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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'in 24. haftası, 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

17.03.2024 16:43
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TFF 3. Lig'in 24. haftası, 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

1. Grup'ta haftaya lider giren Kepezspor, Küçükçekmece Sinopspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

2. Grup'ta Kemerkent Bulvarspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan TPAO Batman Petrolspor, takipçisi Turgutluspor'un da Hacettepe 1954'e mağlup olmasıyla liderliğini devam ettirdi.

Belediye Kütahyaspor'u taraftarı önünde 3-2 mağlup eden Karaköprü Belediyespor, 3. Grup'ta 9 puan farkla lider durumda bulunuyor.

4. Grup'ta bay geçen lider Adana 1954 FK, haftayı Sebat Gençlikspor'un 7 puan önünde tamamladı.

Puan durumu

TFF 3. Lig'de 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.KEPEZSPOR22174145103555
2.ALİAĞA FK23167040112955
3.52 ORDUSPOR FK2312563021941
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR2311662819939
5.EDİRNESPOR22104835221334
6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR2396833231033
7.İNEGÖL KAFKAS SK228862323032
8.ARTVİN HOPASPOR228772920931
9.MARDİN 1969 SPOR229492824431
10.KARABÜK İDMANYURDU2284102031-1128
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR2382132436-1226
12.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER2349101634-1821
13.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SK2255121329-1620
14.MALATYA ARGUVANSPOR222416935-2610
15.TARSUS İDMAN YURDU2223171550-359

2. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR22137237132446
2.TURGUTLUSPOR23134634241043
3.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR22119228161242
4.KARŞIYAKA22123741301139
5.EFELER 09 SPOR2311663529639
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ2394102729-231
7.KELKİT HÜRRİYETSPOR238692325-230
8.SİLİFKE BELEDİYESPOR2284102529-428
9.KEMERKENT BULVARSPOR226881820-226
10.PAZARSPOR2375112125-426
11.ERGENE VELİMEŞESPOR2274112431-725
12.AMASYASPOR FK2366111828-1024
13.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR2273121730-1324
14.HACETTEPE 1945 SK2264122027-722
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR2263132638-1221

3. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR23166147202754
2.MERKÜR JET ERBAASPOR23129243152845
3.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR22124638231540
4.KUŞADASISPOR239952824436
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR2289534221233
6.SİLİVRİSPOR228952721633
7.FATSA BELEDİYESPOR228861920-132
8.ONVO AĞRI 1970 SPOR228772826231
9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR228772121031
10.OSMANİYESPOR FK2385102624229
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2347121328-1519
12.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR2339111332-1918
13.AKHİSARSPOR2253141849-3118
14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2245131426-1217
15.SİVAS DÖRT EYLÜL2253141735-1815
Not: Sivas Dört Eylül 3 puan silme cezası almıştır.

4. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.BITEXEN ADANA 1954 FK22162447192850
2.SEBAT GENÇLİKSPOR22134538211743
3.BURSA YILDIRIMSPOR22108436251138
4.MUŞ 1984 MUŞSPOR2310853224838
5.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR239863226635
6.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR239862523235
7.ORDUSPOR 19672397741251634
8.BALIKESİRSPOR2361072126-528
9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER2367103033-325
10.İDAŞ ÇATALCASPOR225982328-524
11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR225891623-723
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR2265111323-1023
13.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR224992034-1421
14.23 ELAZIĞ FK2255122037-1720
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR2244142148-2716

Kaynak: AA

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