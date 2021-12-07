Galatasaray'da maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği

Lider Trabzonspor ile puan farkı ise 16 olan Galatasaray'da Burak Elmas ile Fatih Terim arasında gerilim oluştuğu iddia edildi.

FUTBOLDAN RAHATSIZ

Oynanan futbol ve alınan sonuçlardan rahatsız olan Burak Elmas ise Fatih Terim arasında gerilimin an meselesi olduğu öğrenildi.

KULAĞINA GİTTİ

Takvim'in haberine göre; Elmas'ın yakın çevresine takımın aldığı sonuçlarla ilgili eleştirilerde bulunduğu ve eleştirilerin Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'in kulağına gittiği belirtildi.

YİNE BAŞKAN SORUNU

Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da sonuçların kötü gitmeye devam etmesi durumunda yönetim ile sert tartışmalar yaşanabilir. Bilindiği gibi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim daha önceki sezonlarda başkanlarla tartışmalar yaşamışı.

"BİZ NE OYNADIK?"

Geçtiğimiz hafta gazetecilerle bir araya gelen Burak Elmas'a 'Yeni Malatya maçındaki penaltı pozisyonuna neden itiraz etmediniz?' sorusu soruldu. Başkan ise, "Biz ne oynadık ki itiraz edelim!' yanıtını vermişti. Bu cevap, Terim'e mesaj olarak yorumlandı.