ettirdi.
Belediye Kütahyaspor'u taraftarı önünde 3-2 mağlup eden Karaköprü Belediyespor, 3. Grup'ta 9 puan farkla lider durumda bulunuyor.
4. Grup'ta bay geçen lider Adana 1954 FK, haftayı Sebat Gençlikspor'un 7 puan önünde tamamladı.
Puan durumu
TFF 3. Lig'de 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KEPEZSPOR
|22
|17
|4
|1
|45
|10
|35
|55
|2.ALİAĞA FK
|23
|16
|7
|0
|40
|11
|29
|55
|3.52 ORDUSPOR FK
|23
|12
|5
|6
|30
|21
|9
|41
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|23
|11
|6
|6
|28
|19
|9
|39
|5.EDİRNESPOR
|22
|10
|4
|8
|35
|22
|13
|34
|6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|23
|9
|6
|8
|33
|23
|10
|33
|7.İNEGÖL KAFKAS SK
|22
|8
|8
|6
|23
|23
|0
|32
|8.ARTVİN HOPASPOR
|22
|8
|7
|7
|29
|20
|9
|31
|9.MARDİN 1969 SPOR
|22
|9
|4
|9
|28
|24
|4
|31
|10.KARABÜK İDMANYURDU
|22
|8
|4
|10
|20
|31
|-11
|28
|11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR
|23
|8
|2
|13
|24
|36
|-12
|26
|12.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|23
|4
|9
|10
|16
|34
|-18
|21
|13.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SK
|22
|5
|5
|12
|13
|29
|-16
|20
|14.MALATYA ARGUVANSPOR
|22
|2
|4
|16
|9
|35
|-26
|10
|15.TARSUS İDMAN YURDU
|22
|2
|3
|17
|15
|50
|-35
|9
2. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TPAO BATMAN PETROLSPOR
|22
|13
|7
|2
|37
|13
|24
|46
|2.TURGUTLUSPOR
|23
|13
|4
|6
|34
|24
|10
|43
|3.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR
|22
|11
|9
|2
|28
|16
|12
|42
|4.KARŞIYAKA
|22
|12
|3
|7
|41
|30
|11
|39
|5.EFELER 09 SPOR
|23
|11
|6
|6
|35
|29
|6
|39
|6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|23
|9
|4
|10
|27
|29
|-2
|31
|7.KELKİT HÜRRİYETSPOR
|23
|8
|6
|9
|23
|25
|-2
|30
|8.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|22
|8
|4
|10
|25
|29
|-4
|28
|9.KEMERKENT BULVARSPOR
|22
|6
|8
|8
|18
|20
|-2
|26
|10.PAZARSPOR
|23
|7
|5
|11
|21
|25
|-4
|26
|11.ERGENE VELİMEŞESPOR
|22
|7
|4
|11
|24
|31
|-7
|25
|12.AMASYASPOR FK
|23
|6
|6
|11
|18
|28
|-10
|24
|13.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR
|22
|7
|3
|12
|17
|30
|-13
|24
|14.HACETTEPE 1945 SK
|22
|6
|4
|12
|20
|27
|-7
|22
|15.SAPANCA GENÇLİKSPOR
|22
|6
|3
|13
|26
|38
|-12
|21
3. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|23
|16
|6
|1
|47
|20
|27
|54
|2.MERKÜR JET ERBAASPOR
|23
|12
|9
|2
|43
|15
|28
|45
|3.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR
|22
|12
|4
|6
|38
|23
|15
|40
|4.KUŞADASISPOR
|23
|9
|9
|5
|28
|24
|4
|36
|5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|22
|8
|9
|5
|34
|22
|12
|33
|6.SİLİVRİSPOR
|22
|8
|9
|5
|27
|21
|6
|33
|7.FATSA BELEDİYESPOR
|22
|8
|8
|6
|19
|20
|-1
|32
|8.ONVO AĞRI 1970 SPOR
|22
|8
|7
|7
|28
|26
|2
|31
|9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|22
|8
|7
|7
|21
|21
|0
|31
|10.OSMANİYESPOR FK
|23
|8
|5
|10
|26
|24
|2
|29
|11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|4
|7
|12
|13
|28
|-15
|19
|12.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|23
|3
|9
|11
|13
|32
|-19
|18
|13.AKHİSARSPOR
|22
|5
|3
|14
|18
|49
|-31
|18
|14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|22
|4
|5
|13
|14
|26
|-12
|17
|15.SİVAS DÖRT EYLÜL
|22
|5
|3
|14
|17
|35
|-18
|15
4. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BITEXEN ADANA 1954 FK
|22
|16
|2
|4
|47
|19
|28
|50
|2.SEBAT GENÇLİKSPOR
|22
|13
|4
|5
|38
|21
|17
|43
|3.BURSA YILDIRIMSPOR
|22
|10
|8
|4
|36
|25
|11
|38
|4.MUŞ 1984 MUŞSPOR
|23
|10
|8
|5
|32
|24
|8
|38
|5.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR
|23
|9
|8
|6
|32
