Göztepe\'den Yeni Sezon Hedefleri

SÜPER Lig'de 2024-2025 sezonunu 50 puanla 8'inci sırada tamamlayan Göztepe'de Sportif Direktör Ivan Mance değerlendirmelerde bulundu. Gürsel Aksel Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Mance, yeni sezona dair de önemli açıklamalar yaptı. Göreve geldikleri günden bu zamana hep hedefler koyduklarını belirterek sözlerine başlayan Mance, "Göztepe'nin muhteşem taraftarına teşekkür ediyorum. 3 senede bir kültür yarattık diyemem Göztepe zaten çok mazisi derin bir kulüp. Taraftarımız bizlere inanılmaz destek verdi" dedi.

Mance, "Benim en favorim anım Süper Lig'e çıkışımız ya da kupada yarı final sayılıyor. Ama biz 11 maç kazanamadık, taraftarımız bizi inanılmaz destekledi. İşte bu benim için inanılmaz bir andı. Taraftarlarımız hepimizi arkasında durdu, bu bizi inanılmaz destekledi. Ligi iyi şekilde bize motive etti, gelecek adına çok motive etti" dedi.

Sezonu değerlendiren Mance, " Geçen sene gerçekten mutluluklar oldu, stresli anlar oldu. Genele baktığımızda herkes iyi bir iş çıkardı. Bizlere son 49 yılın en iyi sezonu olduğunu belirttiler. Kupada yarı final var ligde iyi bir pozisyon var. Seneye daha iyi olacağız, hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" dedi.

'1 YA DA 2 OYUNCU SATACAĞIZ'

Takımda gidecek ya da kalacak oyuncuların olacağını belirten Mance, şu şekilde konuştu:

"Bu durum her zaman normaldir. Bazı oyuncularımız takımda kalır ya da gider. Bazılarıyla görüşmeye devam ediyoruz. Gidecekleri birebir bilgilendireceğim. Futbolda iyi insanları da kaybetmek durumdasınız. Bazı oyuncularımızın transferi de gerçekleştirecek. Futbolcularımızın geçirdikleri başarılı sezonun ödülü olacak. Biz 1 ya da 2 oyuncumuzu satacağız."

İSMAİL KÖYBAŞI'NA YENİ TEKLİF

Mence 3 senelik görevleri boyunca yaptıkları en iyi transferin kaptan İsmail Köybaşı olduğunu söyledi. Göztepe'nin küme düştüğü sezon göreve başladıklarını hatırlatan Ivan Mance, "İsmail ile attığımız imza 3 yıllık görev sürecimizin en iyi transferiydi. Çünkü o an gerçekten kulüpte üzüntü vardı, takım küme düşmüştü. Herkes kulüpten uzaklaşıyordu. Modern dünyanın mantığına göre milli takımda yıllarca oynamış, O sezon Trabzonspor'da şampiyon olmuş, 10 süper lig takımından teklifler almış bir oyuncu buraya gelmeyi tercih etti. Gerçekten o isimleri, kulüpleri ve parayı bir yana koydu. Kendisine sunulan projeye öncelik verdi. Hepimize yardım etti, herkesi yukarı çekti. Söylediği her şey gerçek oldu. İsmail muhteşem bir adam ve kesinlikle en iyi transferimiz. Zaten kendisi belirtiyor, taraftarımız da farkındadır İsmail Göztepe'yi her şeyin önüne koyuyor. İsmail'e 1 yıl daha kalmasını teklif ettik" cümlelerini kurdu.

'KİMSE FUTBOL EFSANESİ BEKLEMESİN'

Transfer stratejileri hakkında konuşan Ivan Mance, "Bizim stratejimizi herkes biliyor. Yaz döneminde ne olursa olsun, Romulo ya da Dennis'i büyük paralara satsak da bizim stratejimizi devam ettireceğiz. Kendini geliştirecek, Göztepe'ye hizmet edecek, başarıya aç oyuncular tercih edeceğiz. Bizden futbol efsanesi beklemesin. 37 yaşındaki oyuncuyu getirmeyiz. Bizim çok başka fikirlerimiz var. Taraftarlarımız bize sonuna kadar güven. Taraftarlar yapacağımız isimleri bilmeyebilirler ama sonucunda bu oyuncular Avrupa tarafından fark edilecek oyuncular olacak" diye konuştu.

