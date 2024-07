Göztepe Sportif Direktörü ve Teknik Direktörü Açıklamalarda Bulundu

Spor

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sportif direktör Ivan Mance ve teknik direktör Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu. Gürsel Aksel Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Mance ve Stoilov, camianın ve taraftarın desteği ile Süper Lig'de de başarılı olacaklarını dile getirdi. İlk sözü alan Ivan Mance, "Her zaman yanımızda olan taraftarımıza ve camiamıza teşekkür ediyorum. Bizim en iyi oyuncumuz taraftardır. Onların muhteşem desteğini gördük. Biz sözümüzü tuttuk ve Süper Lig'e çıktık. Göztepe tarihi için şimdi yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.

Tüm camiayı birlik ve beraberliğe davet eden Mance, "Taraftarlarımız bizleri desteklemeye devam etsin. Elbette eleştiriler olacak. Eleştiriler bizleri güzel motive ediyor. Bizler yüzde 100'ümüzü vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki görev daha zor olacak. Kendi oluşumumuzla, geçmiş ve tecrübelerimizle, hocamızın da yaşadığı büyük başarılarla bilgi ve birikime sahibiz. Göztepe'yi daha güzel günlere götüreceğiz. Göztepe için yaşıyoruz, buraya her şeyimizi vermeye devam edeceğiz. Daha güçlü bir Göztepe için varız" diye konuştu.

MANCE: "1 GOLCÜYLE ANLAŞMA AŞAMASINDAYIZ"

Geçen sezon önemli başarılar yakalayan takımı korumak ve üzerine daha güçlü takviyeler yapmak için çalıştıklarını ifade eden Ivan Mance sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şu ana kadar 7 transfer yaptık. 3 ya da 4 oyuncu getirme planımız var. Çok akıllı ve stratejik olmalısınız. Futbolda büyük pazar var. Doğru adımları atmalıyız. Şu an 2 oyuncuyu getirmeye çok yakınız, hattı 1 tanesiyle imza aşamasına geldik. Kulübüyle görüşme halindeyiz, diğer futbolcuları da takip ediyoruz. Bize inanmaya devam edin."

"KALECİ LİS'İN GELME OLASILIĞI VAR"

Kaleci Mateusz Lis'in geleceği hakkında konuşan Mance, "Görev yaptığım her takımda 3 kaleci ile çalıştık. Şu an bizde 2 kaleci var. Bir kaleci daha alacağız. Lis'in ise olma olasılığı var. Bunun 3 taraf için de olumlu olması gerekiyor. Mateusz Lis kesinlikle olasılıklardan bir tanesi. Arda ise Türkiye'deki en iyi kalecilerden bir tanesi. Göztepe'nin çocuğu, burada yetişmiş, tüm kalbiyle burayı yaşıyor. Kendisinin önemli olduğunu düşünüyorum ama kesinlikle 3 kalecimiz olacak. Arda cesur Göztepeli, her zaman mücadele edecek. Arda kesinlikle çok iyi bir kaleci. Hem hocamız hem de ben kendisine çok güveniyoruz. O da bizim desteğimizi hissediyor. Takım içinde rekabete herkes hazır olmalıdır. Göztepe gibi büyük bir kulübün profesyonel oyuncusuysanız bu normal bir şeydir" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZA İNANIYORUM"

Katkı sağlayacak isimleri transfer etmek istediklerini dile getiren Mance, "Bizler gerçekten çok çalışkan insanlarız. Biz birçok kişinin inanmadığı şeye inanıyoruz. Biz oyuncuları daha iyi yapabiliriz. Stratejimiz buna dayanıyor. Göztepe'ye kesinlikle çalışkan, aç oyuncular getirmek. Göztepe kulübüne saygı duyacak, bu kulübü öne getirecek oyuncular olacak. Transferde bizlere katkı sağlayacak oyuncular kazandırmak istiyoruz. Bu kolay değil. Genç oyuncuların Türkiye'ye gelmesi, onları ikna etmek kolay olmuyor. Genç oyuncular için çekici olmuyor, biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Rekabetçi takım kuracağız. Tecrübeli oyuncularla gelişime açık, sürekli ilerleyecek oyuncuları birleştirmek istiyoruz. Biz kendimize inanırsak her gün daha iyi olacağız. Bütün taraftarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum. Stoilov hocamızın milli takım ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Kendisi bize inandı, buraya geldi. Bizle yola devam etti. Bizim doğru yolda olduğumuza inanıyorum" şeklinde konuştu.

