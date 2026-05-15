Galatasaray 26. Şampiyonluk Kupasını Aldı

GALATASARAY, Süper Lig'de 26'ncı şampiyonluk kupasını RAMS Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı.

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından RAMS Park'ta dev bir organizasyonla kutlama yaptı. Sarı-kırmızılılar, stat zeminine özel bir sahne kurarken, 'Dört Dörtlük Şampiyon' temasıyla taraftarlarına görsel şölen sundu. Saha ortasında kurulan dev platformun merkezinde şampiyonluk kupası yer alırken, sahneye uzanan sarı-kırmızı yürüyüş yolu dikkat çekti. Platformun üzerinde dev ekranlar kuruldu ve stattaki led panolarda da 'Dört Dörtlük Şampiyon' yazısı yer aldı.

Kutlamalarda önce Doğuş Çabakçor ve senfoni orkestrası sahne aldı. Taraftarların tribünde söylediği besteler ve Galatasaray ile özdeşleşmiş şarkılar senfoni eşliğinde çalındı. Sarı-kırmızılı taraftarların telefonlarının ışıklarıyla yaptığı görsel şölenle birlikte statta yer alan büyük led ekranda üst üste 4 kez kazanılan Süper Lig kupası dijital şekilde gösterildi.

RAMS PARK'TA DRON ŞOV

Kutlamalarda dron şov geceye damga vurdu. Galatasaray'ın şampiyonluk organizasyonunda gerçekleştirilen dron gösterisinde ilk olarak 'Dominasyon her sene sensin şampiyon' yazısı oluşturuldu. Ardından dron şovunda Leroy Sane, Uğurcan Çakır ile takımın önemli isimleri Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin siluetleri tek tek yansıtılırken, teknik direktör Okan Buruk da gösteride yer aldı. 26'ncı şampiyonluğu simgeleyen logo gökyüzünde canlandırılırken, gösterinin dikkat çeken anlarından biri ise 'Hedef 2027' yazısı oldu.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR KENDİ SEÇTİKLERİ ŞARKILARLA SAHNEYE ÇIKTI

2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da futbolcular, kutlamalarda podyuma kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde çıktı. Teknik direktör Okan Buruk ise oğlu Ali Yiğit Buruk ile birlikte sahneye geldi. Ali Yiğit Buruk, 3 numaralı Metehan Baltacı formasıyla sahnede yerini aldı. Okan Buruk, taraftarları selamladıktan sonra tüm stada üçlü çektirdi.

Okan Buruk ve teknik ekip madalyalarını aldıktan sonra oyuncular sahneye çıktı. Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina, Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkarken; Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Arda Yılmaz ve Ada Yüzgeç, Galatasaray marşları ile sahnede yer aldı. Öte yandan sahneye çıkan her futbolcu tek tek taraftara üçlü çektirdi.

Futbolcuların kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıkmasının ardından Galatasaray, 26'ncı Süper Lig şampiyonluk kupasına kavuştu. Sarı-kırmızılı ekibe kupayı başkan Dursun Özbek takdim etti. Şampiyonluk kupası, takım kaptanlarından Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın ellerinde havaya kaldırıldı.

MAURO ICARDI KLASİKLEŞEN AŞKIN OLAYIM ŞARKISIYLA

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sahneye klasikleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çıkarken, RAMS Park'ta büyük coşku yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Arjantinli golcüyü uzun süre tezahüratlarla karşıladı. Kutlamaların finaline doğru takım arkadaşları Icardi'yi çemberin içine aldı ve yıldız futbolcu tribünlere üçlü çektirerek gecenin en unutulmaz anlarından birine imza attı.

LUCAS TORREIRA SAHNEDE AĞLADI

Galatasaray'ın 30 yaşındaki Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkarken duygusal anlar yaşadı. Ailesiyle birlikte sahneye çıkan Torreira, gözyaşlarını tutamadı. Üzerinde Uruguay bayrağı bulunan ve sarı-kırmızılı şapkayla sahneye çıkan tecrübeli futbolcu, taraftarların yoğun tezahüratlarıyla karşılandı. Stadyumdaki büyük coşkuya eşlik eden Torreira, daha sonra tribünlere üçlü çektirdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ HORON TEPTİ

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına 25 yaşındaki milli oyuncu Barış Alper Yılmaz damga vurdu. 'Recebim Hey Gidi Hey' şarkısı eşliğinde platforma çıkan Barış Alper Yılmaz, sahnede horon tepti. Kısa süre sonra sarı-kırmızılı futbolcular da sahneye gelerek horona eşlik etti ve kutlamalar toplu eğlenceye dönüştü. Sarı-kırmızılı oyuncuların birlikte dans ettiği anlar stadyumda renkli görüntüler oluşturdu.

NOA LANG KENDİ ŞARKISIYLA PODYUMDA

Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı kanat Noa Lang, kendi şarkısıyla sahneye çıktı. 'Ewa Safi' adlı şarkıyla sahnede yer alan Lang, taraftarların tezahüratları eşliğinde büyük coşku yaşadı. Müziğe eşlik eden Hollandalı futbolcu, sahnede dans ederek kutlamalara renk kattı.

SACHA BOEY'DEN FİLİSTİN'E DESTEK

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Fransız sağ beki Sacha Boey, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla şampiyonluk kutlamalarına Filistin bayrağıyla çıktı. Sahneye bayrakla çıkan Fransız sağ bek, tribünleri selamlarken taraftarlardan büyük alkış aldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI PELERİN VE BOKS ELDİVENLERİYLE GELDİ

Galatasaray'da takım kaptanlarından Abdülkerim Bardakcı, sahneye 'Eye of the Tiger' eşliğinde pelerin ve beyaz boks eldivenleriyle çıktı. Sahneye çıkar çıkmaz boks hareketleri yapan milli savunmacı, taraftarlara eğlenceli anlar yaşattı. Abdülkerim'in şovu tribünlerden büyük alkış aldı.

LEROY SANE, TARKAN ŞARKISIYLA ÇIKTI

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, şampiyonluk kutlamasına Tarkan'ın 'Dudu' şarkısıyla çıktı. Platformda bir süre dans eden Sane, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

TARAFTARLARDAN ERDEN TİMUR SESLERİ

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur gecede unutulmadı. Staff ekibi sahneye tek tek çağrılırken, Galatasaray taraftarı Erden Timur'a destek tezahüratlarında bulundu. Stadyumu tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, Erden Timur'un ismini sık sık söyledi.

DURSUN ÖZBEK'E 'BÜYÜK BAŞKAN' TEZAHÜRATLARI

Şampiyonluk kutlamasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek büyük alkış topladı. Erden Timur'un oğullarıyla birlikte sahneye çıkan Özbek, podyumda taraftarları selamladı. Tribünlerden 'Büyük başkan' ve 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratları yükseldi.