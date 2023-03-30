Gündem yine aynı! Dursun Özbek iftar programındaki konuşmasında göndermede bulundu - Son Dakika
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Gündem yine aynı! Dursun Özbek iftar programındaki konuşmasında göndermede bulundu

30.03.2023 10:18

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 GSYİAD'ın düzenlediği iftar organizasyonunda konuştu. Özbek açıklamalarını bitirirken, "Lige sataşanlar var. Ligin formatını değiştirmeye çalışanlar var. Onlar için söyleyecek çok fazla şey yok" şeklinde konuştu.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSİYAD) geleneksel iftarı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Galatasaray camiasının önde gelen isimleri iftarda bir araya geldi.

TERİM DE KATILDI

İftara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleri, dernek yönetim kurulu üyeleri ve camiadan isimler katıldı.

"LİGE SATAŞANLAR VAR"

İftar yemeğinde bir konuşma yapan Başkan Dursun Özbek, "Lige sataşanlar var, ligin formatını değiştirmeye çalışanlar var. Onlar için söyleyecek fazla bir şey yok" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin "Play-Off oynanmalı" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve deprem nedeniyle ligden çekilen Hatay spor ile Gaziantep FK'nın oynadığı maçların geçersiz sayılmasını isteyen Beşiktaş'a gönderme olduğu yorumları yapıldı.

İşte Özbek'in açıklamaları:

"BÜYÜK ACILAR YAŞADIK"

"Değerli Galatasaraylılar, Ramazan ayındayız. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Tuttuğu oruçlar kabul olsun. Tabii söylendiği gibi buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Memleketimizin yüzde 20'ye yakın kısmının harap olduğu bir deprem yaşadık. Acı kayıplarımız yaşadık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum.

"DEPREM BÖLGESİNE EN ÇOK DESTEK GÖNDEREN KULÜP OLDUK"

Deprem döneminde Galatasaray Kulübü büyük bir imtihan verdi. Bölgeye ilk ulaşan, bölgeye en çok destek gönderen, bölgedeki faaliyetlerinde en çok başarılı olan spor kulübüydü. Birçok sivil toplum kuruluşunun da önünde yer aldı yaptığı faaliyetlerle.

Dursun Özbek iftar yemeğindeki konuşmasında gönderme yaptı! Bu sözler çok konuşulur

"YARALARI SARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yaraları sarmak için faaliyetlerimiz devam ediyor. Kalıcı konut yapmak için faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kampanyalar başlattık, yardım topluyoruz. Yardımlarımız durmayacak.

"LİGE SATAŞANLAR VAR"

Lig devam ediyor. Lige sataşanlar var. Ligin formatını değiştirmeye çalışanlar var. Onlar için söyleyecek fazla bir şey yok.

"BAYRAMINIZI ŞİMDİDEN KUTLUYORUM"

Değerli Galatasaraylılar, tuttuğunuz oruçların kabul olmasını diliyorum. Hayırlı bir Ramazan geçirmenizi diliyorum. Ramazan Bayramı'nı da şimdiden kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum."

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Son Dakika Spor Gündem yine aynı! Dursun Özbek iftar programındaki konuşmasında göndermede bulundu - Son Dakika


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