Galatasaray, Antalyaspor ile Trendyol Süper Lig\'de 56. kez karşılaşacak

Galatasaray, yarın sahasında oynayacağı Antalyaspor ile Trendyol Süper Lig'de 56. kez karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da Rams Park'ta Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 69 puanla ve maç eksiğiyle 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 35 puanla topladı ve 8. sırada yer alıyor.
56. randevu
Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 55 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 34 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 106 golüne, Antalyaspor 48 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray, Antalyaspor'a 15 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, Antalyaspor'a son dönemde kaybetmiyor. Antalya temsilcisi sarı-kırmızılılara karşı son galibiyetini 16 Nisan 2016 tarihinde 4-2'lik skorla aldı. Bu mücadelelerin ardından oynanan 15 karşılaşmada Galatasaray 11 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
Bu sezon son 14 lig maçını kaybetmedi
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 14 karşılaşmada kaybetmezken, son 7 maçından da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir ve MKE Ankaragücü maçlarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.
Ligin en az gol yiyen takımı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 55 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, bu karşılaşmaların 14'ünde de kalesini gole kapadı.
Evindeki yenilmezlik serisi 30
Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 30 lig maçında 28 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 13 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.
Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sınırda
Galatasaray'da, Antalyaspor maçında üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 3 futbolcu müsabakada sarı kart görmesi durumunda 28. haftada Dolmabahçe'deki Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.
Sarı-kırmızılılarda ayrıca Hakim Ziyech ve Serge Aurier de sakatlıklarından dolayı kadroda yer almayacak.
Okan Buruk ile Sergen Yalçın 9. kez rakip
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, antrenörlük kariyerlerinde 9. kez rakip olacak. Bu müsabakalarda Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırırken, Yalçın ise Gaziantepspor, Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ın başındaydı. Bu maçlarda Sergen Yalçın 5, Okan Buruk da 1 kez galip ayrıldı. 2 maç ise berabere tamamlandı.
Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
Galatasaray - Antalyaspor maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi de Direnç Tonusluoğlu olacak. - İSTANBUL
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