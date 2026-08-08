Galatasaray, Villarreal'e 2-1 Yenildi - Son Dakika
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Galatasaray, Villarreal'e 2-1 Yenildi

Galatasaray, Villarreal\'e 2-1 Yenildi
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Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal'e 2-1 mağlup oldu ve sezonu tek galibiyetle tamamladı.

GALATASARAY, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İspanyol ekibi Villarreal'e 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray, yeni sezon öncesi 5'inci ve son hazırlık maçında sahasında İspanya La Liga ekibi Villarreal'i konuk etti. RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayan mücadelede Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Selim Şenöz üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray; Günay Güvenç, Roland Sallai, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Villarreal ise Luiz Junior, Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero, Nicolas Pepe, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Ayoze Perez ve Georges Mikautadze ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk bölümleri hareketli başladı. Villarreal, 2'nci dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazında Nicolas Pepe'ye Mario Lemina yatarak müdahale etmek isterken top eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. 3'üncü dakikada topun başına geçen Ayoze Perez, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. Galatasaray, 5'inci dakikada beraberliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın soldan pasına hareketlenen Eren Elmalı'nın bekletmeden içeriye çevirdiği topa kale önünde iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Golden sonra baskısını artıran Galatasaray, 12'nci dakikada gole çok yaklaştı. Hızlı hücumda sağdan topla hareketlenen Leroy Sane, ceza sahası içine kadar girdi. Leroy Sane'nin soluna çıkardığı topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içerisinde rakiplerinden kurtulduktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Luiz Junior'da kaldı.Villarreal, 41'inci dakikada öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Nicolas Pepe, solundaki Georges Mikautadze'yi gördü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2. Mücadelenin ilk yarısı Villarreal'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Villarreal daha baskılı başladı. 51'inci dakikada Ayoze Perez ile duvar pası yapan Nicolas Pepe'nin ceza sahası içinden şutunda kaleci Jankat Yılmaz hata yapmadı. 60'ıncı dakikada Villarreal'in geliştirdiği hızlı hücumda Santi Comesana, ceza sahası içi sol çaprazından kaleyi denedi fakat kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi. 70'inci dakikada ceza yayının gerisine doğru seken topu önünde bulan Renato Nhaga'nın vuruşunu kaleci Luiz Junior kornere çeldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahasında konuk ettiği Villarreal'e 2-1 mağlup oldu.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Villarreal ile oynanan hazırlık maçının 4'üncü dakikasında kırmızı kart gördü. Villarreal'in penaltıdan bulduğu golün ardından yan hakeme dönerek alkışla tepki gösteren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adama, hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart gösterildi. İtirazlarını sürdüren Buruk, kısa süre sonra ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderildi.

TARAFTARLARDAN YİNE YÖNETİME TEPKİ

Galatasaray'ın Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime yönelik tepkilerini sürdürdü. Daha önce Rennes ile oynanan hazırlık maçında da yönetimi protesto eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Villarreal karşılaşmasında da aynı tezahüratlarla transfer beklentilerini dile getirdi. RAMS Park'ta tribünlerde yerini alan Galatasaraylı taraftarlar, "Söylesene başkan, transferler nerede?" ve "Yönetim uyuma, transferler nerede?" tezahüratları yaparak kulüp yönetimine tepki gösterdi.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARINI TEK GALİBİYETLE TAMAMLADI

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, oynadığı hazırlık maçlarını tek galibiyetle tamamladı. İlk maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ardından gerçekleştirdiği Avusturya kampında İtalya takımlarından Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 mağlup oldu. Galatasaray, Avusturya kampını gol atamadan tamamladı. İstanbul'a dönen sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kalırken, hazırlık döneminin son maçında ise İspanyol ekibi Villarreal'e 2-1 yenildi.

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk resmi maçında 14 Ağustos Cuma günü Çorum FK'yı ağırlayacak.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Galatasaray, Villarreal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Villarreal'e 2-1 Yenildi - Son Dakika

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