STOILOV: HİÇBİR TAKIMDAN ÇEKİNMİYORUZ

Teknik direktör Stanimir Stoilov geçen sene yakalanan başarının birlik ve beraberlik sayesinde geldiğini dile getirdi. Takım içi ve dışında inanılmaz bir kenetlenme olduğunu anlatan Bulgar teknik adam, "Ben herkese teşekkür ederim geçen seneyle ilgili. Geçen sene hem takımın içinde nem dışında inanılmaz bir birlik olduk. Müthiş bir destek vardı. Başarımızın sağlayıcıları birlik ve beraberlikti. Sürekli destek olundu. Zor günleri kolay bir şekilde aştık. Artık önümüzdeki yeni sayfaya odaklanıyoruz. Yeni bir meydan okuma var, zor olacağını biliyoruz. Farklı seviyeyle karşılaşacağız. Ben şahsen ve takım olarak kimseden çekinmiyorum. Bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim" dedi.

"TARAFTARIMIZI GURURLANDIRACAĞIZ"

Ekip olarak Göztepe'ye her şeylerini vermek için çalıştıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Biz, taraftar, kulüp ve hocalar olarak büyük birlik içindeyiz. Bir planımız var, bunu takip ediyoruz. Taraftarın görmek istediği takımı en iyi şekilde göstermek tek amacımız. İlk maçtan itibaren güçlü bir Göztepe'yi hissettirmek için buradayız. Transferde taraftarların hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Ancak transfer uzun süreç, her kulüp bunu yaşıyor ama bahanemiz yok. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Sahada kim olursa olsun taraftarımızı gururlandırmak ve zaferler kazandırmak için hazırız, bunun sözünü verebilirim. Benim hayallerim var. Bunu oyunculara yansıtmak istiyorum. Futbolda limit ve engel yoktur, futbol ilerlemeye açıktır" cümlelerini kullandı.

"MİLLİ OYUNCULARI GÖRMEK İSTERİM"

Her zaman büyük taraftara sahip takımlarda çalışmayı sevdiğini dile getiren Stanimir Stoilov, "Kulübümüz için taraftarın önemini biliyorum. Taraftarımızın desteğini güçlü şekilde hissediyoruz. Bu yüzden kazanmak için her şeyimizi vermemiz gerektiğini biliyorum. O duygulara karşılık vermeliyiz. Hırslı, arzulu bir Göztepe görmek istiyorlar. Biz bunu taraftarımıza vermek istiyoruz. Taraftarlarımızın iyi ve kötü günde desteğine çok ihtiyacımız var. Cumartesi günü oynayacağımız Kayserispor maçında desteği hissetmek istiyoruz. Bu bize sezon öncesi özgüven verecektir. Yeni oyuncularımız var, onlar da adapte olacak. Finansla açıdan en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 3 milli oyuncuyu takıma kazandırdık. Solet, Mitsaku ve Mishuru ülkelerinde milli formayı giymiş. Hatta Nazım da Türk milli takımında oynadı. Daha fazla milli oyuncuyu görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"4 SANTRFORA İHTİYACIM OLACAK"

Transfer çalışmalarına da değinen Stoilov, "Geçen sene takımda 4 santrforumuz vardı. Şu an 2'si takımda. Bu konuda rekabet olmazsa olmaz. Santrfor pozisyonda iyi 4 santrfora ihtiyacımız var. 2 arayışımız sürüyor, 1 tanesi ile ilgili imzaya yakınız. 4 iyi oyuncunun olması çok önemli. Bu herkesi mutlu edecek. Ramulo ve Kubilay'dan çok memnunuz. Sürekli hazırlık maçlarında oynadılar, onlarla beraber rekabete girecek iyi futbolculara ihtiyacım var. Benim tarzım 60-70 dakika belli santrforlarla oynayıp daha sonda daha diri santrforları sokuyorum. Toplamda 20 iyi oyuncumuz olmalı. Sürekli oynayacak oyunculara ihtiyacımız var. Kaleci Arda'ya hepimiz güveniyoruz ve onu seviyoruz. O da rekabet edecek. 3 kalemiz olması gerekiyor. Taraftarlar Lis'i çok seviyoruz. Biz de onu seviyoruz. Onunla ilgili süreci göreceğiz. O da bizim için çok değerli" dedi.

"HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARINA KATILMAK"

Stoilov, bu sezon hedeflerinin ise Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi. Stoilov, "Bunu ilk kez açıklıyorum. Bu sene Göztepe kesinlikle Avrupa kupalarına gitmek için mücadele edecek. Bunun için maksimum mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Bizim hedefimizi çok yükseğe koymamız gerektiğini düşünüyorum. Belki buna bu yıl ulaşamayabiliriz. Ben Avrupa için bir yaz daha beklemem. Bu imkanlara sahibiz. O nedenle bu sene Avrupa'ya oynayabiliriz. Avrupa için oynayabileceğimizi düşünüyorum. Kimse buraya tatil yapmaya gelmedi. Orta sıralar için mücadele eden bir takım değil, üst sıralara oynayan bir takım olmamız gerekiyor. Biz çok sıkı çalışırsak bu hedefe ulaşabiliriz. Sahada her takımı yenebiliriz. Her şey bizim elimizde. Bu kolay değil, genç oyuncular var ama iyi bir takımız. Oyuncularımızla hedeflerimiz olması. Hedefim Avrupa kupalar" şeklinde konuştu.