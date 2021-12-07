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Galatasaray'da maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği - Son Dakika

Galatasaray'da maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği

07.12.2021 14:24
Galatasaray'da maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği

Altay'la berabere kalan Galatasaray'da tansiyon yükseldi. Ortaya koyulan futboldan sonra gönderme yapan Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasında Lazio maçı öncesi gerilim yaşandığı öne sürüldü.

Lider Trabzonspor ile puan farkı ise 16 olan Galatasaray'da Burak Elmas ile Fatih Terim arasında gerilim oluştuğu iddia edildi.

Galatasaray'da büyük kavga! Maç öncesi Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliği

FUTBOLDAN RAHATSIZ

Oynanan futbol ve alınan sonuçlardan rahatsız olan Burak Elmas ise Fatih Terim arasında gerilimin an meselesi olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da büyük kavga! Maç öncesi Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliği

KULAĞINA GİTTİ

Takvim'in haberine göre; Elmas'ın yakın çevresine takımın aldığı sonuçlarla ilgili eleştirilerde bulunduğu ve eleştirilerin Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'in kulağına gittiği belirtildi.

Galatasaray'da büyük kavga! Maç öncesi Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliği

YİNE BAŞKAN SORUNU

Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da sonuçların kötü gitmeye devam etmesi durumunda yönetim ile sert tartışmalar yaşanabilir. Bilindiği gibi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim daha önceki sezonlarda başkanlarla tartışmalar yaşamışı.

Galatasaray'da büyük kavga! Maç öncesi Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliği

"BİZ NE OYNADIK?"

Geçtiğimiz hafta gazetecilerle bir araya gelen Burak Elmas'a 'Yeni Malatya maçındaki penaltı pozisyonuna neden itiraz etmediniz?' sorusu soruldu. Başkan ise, "Biz ne oynadık ki itiraz edelim!' yanıtını vermişti. Bu cevap, Terim'e mesaj olarak yorumlandı.

Galatasaray'da maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği

Burak Elmas, Galatasaray, Fatih Terim, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Galatasaray'da maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği - Son Dakika
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