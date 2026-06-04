Göztepe U19 Avrupa\'ya Vize Aldı

GÖZTEPE U 19 Teknik Direktörü Benjamin Fuchs, "Avrupa ilk başlarda hayal etmediğimiz bir şeydi. Sonra takımı gördük ve ufak hayaller kurmaya başladık. Ligin ortasına geldiğimizde kurduğumuz hayaller hedef haline gelmeye başladı. Gördük ki biz bu ligde yarışabiliriz ve en üstlere oynayabiliriz. Artık hedef gerçekleşti. Hayal kurduğumuz bir yolculuk sonunda güzel bitti" dedi.

U19 Gençlik Gelişim Ligi play-off finalinde son 3 yılın şampiyonu Trabzon spor'u 3-1 yenerek UEFA Youth League'e katılma hakkı kazanan Göztepe'nin çalıştırıcısı Benjamin Fuchs, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Altyapıda tarihinde ilk kez Avrupa vizesi alan sarı-kırmızılıların genç teknik adamı Fuchs camianın hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Yoğun bir süreci geride bıraktıklarını anlatan Benjamin Fuchs, "Yeni yeni kendimize geliyoruz ve neler olduğunu görüyoruz. Oyuncu grubuma çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir özveri ve disiplin gösterdiler. Bütün sene hiç kopmadan çalıştılar ve sonunda da hak ettiklerini aldılar, Avrupa biletini aldılar. Avrupa ilk başlarda hayal etmediğimiz bir şeydi. Sonra takımı gördük ve ufak hayaller kurmaya başladık. Ligin ortasına geldiğimizde kurduğumuz hayaller hedef haline gelmeye başladı. Gördük ki biz bu ligde yarışabiliriz ve en üstlere oynayabiliriz. Artık hedef gerçekleşti. Hayal kurduğumuz bir yolculuk sonunda güzel bitti" diye konuştu.

'TARİF EDİLEMEZ DUYGULAR YAŞADIK'

Bursa'da inanılmaz bir final oynadıklarını ifade eden Fuchs, "Final bitiminde ne olduğunu tam anlayamadım. Önce normal bir maç bitmiş gibi hissettim. Maç bitti, 'Ne oldu' dedim. Hatta yardımcım Övünç hocama sordum, 'Biz başardık mı' diye sordum. 'Evet hocam başardık' dedi. Yeni yeni algılıyorum neleri başardığımızı. Daha sonra inanılmaz sevinçler yaşadık, ailelerle birlikte kutlamalar yaptık ve tarif edilemez bir duygu yaşadık" diye konuştu. UEFA Gençlik Ligi'nin (UEFA Youth League) en üst seviye olduğunu ifade eden Fuchs, "Orada yarışmak elbette kolay değil. Gerçekten orada en iyi altyapılar, en iyi oyuncular olacak. Gençler orada kendilerini test etme sürecine giriyor. Oyuncular orada kendini değerlendiriyor, seviyelerini görüyor. Aslında çok güzel bir organizasyon. Biz Avrupa'da elemizden gelenin en iyisini vermeye çalışacağız ve en iyi şekilde de bitirmeye çalışacağız" dedi.

'GÖZTEPE'DE ÇOK SAĞLIKLI BİR OLUŞUM VAR'

Göztepe'de çok sağlıklı bir oluşum olduğunu vurgulayan Benjamin Fuchs, "Buraya başladığımda yeni bir oluşum vardı. U19 takımını tamamen A takıma bağlamak oluşumun adı oldu. A takım ne yapıyorsa U19 takımı da birebir aynısını yapmak için oluşturuldu. Tabii ki de aramızda kalite farkı var ama bizim çocuklarımız da hep gelişim içerisinde oldu. Biz bu oyuncularımızı belli seviyeye getirmeye çalıştık. Biz buraya başlarken sportif direktörümüz Ivan Mance ve teknik direktörümüz Stanimir Stoilov bizlere büyük destek verdi. Yönetimimiz baştan bize ne dediyse hepsini yaptı. Biz de iyi bir iş çıkardık. Tabiki hedefimiz Avrupa olabilir, şampiyonluk olabilir ama asıl amacımız A takıma oyuncu çıkarmak. Biz bunun için varız ve bunun için çalışmaya devam edeceğiz" cümlelerini kurdu.

