Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından çok sayıda ünlü sosyal medya hesaplarından sevinç mesajları paylaştı.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, ligde üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanırken; toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaşarak 5'inci yıldızı taktı.
Galatasaray'ın şampiyonluğu ülkenin birçok noktasında kutlanırken; ünlü isimlerde yaptıkları paylaşımları ile hem takımlarını kutladılar hem de sevinçlerini paylaştılar.
İşte ünlü isimlerin o paylaşımları:
İbrahim Büyükak
Şahan Gökbakar
Emre Altuğ
Devrim Özkan
Mahsun Kırmızıgül
İrem Derici
Eda Ece
Son Dakika › Spor › Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Ünlü isimlerden paylaşım yağdı - Son Dakika
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