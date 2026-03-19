Galatasaray, Liverpool'a 4-0 Yenilerek Elendi

19.03.2026 01:21
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi'nde de son 16 turunda mücadele etti. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği İngiliz temsilcisi Liverpool ile Anfield Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maçın 25. dakikasında korner organizasyonunda Dominik Szoboszlai'nin golüyle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda rakibine çok sayıda gol pozisyonu verdi. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın uzatma bölümünde Mohamed Salah'ın penaltısında gole izin vermezken birçok pozisyonda da topun ağlara gitmesini önledi. Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Mücadelenin ikinci yarısı da tamamen Liverpool'un kontrolünde geçti. 51. dakikada Hugo Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch, 62. dakikada Salah'ın golleri geldi. Sahadan 4-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi serüveninin tamamladı.

11 dakikada 3 gol yedi

Galatasaray, müsabakanın 51 ile 62. dakikaları arasında 3 gol yiyerek 4 farklı geri düştü.

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, 51. dakikada Ekitike, 53. dakikada Gravenberch ve 62. dakikada Salah'ın gollerine engel olamayarak skorun 4-0'a gelmesini önleyemedi.

Osimhen sakatlandı

Sarı-kırmızılı takımın hücumdaki en etkili oyuncusu Victor Osimhen, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Müsabakanın 8. dakikasında kendi yarı alanında Ibrahima Konate'nin müdahalesiyle sakatlanan Osimhen, bir süre yer kaldı. Sağlık ekibinin müdahalesi sırasında Liverpool kaptanı Virgin van Dijk ile sarı-kırmızılı futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Sağ kolundan sakatlanan Osimhen, sargı yapılmasının ardından oyuna devam etti. Kolunu oynatamadığı görülen yıldız santrfor, bir süre kendisini denedi. Mücadelenin 30. dakikası civarında Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'a değişiklik yapması için uyarıda bulundu.

Değişiklik için Noa Lang hazırlık yaparken Osimhen, Buruk'a bir süre daha sahada kalmak istediğini işaret etti. Yıldız santrfor, devre arasında yerini Leroy Sane'ye bıraktı.

Reklam panosu Lang'ın parmağını kesti

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Noa Lang'ın reklam panosuna sıkışan parmağında kesik oluştu.

Mücadelenin 76. dakikasında sol kanatta Lang'ın kontrol edemediği top oyun alanı dışına çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Hollandalı futbolcunun parmağı reklam panosuna sıkıştı. Parmağında kesik oluşan Noa Lang, yaklaşık 5 dakikalık tedavinin ardından sedyeyle sahayı terk etti.

Noa Lang'ın yerine 80. dakikada oyuna Mauro Icardi girdi.

Kalesinde "Devleşen" Uğurcan'ın performansı yeterli olmadı

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla mücadeleye damga vurdu.

Mücadelenin 25. dakikasında Dominik Szoboszlai'nin golünü engelleyemeyen Uğurcan, devamında farkın açılmasının önünde durdu.

Maçın 29. dakikada Mohamed Salah'ın karşı karşıya aşırtma denemesinde gole engel olan tecrübeli file bekçisi, 33. dakikada Szoboszlai ceza sahası dışından sert şutunda soluna uçarak topu kornere çeldi.

Liverpool'un 45+4. dakikada Salah ile kullandığı penaltıyı ayaklarıyla kurtaran Uğurcan Çakır, 45+6. dakikada ise önce Salah, ardından da Florian Wirtz'in yakın mesafeden şutlarında topun ağlara gitmesini önledi. Milli kaleci, bu performansıyla takımının devre arasına daha farklı bir skorla yenik girmesinin önüne geçti.

İyi performansını ikinci yarıya da taşıyan Uğurcan, 48. dakikada Hugo Ekitike'nin çaprazdan sert şutunda ve 50. dakikada Salah'ın karşı karşıya vuruşunda kalesini gole kapattı. 29 yaşındaki file bekçisi, 51. dakikada Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch, 62. dakikada Salah'ın gollerini engelleyemedi.

Uğurcan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasındaki Monaco müsabakasında da penaltı kurtarmıştı.

Liverpool'un golü VAR'dan döndü

Ev sahibi takımın bir golü Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Mücadelenin 56. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Jeremie Frimpong, yerden kale önüne sert bir orta kesti. Savunmadaki Wilfried Singo'nun ter vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Hakem Pawel Raczkowski'nin orta noktayı gösterdiği pozisyon VAR'da incelendikten sonra Frimpong'un ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

Liverpool'a 20 sene sonra yenildi

Galatasaray, Liverpool'a karşı 20 yıl sonra yenilgi yaşadı.

İki takım, uluslararası turnuvalarda tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7. kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu mücadelelerde bugüne kadar 3 kez kazanan sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. İngiltere temsilcisine karşı tek mağlubiyetini 2006-2007 sezonunda yine deplasmanda yaşayan Galatasaray, aradan geçen 20 yılda rakibiyle yaptığı 3 maçı da kazanmasını bildi.

Deplasman karnesi zayıf

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiltere'deki kötü performansını terse çeviremedi.

İngiliz takımlarıyla iç sahada 14, tarafsız sahada 1 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, 13. deplasman maçına çıktı.

Galatasaray, İngiliz ekiplerine karşı elde ettiği 7 galibiyetin 1'ini dış sahada, 5'ini taraftarı önünde, 1'ini ise tarafsız sahada aldı. "Cimbom" Liverpool müsabakasına kadar İngiltere'de çıktığı 12 mücadelede ayrıca 3 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, Ada'da çıktığı 13. maçında 9. kez mağlup oldu.

Yedinci çeyrek final hedefini gerçekleştiremedi

Galatasaray, "Devler Ligi"nde 7. kez çeyrek finale yükselme hedefini başaramadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı futbol turnuvasında 11. kez son 16 turunda mücadele etti.

"Cimbom" daha öncesinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda 1962-63, 1963-64, 1969-70 ve 1988-89 sezonlarında son 16 takım arasına kaldı. Galatasaray, "Devler Ligi"nin UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise bu sezona kadar 1993-94, 1994-95, 2000-01, 2001-02, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında da son 16 takım arasına adını yazdırdı."

1962-63, 1969-70, 1988-89, 1993-94, 2000-01, 2012-13 sezonlarında Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında yer alan sarı-kırmızılı ekip, 7. Kez bunu başarmak için mücadele etse de mutlu sona ulaşamadı.

Liverpool, PSG ile eşleşti

Adını çeyrek finale yazdıran Liverpool, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

Son 16 turunda Galatasaray'ı eleyen İngiliz temsilcisi, çeyrek finalde turnuvanın son şampiyonu PSG ile eşleşti.

Salah, tarihe geçti

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 50 gole ulaşan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

Galatasaray mücadelesine kadar "Devler Ligi"nde 49 kez fileleri havalandıran Salah, mücadelenin 62. dakikasında şık bir gole imza attı. Yıldız futbolcu, bu golle Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol turnuvasında 50 gole ulaşan ilk Afrikalı futbolcu ünvanını aldı.

Maçın 45+4. dakikasında penaltıdan yararlanamayan Salah'ın ikinci yarıda bir şutunda top direkten döndü.

Kaynak: AA