'BEN FUTBOLCUYKEN, GENÇLER TOP TOPLAYICIYDI'

Takımda birçok oyuncunun yıllardır birlikte oynadığını kaydeden Fuchs, "Kaptanımız Efe Can var, bir Beşiktaş macerası yaşadı ve buraya döndü. Yağız Şentürk, Kaan Atalay, Berke Sarıgül, Ege Yıldırım, Yusuf Ali Şirin ve Tolga Sancar hepsi spor okullarından beri birlikteler. Ben Göztepe'de futbol oynarken, burada şampiyon olduğumuzda o çocuklar top toplayıcıydı. İnanılmaz bir hikaye, şimdi ise hep birlikte bu başarıyı yakaladık. Yabancı oyuncularımız da çok değerli isimler. Biz zaten onları detaylı seçiyoruz ve buraya getiriyoruz. Tamamı Göztepe'ye uygun oyuncular. Franck Pah Gohoun 3 ya da 4 aydır bizimle ve inanılmaz bir gelişim gösterdi. Salem Boujila zaten çok yetenekli bir futbolcu. Teknik ve taktik bilgisi çok yüksek. Boyuna baktığımızda 1.90 ve sol ayaklı. Prince Manu da çok özverili ve onun savaşçı karakteri var. Yabancı gençlerimiz burada çok mutlu oldu ve başarı da geldi" cümlelerini kurdu.

'YÖNETİCİLERİMİZ ÇOK MUTLU OLDU'

Yönetimin kendilerine hep destek verdiğini söyleyen Benjamin Fuch şöyle devam etti:

"Başkanımız Rasmus Ankersen ve yönetimimiz çok mutlu oldu, bizi tebrik ettiler. Böyle bir başarıyı onlar da düşünmezdi. Herkesle iletişimimiz var. Tüm yöneticilerimizle konuştuk, herkes gayet mutlu. Slovenya kampına gidecek oyuncularımız elbette olur. U19 Ligi ile profesyonel lig çok ayrı bir lig. Arada çok mesafe var. Her şey oyuncularımızın gelişimine bağlı. Slovenya kampında gösterecekleri performans çok önemli olacak. Elbette her şey hocamızın takdirine bağlı ama futbolcularımıza kampta iyi bir fırsat da doğabilir."

'DAHA İYİ TESİSLER OLACAKTIR'

Narlıdere Ali Artuner Tesisleri'nde çalıştıklarını ifade eden genç teknik adam, "Bu sene de orada çalışmayı sürdüreceğiz. Tesisleşme süreci de başladı, onu biliyorum. Göztepe'ye yakışır bir şekilde tesisleşme mutlaka olacaktır. Biz de daha iyi şartlarda çalışacağız. Tabii ki tesis yapmak ayrı bir de içini doldurabilmek ayrı. Biz önce kendimizi geliştirip yapılacak tesislerin için doldurmalıyız. Tesis yapılır ama önce biz kendimizi geliştirmeliyiz" yorumunu yaptı.

Göztepe'de futbolcu olduğu dönemde 2017'de 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Benjamin Fuchs, "Bunlar çok güzel duygular. Ben her zaman işimi yapmaya çalışıyorum. Oyuncu grubunun da özverisiyle başarılar geliyor. Futbolcu olduğum dönemde takımda mükemmel bir arkadaşlık vardı. Şimdi burada da aynısını yapmaya çalıştık. Daha önce edindiğim tecrübeler ışığında takım ruhu ve disiplin başarıyı getiriyor. Takım olabilirsek herkesi yenebiliriz. Arkadaşlığı hep en üst seviyede tuttuk, İşimi iyi yapmaya çalıştım, biraz da şansımız yardım etti. Bu başarı sadece bana ait bir başarı değil. Övünç hoca, Murat hoca, analizcimiz Oğulcan hoca, kaleci antrenörümüz Burak hoca, hepsi çok değerli işler yaptı" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARIMIZ BİZİ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ'

Benjamin Fuchs Avrupa yolculuğunda taraftardan çok büyük destek gördüklerini sözlerine ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarımız bütün sezon boyunca bizi destekledi. Taraftarımız bizim en büyük gücümüz. Gerek sahada olsun gerek sosyal medyada olsun taraftarımızın desteğini hissettik. Bizim çocuklarımız bir tek taraftarımızın desteği ile besleniyor. Bursa'daki finalde bize inanılmaz bir destek sağladılar. Çocuklarımızı bırakmadılar. Son maçta da hepsiyle gurur duyduk, taraftarımızı da gururlandırdık. Taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum, bu gurur hepimizin, bu başarı hepimizin."