|26
|6
|35
|6.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR
|23
|9
|8
|6
|25
|23
|2
|35
|7.ORDUSPOR 1967
|23
|9
|7
|7
|41
|25
|16
|34
|8.BALIKESİRSPOR
|23
|6
|10
|7
|21
|26
|-5
|28
|9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER
|23
|6
|7
|10
|30
|33
|-3
|25
|10.İDAŞ ÇATALCASPOR
|22
|5
|9
|8
|23
|28
|-5
|24
|11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR
|22
|5
|8
|9
|16
|23
|-7
|23
|12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|22
|6
|5
|11
|13
|23
|-10
|23
|13.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR
|22
|4
|9
|9
|20
|34
|-14
|21
|14.23 ELAZIĞ FK
|22
|5
|5
|12
|20
|37
|-17
|20
|15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|22
|4
|4
|14
|21
|48
|-27
|16
Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Son Dakika
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi. Şampiyonaya 20 kulüpten 105 kadın ve 123 erkek sporcu katıldı. Sporcular, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerindeki yarışlar ile bayrak yarışlarında mücadele etti. 3 gün süren şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK ile Boluspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın ardından teknik direktörler İsmet Taşdemir ve Yalçın Koşukavak açıklamalarda bulundu. Taşdemir, takımının son paslardaki beceriksizlik nedeniyle galibiyet alamadığını belirtirken, Koşukavak ise zemin problemi nedeniyle oyunun zorlaştığını ifade etti.
Erzurumspor FK'nın teknik direktörü Hakan Kutlu, Tuzlaspor'u 1-0 yenerek ligde ilk 7'yi kovalayacaklarını söyledi. Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanarak alt sıralardan kurtulduklarını ve artık play-off hedeflediklerini belirtti. Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise Erzurum'un zor bir deplasman olduğunu ifade ederek, Erzurumspor'u tebrik etti.
Türkiye Oryantiring Federasyonu faaliyet programında yer alan Kırıkkale 14 Yaş Altı 2. Kademe Oryantiring Yarışması, Kırıkkale Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlendi. 16-17 Mart tarihlerinde Hacılar beldesi ile Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 16 ilden 54 kulüp ve 672 sporcu katıldı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ve Oryantiring Federasyonu Genel Sekreteri Bora Göktepe tarafından verildi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 3. dakikada Strandberg'in golüyle öne geçen Hatayspor, VAR incelemesi sonucu golün geçerli sayıldığı maçta ilk yarıyı önde kapattı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. Galatasaray'ın golünü Mertens atarken, Kasımpaşa'nın golü ise Icardi'nin kendi kalesine attığı golle geldi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde yaklaşık 700 olimpik ya da yarı olimpik havuz yapıldığını ve bu havuzlarda 10 milyon çocuğa yüzme öğretildiğini belirtti. Bakan Bak ayrıca, Malatya'ya yeni eserler kazandırıldığını ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nin açılacağını duyurdu.
Bölgesel Amatör Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor, evinde Kırşehir Gençlik Hizmetleri'ni 3-0 yenerek galibiyetini sürdürdü.
Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenildikleri maçın ardından üzgün olduklarını belirtti. İnan, oyuncularının iyi mücadele ettiğini ve pozisyonlar yakaladıklarını ancak sonucu getiremediklerini söyledi. Ayrıca, ofansif çalışmalarının iyi olduğunu ve Gökhan Akkan'ın önemli bir maç çıkardığını ifade etti. İnan, kümede kalma puan barajının 42'de kalacağına inandığını da ekledi.
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