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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.

14.04.2024 18:23  Güncelleme: 18:34
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TFF 3. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.

1. Grup'ta Mardin 1969'u 1-0 mağlup eden Kepezspor, puanını 67'ye çıkardı. Antalya temsilcisi, bitime 2 hafta kala grubunu lider tamamlamayı ve TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

2. Grup'ta Amasyaspor ile 3-3 berabere kalan TPAO Batman Petrolspor, puanını 54'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Silifke Belediyespor'a 2-1 yenilerek 23 puanda kalan Sapanca Gençlikspor'un bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçmesine rağmen 56 puanla ilk sıradaki yerini korudu. Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak 16 puanda kalan Sivas Dört Eylül'ün küme düşmesi kesinleşti.

4. Grup'ta TFF 2. Lig'e çıkmayı daha önce garantileyen lider Bitexen Adana 1954 FK, Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı ve puanını 60'a çıkardı.

Ligde 28. hafta karşılaşmalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAVP
1.KEPEZSPOR26214161134867
2.ALİAĞA27189054153963
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR26137636231346
4.52 ORDUSPOR26136736251145
5.İNEGÖL KAFKASSPOR2612863225744
6.EDİRNESPOR26134944261843
7.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR271071038281037
8.MARDİN 196926114113531437
9.ARTVİN HOPASPOR2697103226634
10.KARABÜK İDMANYURDU26104122438-1434
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR2684142841-1328
12.KIRIKKALEGÜCÜ2675142535-1026
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER26410122242-2022
14.MALATYA ARGUVANSPOR2624201351-3810
15.TARSUS İDMAN YURDU2623211879-619

2. Grup:

OGBMAYAVP
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR26159247173054
2.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR261410236191752
3.KARŞIYAKA26163753322151
4.TURGUTLUSPOR2714584032847
5.EFELER 092712874038244
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ2696113033-333
7.PAZARSPOR2695122728-132
8.KELKİT HÜRRİYETSPOR2687112631-531
9.SİLİFKE BELEDİYESPOR2694132837-931
10.KEMERKENT BULVARSPOR2679102326-330
11.ERGENE VELİMEŞESPOR2686122834-630
12.AMASYASPOR2678112432-829
13.HACETTEPE 19452684142430-628
14.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR2683152345-2227
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR2665152944-1523

3. Grup:

OGBMAYAVP
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR26168248222656
2.MERKÜR JET ERBAASPOR26149348192951
3.BORNOVA 187726145745301547
4.SİLİVRİSPOR26129535221345
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR261110539231643
6.KUŞADASISPOR2711973528742
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR2610882828038
8.ONVO AĞRI 1970269983534136
9.FATSA BELEDİYESPOR269982426-236
10.OSMANİYESPOR2785142832-429
11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2676132428-427
12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2657141632-1622
13.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR26410121537-2222
14.AKHİSARSPOR2654172359-3619
15.SİVAS DÖRT EYLÜL2654172043-2316
NOT: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silindi.

4. Grup:

OGBMAYAVP
1.BITEXEN ADANA 1954 FK26193456243260
2.SEBAT GENÇLİKSPOR26154742261649
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR261110539281143
4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR26119641301142
5.BURSA YILDIRIMSPOR2610973832639
6.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR2610972826239
7.ORDUSPOR 196727108946321438
8.BALIKESİRSPOR2771282730-333
9.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR2661192435-1129
10.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER2677123237-528
11.23 ELAZIĞ FK2676132341-1827
12.İDAŞ ÇATALCASPOR26511102533-826
13.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ2668121829-1126
14.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR2675141730-1326
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR2666142548-2324

Kaynak: AA

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