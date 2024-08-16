Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 2. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek - Son Dakika
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Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 2. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 2. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

16.08.2024 10:50
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Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 2. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Yarın:

19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.45 Göztepe- Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Gaziantep FK- Samsunspor (Kalyon)

21.45 Beşiktaş- Antalyaspor (Tüpraş)

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa (Mersin)

21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)

Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek

Trendyol 1. Lig

Bugün:

21.00 Pendikspor-Kocaelispor (Pendik)

Yarın:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)

19.15 Erzurumspor FK- MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Manisa FK- Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)

18 Ağustos Pazar:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Adanaspor (Aktepe)

19.15 Gençlerbirliği- Boluspor (Eryaman)

19.15 Ahlatcı Çorum FK- Fatih Karagümrük (Çorum Şehir)

21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor (11 Nisan)

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor (Diyarbakır)

Not: Esenler Erokspor- Yeni Malatyaspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: AA

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