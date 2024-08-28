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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Hatipoğlu: Yarın sabahtan itibaren Avrupa Ligi'nde final oynayacak şekilde kendimizi motive etmeliyiz

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, "Hiç düşünmediğimiz bir sonuçla bugün sahamızdan mağlup ayrılıyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Yapacağımız tek şey bugün oyuncularımıza, hocamıza sahip çıkıp yeni bir hikayenin bu geceden itibaren yazılması için çalışmak. Oyuncularımızı, hocamızı korumak hepimizin görevi. Zor günler ancak birlik beraberlik içerisinde aşılabilir. Bu gece de tüm Galatasaraylıların birlik beraberlik içerisinde bu kötü atmosferi unutturup yeni başarı hikayelerini yazmak için çalışmamız gereken bir gece olarak değerlendiriyoruz. Yarın sabahtan itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayacak şekilde kendimizi motive etmeliyiz" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 kaybettiği ilk maçın ardından sahasında da 1-0 yenilerek organizasyona veda etti. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını aktaran İbrahim Hatipoğlu, "Bugün hiç istemediğimiz bir sonuçla maçı tamamladık. Öncelikle buraya gelen, bizi 90 dakika aralıksız destekleyen taraftarlarımızdan, ekranları başındaki milyonlarca taraftarımızdan özür diliyoruz. Onlara bu gece farklı bir maç izlettirmek ve bugün Şampiyonlar Ligi'ni birlikte kutluyor olmayı çok isterdik. Ama çok üzgünüz. Hepsinden özür diliyoruz. Unutmamamız gereken bir şey var ki bugün burada olmamızın, bu maçı oynamamızın temel sebebi bugün oyuncularımız, hocamız ve teknik heyetimiz. Onlara öncelikle geçen seneyi şampiyon tamamlayıp bize Şampiyonlar Ligi play off'u oynama şansı verdikleri için, emekleri için teşekkür ediyoruz. Ancak bu gece maalesef beklediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Hiç düşünmediğimiz bir sonuçla bugün sahamızdan mağlup ayrılıyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Yapacağımız tek şey bugün oyuncularımıza, hocamıza sahip çıkıp yeni bir hikayenin bu geceden itibaren yazılması için çalışmak. Oyuncularımızı, hocamızı korumak hepimizin görevi. Zor günler ancak birlik beraberlik içerisinde aşılabilir. Bu gece de tüm Galatasaraylıların birlik beraberlik içerisinde bu kötü atmosferi unutturup yeni başarı hikayelerini yazmak için çalışmamız gereken bir gece olarak değerlendiriyoruz. Yarın sabahtan itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayacak şekilde kendimizi motive etmeliyiz. Nasıl geçmiş yıllarda başardıysak, bu sene de bunu başarabilecek bir motivasyonla takımımızla, hocamız hep birlikte yeni bir savaşın başlangıcını yarın yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'IN GENİNDE FİNALLER, HEP KAZANMAK VAR'

Sezon başlangıçlarında birkaç yıldır zorlandıklarını anlatan Hatipoğlu, "Takımımızın forma girmesi, istenen maçları çıkarabilmesi biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl da böyleydi. Şampiyonlar Ligi'nin gruplarından önceki son maçta oldukça zorlanmıştık. Ancak o gün onu geçebilecek karakteri ortaya koymuştuk. Bugün beceremedik. Ben bunun genel bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sadece biraz daha fazla mücadele etmek ve bu takımın eksik noktalarını da süratle gidermek zorundayız. Biz takımımıza, hocamıza güveniyoruz. Bu kötü gün evet doğru söylüyorsunuz. Galatasaray'ın geninde finaller, hep kazanmak var. Ancak maalesef hem Süper Kupa maçı; Süper Kupa tabii çok erken bir maçtı. Ancak bu Şampiyonlar Ligi play-off turunda hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Yapacak tek şey bugünkü problemlerden ders alıp hatalarımızı, eksiklerimizi gidermek. Dediğim gibi önümüzde Avrupa Ligi var. Türkiye Ligi'nde 25'inci şampiyonluğumuz için yeni planlar, yeni çalışmalar, yeni hikayeler yazmak için yarın sabah tekrar bir başlangıç yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

'HATALARIMIZI GİDERECEĞİZ'

Hatipoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz bir ekip olarak başkanımızın önderliğinde bundan iki buçuk ay önce rekor bir oyla seçilmiş bir yönetimiz. Bu süreçte birçok eleştiriye maruz kaldık. Bunların haklı olanları ya da çok haksız olanları vardı. Bizim orada bahsettiğimiz tek şey sevaplarıyla günahlarıyla bu yönetim olarak hep birlikteyiz. Hatalarımızı gidereceğiz ama yapılan haksız mesnetsiz eleştirilere ve iftiralara karşı da hep birlikte mücadele edeceğiz."

