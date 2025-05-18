Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Ünlü isimlerden paylaşım yağdı

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından çok sayıda ünlü sosyal medya hesaplarından sevinç mesajları paylaştı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, ligde üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanırken; toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaşarak 5'inci yıldızı taktı.

ÜNLÜLERDEN PAYLAŞIM YAĞDI

Galatasaray'ın şampiyonluğu ülkenin birçok noktasında kutlanırken; ünlü isimlerde yaptıkları paylaşımları ile hem takımlarını kutladılar hem de sevinçlerini paylaştılar.

İşte ünlü isimlerin o paylaşımları:

İbrahim Büyükak

Şahan Gökbakar

Emre Altuğ

Devrim Özkan

Mahsun Kırmızıgül

İrem Derici

Eda Ece