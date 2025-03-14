Galatasaray Kalecisine 1 Maç Ceza - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Kalecisine 1 Maç Ceza

PFDK, Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'e sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle ceza verdi.

14.03.2025 11:18
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'e rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi. Futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle sevki yapılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ise oy çokluğuyla ceza almamasına karar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun dün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Kasımpaşa antrenörü Burak Yılmaz'ın, 7 Mart'ta oynanan Bodrum FK - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına

Kayserispor Kulübünün, 8 Mart tarihinde oynanan Kayserispor - Başakşehir Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün C, D, Kuzey Üst Tribün K, Doğu Alt Tribün C, D, E, F, Doğu Üst Tribün L, Batı Alt Tribün B, C, F, Güney Alt Tribün C, D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Muhammed Türkmen'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un 8 Mart tarihinde oynanan Trabzonspor - Atakaş Hatayspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Vestel Güney Kale Arkası Alt Tribün Güney Alt J-Güney Alt K, Kuzey Kale Arkası Alt Tribün Kuzey Alt J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Sivasspor Kulübünün, 9 Mart tarihinde oynanan Sivasspor-Göztepe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Vıp Alt Tribün C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Eyüpspor Kulübünün, 8 Mart tarihinde oynanan Eyüpspor- Konyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Konyaspor Kulübünün, 8 Mart tarihinde oynanan Eyüpspor-Konyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Corendon Alanyaspor Kulübünün, 9 Mart tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Corendon Alanyaspor Kulübünün, refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Corendon Alanyaspor Kulübü görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu'nun, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58 bin 500 TL ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 9 Mart tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 60 bin 750 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray sporcusu Günay Güvenç'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, 10 Mart tarihinde oynanan Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep Futbol Kulübü'nün 10 Mart tarihinde oynanan Beşiktaş -Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 60 bin 750 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü Kulübü görevlisi Sezer Baran Kuluğ'un, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix'in sevke konu açıklamaları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı hakkında olduğu için Av. Celal Nuri Demirtürk müzakereden çekilmiştir. Başkanvekili Av. Mehmet Erol müzakereye başkanlık etmiştir.

Bilindiği gibi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve diğer yargı kurulları heyet halinde çalışmakta ve müzakere yaparak karar vermektedir. Bu Kurulların başkanlarının oylarda eşitlik durumu dışında da diğer kurul üyelerinden oylama bakımından bir üstünlüğü yoktur. Verilen kararlar zaman zaman oyçokluğu ile verilmektedir. Bu durum vicdani kanaate göre karar verildiğinin en önemli kanıtlarından birisidir. Kurul başkanının hedefe konularak onun üzerinden itibar suikastı yapmaya yönelik sosyal medyada birçok paylaşıma rastlanmaktadır. Yukarıda yaptığımız açıklamalar göz önüne alındığında bu paylaşımların ne kadar dayanaktan yoksun olduğu ortadadır. Kaldı ki kurulda çalışan tüm üyelerin tuttuğu ve geçmişte ve halen desteklediği çeşitli takımlar vardır. Bu da gayet doğaldır. Önemli olan önüne gelen olaylarda nesnel davranabilmektir. Kurulumuz göreve başladığı ilk günden itibaren tam bir tarafsızlık içerisinde hareket etmektedir. Bundan sonrada böyle devam edecektir. Dolayısı ile bu tür açıklamalar Kurulumuz tarafından kişiselleştirilmemektedir.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix hakkında; 06 Mart tarihinde medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına, (oyçokluğu) karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kalecisine 1 Maç Ceza - Son Dakika

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