'BREZİLYA'DAN OYUNCU ALACAĞIZ'

Özellikle Brezilya'daki transfer pazarının çok geniş olduğunu ifade eden Hırvat futbol adamı, "Yazılan isimler var. Ben takip etmiyorum. Brezilyalı pazarı çok büyük pazar. Biz Brezilyalı oyuncularla çalışmasını çok iyi biliyoruz. Onların takıma nasıl katkı vereceğini çok iyi biliyoruz. Buradan çok transferler yaptık. Yine Brezilya'dan transferler yapacağız, imzalar atacağız. Ancak isim veremeyeceğiz. Ayrıca U19 takımına yabancı oyuncular alacağız. Tıpkı Dennis gibi yetenekli futbolcular gelecek. Türkiye'den de yetenekli futbolcular katacağız. Bu futbolcularımızın A takıma katılması için gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu.

'LİS İÇİN İYİ BİR SEZON OLMADI'

Kalecilerin durumu hakkında açıklamalarda bulunan Mance, "Lis bir sezon açık ara ligin en iyi kalecisiydi. Bu sezon kalecilerimiz bekleneni veremedi. Çok hatalar yapmadılar, iyi kaleciler bunu biliyorum. Ben de bir kaleciydim. Biz hocamızla ve başkanımızla her gün konuşuyoruz. Yine toplantılar gerçekleştireceğiz. Bu konuda reaksiyon gösterecek miyiz ya da kalecilerimize şans verecek miyiz göreceğiz. Arda büyük yetenek, iyi kaleci olacak. Lis teklifler alıyor ama bu sezon Lis için iyi bir sezon değildi" diye konuştu.

'SAKATLIK SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ'

Sakatlıklar sorunu konusunun formasyonla alakalı olmadığını belirten Ivan Mance, "Belki bazı hatalar yaptık, belki oyun şiddetimiz çok oldu. Tesislerde araştırmalar yapıyoruz. Bunun nedenini bildiğimizi düşünüyorum. Bunu yeni sezonda azaltacağız. Oyuncu sayımız da yeni sezonda yeterli ve rekabetçi olacak. Biz 3-5-2 sistemiyle oynamaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Sakatlıklar olsa da yeterli kadromuzun olacağını düşünüyorum" dedi.

ROMULO TRANSFERİ NE DURUMDA?

Romulo'nun transfer konusuna açıklık getiren Mance, "Romulo için bütün olasılıklar mevcuttur. Gerçekçi düşünürsek kendisi gösterdiği performansla çok ilgi çekti. Çok büyük teklif de aldık. Göztepe tarihinin açık ara en büyük transfer teklifi geldi. Bize istenilen bonservis bedeli verilmezse Romulo burada kalacak. Bizim istediğimiz bonservis verilirse gider. Bizim belirlediğimiz bonservis olmadığı sürece Romulo Göztepe kalır" cümlelerine yer verdi.

Mance, ayrıca takımda geleceği belirsiz olan orta saha oyuncusu Isaac Solet konusunda şu yorumu yaptı: "Solet'in sakatlığı var. Opsiyonu vardı bunu kullanmadık. Farkı çözümler de üretebiliriz. Kendisi önemli ve karmaşık bir sakatlık yaşadı. Bizim önce kendi organizasyonumuza odaklanıyoruz. 14 yabancı hakkımız var, bunu dikkatli kullanmalıyız. Kendisi gelecekte oynayabilir mi buna bakacağız. Tedavi süreci sürüyor, kendisi de dikkatli olmalı. Djalma Silva'nın da kontratı bitiyor. Onun da durumuna bakacağız. Birileri giderse aynı kaliteyi bulmamız lazım."