Gaziantep haber | Gaziantep FK: 3-2

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Jens Stryger Larsen (Dk 78 Denwsil), Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Manolis Siois (Dk. 71 Maxi Gomez), Marek Hamsik (Dk. 78 Jean Philippe Gbamin), Anastasios Bakasetas, Mahmoud Trezeguet, Djaniny Semedo (Dk. 30 Enis Bardhi), Umut Bozok (Dk. 71 Abdülkadir Ömür)GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Papy Djilobodji, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Matej Hanousek (Dk 70 Halil İbrahim Pehlivan), Joao Figueiredo (Dk. 46 Tomas Pekhart), Angelo Sagal (Dk. 70 Valmir Veliu), Alexandru Maxim (Dk. 88 Alexander Merkel) Lazar Markovic (Dk. 57 Mustafa Eskihellaç), Stelios KitsiouGOLLER: Dk. 13 Trezeguet, Dk. 41 (P) Bakasetas, Dk. 90+8 Marc Bartra (Trabzonspor) - Dk. 1 Maxim, Dk. 10 Markovic (Gaziantep FK)SARI KARTLAR: Marc Bartra, Uğurcan Çakır (Trabzonspor) - Erol Bulut (Teknik direktör), Halil İbrahim Pehlivan, Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK karşısında Trezeguet, Bakasetas ve Bartra'nın golleriyle 3-2 galip geldi. Maç öncesinde 10 puanla ligin 9'uncu sırasında bulunan bordo-mavili takım, bu skorla puanını 13'e yükselterek ligde 6'ncı sıraya çıktı.

1'inci dakikada hızlı atağa geçen Gaziantep FK'da sol kanattan topla ilerleyen Maxim'in ceza sahası içinde sağ köşeye doğru vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.5'inci dakikada atağa geçen Trabzonspor'da rakip ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın uzak mesafeden çektiği şutta top önce kaleci Günay'a sonra sol kale direğine çarparak dışarı çıktı.10'uncu dakikada sol kanattan ayağa geçen Gaziantep FK'da Markovic ceza sahası dışında Furkan ile yaptığı verkaçta, ceza sahası içinde soldan Markovic'in vurunda top sağ köşeden ağlara gitti: 0-2.13'üncü dakikada Gaziantep FK ceza sahası dışında Bakasetas'ın sağa asistinde topla buluşan Trezeguet'in sol uzak köşeye vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.33'üncü dakikada rakip ceza sahası dışında sağ uzak köşeden bulunan Marek Hamsik, ceza sahası içine sol köşeye Bardhi'ye uzak pas yaptı. Bardhi'nin kaleye vuruşuna topu önce kaleci Günay, sonrasında Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı.41'inci dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içinde topun Hanousek'in ayağına sekerek koluna çarpması nedeniyle bordo mavililer penaltı kazandı. Bakasetas'ın kullandığı penaltı vuruşunda Trabzonspor beraberliği yakaladı: 2-2.67'nci dakikada atağa geçen Trabzonspor'da Bardhi'nin sol kanatta uzaktan çektiği şutta topu kaleci Günay yumrukla dışarı çıkardı75 inci dakikada sol kanattan atağa geçen Trabzonspor'da rakip ceza sahasındaki Marek Hamsik'in dar açıdan sağ köşeyi hedeflediği vuruşunda top sağdan dışarı çıktı80'inci dakikada Trabzonspor'da sağ kanattan Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası içindeki Gbamin'e gönderdiği topu kale önünde araya giren Gaziantep FK'dan Djilobodji dışarı çıkardı.83'ünci dakikada rakip ceza sahası içinde yüksekten gelen topa Maxi Gomex'in kafa vuruşunda topu kaleci Günay geri çevirdi. Solda topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.90+8'inci dakikada Trabzonspor'da Eren Elmalı'nın rakip ceza sahasına gönderdiği taç atışında rakip oyuncuların kafa vuruşuyla uzaklaştırmaya çalıştığı topa havalanan Marc Bartra'nın kafa vuruşuyla top ağlara gitti: 3-2.Karşılaşma 3-2 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

TRABZONSPOR SERİYİ SÜRDÜRDÜSüper Lig'de ilk devreye 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayan bordo-mavililer, ligdeki galibiyet sayısını 4'e, Süper Lig'de sahasında sürdürdüğü 27 maçlık yenilmezlik serisini de 28'e çıkardı.GOMEZ VE DENSWIL KULÜBEDE, LARSEN İLK 11'DETeknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantep FK karşılaşmasında, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadığı Kızılyıldız karşılaşmasına göre kadroda değişiklik yaptı. Takımın golcülerinden Maxi Gomez'i yedek kulübesine çeken Avcı ilk 11'de Umut Bozok'a şans verirken, Stefano Deswnil yerine savunmada Vitor Hugo yer aldı. Kızılyıldız maçında sakatlanan ve durumu belirsiz olan Larsen ise durumu iyi olması nedeniyle bugün ilk 11'de sahaya çıktı.Trabzonspor'da sakatlıkları süren Yusuf Yazıcı, Bruno Peres, Edin Visca, Bruno Peres, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen de kadroda yer almayan oyuncular arasındaydı.VISCA TRİBÜNDE İZLEDİTrabzonspor'da ligin 2'nci haftasında Atakaş Hatayspor maçında kolu kırılan ve tedavisi süren Edin Visca takımını yalnız bırakmadı. Kadroda yer almayan Visca maçı tribünlerden izleyerek takım arkadaşlarına destek verdi.UMUT BOZOK KORKUTTUKarşılamanın 55'inci dakikasında Djilobodji ile hava topu mücadelesinde sakatlanarak kendini yere bırakan Umut Bozok korkuttu. Sağlık ekiplerinin oyuncuya sahada müdahale etmesi nedeniyle oyun kısa süresi durakladı. Tedavi gören golcü oyuncu kısa süre sonra oyuna devam etti. Lige üst üste yaşanan sakatlıklarla başlayan Trabzonspor'da, maç esnasında Djaniny'nin de sakatlanmasının ardından Umut'un da sakatlanma ihtimali Trabzonspor kulübesinde tedirgin anlar yaşandı. Avcı, golcü oyuncuyu 71'inci dakikada sahadan alarak yerine Abdülkadir Ömür'ü dahil etti.KALECİ GÜNAY BAŞ DÖNMESİ YAŞADITrabzon'da maç saatinde 30 dereceyi bulan bunaltıcı hava sıcaklığı futbolcuları etkiledi. Misafir takımın kalecisi Günay Güvenç, karşılaşma öncesi ısınma hareketleri yaparken baş dönmesi yaşadı. Sağlık ekipleri eşliğinde etrafında çember oluşturulan ve soyunma odasına giden oyuncu, kısa sürede kendini toparlayarak maça dahil oldu.SAKATLANAN PARMAK KADRODA YOKTrabzonspor'un yeni sezonda kadroda yer vermediği ve Gaziantep FK'ya kiraladığı Abdulkadir Parmak, bugünkü karşılaşmada sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı forma giymedi.GAZİANTEP FK İLKİ BAŞARDI

Trabzonspor, 7 yıl önce 2015 yılında oynadığı Balıkesirspor maçından bu yana ilk kez ilk 10 dakikada 2 gol birden yedi. Gaziantep FK da Süper Lig tarihinde ilk kez bir maçta Trabzonspor'a 2 gol birden atmayı başardı.

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