'EN AZ İKİ BÖLGEYE DAHA TRANSFER YAPMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Transfer için tespit edilen eksik noktalar olduğunu anlatan Hatipoğlu, "Transfer çalışmalarının bütçesi buradan gelecek parayla alakalı bir bütçe değil. Bizim zaten planlarımız var. Eksiklerini tespit ettiğimiz bölgeler var. Bununla ilgili birtakım çalışmalarımız da artık son aşamaya gelmiş durumda. Zaten süre de oldukça daraldı. 3 Eylül'de bizim listeleri teslim etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz planladığımız şekilde eksik noktalarımızı gidereceğiz. Dünkü açıklamamızdaki amaç tamamen futbolcularımızı korumaktı. Onları sadece bu maça motive etmekti. Biz elbette ki uzun zamandır transferlerle ilgili çalışmalar sürdürüyoruz. İlk aşamada üç bölgeyle tamamladık. En az iki bölgeye daha transfer yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Belli aşamalar kaydedildi. Yakın zamanda bunları hızlandıracağız. Daha güçlü, daha seçeneklerin olduğu yüksek bir takım kurmaya gayret edeceğiz. Biz bütçesel olarak bu anlamda evet Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimiz için üzgünüz. Buradaki gelir kaybı bizim üzüntümüzün temel sebebi değil. Galatasaray her zaman devler arenasında mücadele etmeyi hak eden, genlerinde bu olan… En çok üzüldüğümüz nokta gelir değil, Avrupa'nın devleriyle mücadele edemiyor olmamız. Ancak Avrupa Ligi de en azından bizim için bu sene önemli bir hedef teşkil edecek" değerlendirmesinde bulundu.

"OYUNCULARIMIZA TEKLİFLER VAR"

Wilfried Zaha'nın bir hastalığı olduğunu ve bu yüzden maç kadrosuna yer almadığını belirten Hatipoğlu, "Dün antrenmana da çıkmadı. Hastalığı nedeniyle bir antrenmana çıkaramadık. Bugün de aynı rahatsızlığı devam ettiği için kadroda yoktu. Transferiyle ilgili olarak da bizim hem oyuncularımıza teklifler var. Hem bizim planladığımız teklifler var. Artık son günleri yaşıyoruz. Orada ya bir yere transfer gerçekleşecek veya artık 3 Eylül itibarıyla bu defter tamamen kapanmış olacak. Biz takımımızdaki tüm oyuncularımıza onların büyük bir performans göstererek bu yolda 25'inci şampiyonluk ve UEFA Avrupa Ligi'nde bize destek olacaklarına inanıyoruz. Transfer kapandıktan sonra tüm oyuncularımızla yeniden bir arada ve bir takım ruhuyla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'NEDEN YENİ BİR HİKAYEDE FİNALE ULAŞMAYALIM'

Beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını anlatan İbrahim Hatipoğlu, "Evet bir şok yaşıyoruz. Taraftarlarımızın eleştirileri de son derece haklı. Tüm Galatasaraylılar gibi bizler de Şampiyonlar Ligi'nde olmayı çok istiyorduk. Ancak maalesef bunu başaramadık. Biz burada kendi adımıza öz eleştirilerimizi yapıyoruz. ve taraftarımızın gösterdiği tepkiye ve eleştiriye saygı duyarak oradan çıkarımlarda bulunarak önümüzdeki bu yolu daha başarılı yürümek için birtakım planlar içerisinde olacağız. Bizim için bugün Şampiyonlar Ligi serüveni kapandı. Ancak futbolda sadece Şampiyonlar Ligi hedef değil. Türkiye Ligi var. 25'inci şampiyonluk bizim için son derece değerli. Bunun yanında da Avrupa Ligi de. 2000 yılında hatırlarsanız yine Galatasaray hiç beklemediği bir skorla Chelsea'ye kaybetmişti. Şampiyonlar Ligi'ne veda etmiştik. Ancak o senenin sonunda biz namağlup olarak UEFA Kupası'nı kazanmıştık. Neden yeni bir hikayede finale ulaşmayalım? Ders çıkaracağız. Hataları tespit edeceğiz. Bunları gidereceğiz. Hocamızla, takımımızla yeni bir başarı hikayesini hep birlikte yazacağız. Biz buna yürekten inanıyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Oyuncularımıza, hocamıza güveniyoruz. Bu gece kötü bir geceydi. Ama izlerini silip başarılarla tekrar taraftarımızı mutlu edeceğimiz bir dönemi başlatmak istiyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.