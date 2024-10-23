Hasan Engin Tuncer Yeni Dönem Adaylığını Açıkladı

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TÜRKİYE Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, federasyon olarak güzel bir 3 yıl geçirdiklerini ve yeni dönem için de başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Binicilik Federasyonu'nun olağan genel kurulu 8 Kasım Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Genel kurul öncesinde mevcut başkan ve başkan adayı Hasan Engin Tuncer, İstanbul'daki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Binicilik federasyonuna başkan olma sürecini anlatan Hasan Engin Tuncer, "Benim için çok güzel bir yaşantı oldu bu 3 yıl. Farklı bir camianın içine girdim. Oğlum binicilikle uğraşıyordu. Sonrasında bir teklif geldi. Ben biniciliğin içinde olan birisi değilim. Oğlum sadece spor yapıyordu. Gittiğimiz yerlerde sohbetlerimiz oluyordu. Gördüğümüz kadarıyla altyapı yetersizliği vardı. Başkanlık aklımda yokken, firma olarak Pony Ligi'ne sponsor olduk. Sonrasında 'bu işin başına geçsen ne olur' dediler ve o şekilde başladım. 3 sene içinde federasyonda kurumsal bir yapı oluşturmak üzere yapılması gereken ne varsa yaptık. Spor bakanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çok karışık bir yönetim kurulumuz vardı. Yönetilmesi de zordu. Onlardan da bizimle uyum içinde çalışanlara teşekkür ediyorum. Hızlı olması gereken sürecin uzamasına engel olanlara ise teşekkür etmemek lazım" diye konuştu.

Federasyon olarak 3 yılda birçok alanda çalışmalar yaptıklarını belirten Hasan Engin Tuncer, camiada yeniden yapılanma çalıştayları, üniversitelerde akademik çalıştaylar, olimpiyat havuzunda bulunan sporculara uluslararası yarışma desteği, seyit eğitim kursu, tematik spor lisesi, üniversitelerde binicilik kulüpleri kurulması için iş birlikleri ve canlı yayınlar gibi birçok konuda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

'ÜNİVERSİTELİ ANTRENÖRLERİMİZ OLACAK'

Üniversiteli antrenörler yetiştireceklerini belirten Tuncer, "Üniversiteli antrenörlerimiz olacak. Alaylı antrenörlerimiz vardı, üniversiteli antrenörlerimiz de olacak. Binicilik; zengin sporudur, parası olanlar yapar gibi bir algı var camiada. Biz yönetimimizle üstüne basa basa bunu halka nasıl indiririz diye okul sporlarına dahil ettirdik. 2022, 2023, 2024'te okul sporlarına binicilik de dahil oldu. Yavaş yavaş sistem devreye giriyor. Bakanlığımızın da buna alışkın olması lazım. Burada 2 canlı var, farklı bir spor dalı. İmkanı olmayan gençlerimizi bu işin içine sokabilmemiz için bakanlığımızın kulüplerle iş birliği yapması gerekiyor. Böyle olursa da gençleri yetiştirebileceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK GÜZEL PROJELERİMİZ VAR'

Güzel projelerle yeniden başkanlığa aday olduğunu ifade eden Hasan Engin Tuncer, "8 Kasım'da seçimlerimiz var. Orada da adayım. Hem altyapı hem de gelecek açısından çok güzel projelerimiz var. Dolayısıyla iyi, kardeşçe bir seçim olmasını diliyorum. Bunun sonucunda da bu camiaya kim daha fazla, daha doğru hizmet verecekse o kazansın. Yine aynısını söylüyorum. Bugün itibariyle ben başkanlığımı resmen açıkladım" dedi.

'BİNİCİLİK FARKLI BİR SPOR'

Binicilik sporunu halka indirmek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tuncer, "Tesislerimiz halka açık. Devletin tesisleri de var, özel kulüplerimiz de var. Müsabaka zamanlarında tesisler halka açık. Rahatlıkla çocuklarını götürüp, kulüp başkanlarıyla görüşerek, antrenörlerle iş birliği yaparak çocuklarının bu sporu sevip, sevmeyeceğiyle alakalı denemeleri yapabilirler. Daha halka indirmek dediğimiz noktada biz 2 sene önce bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonrasında bu sporu okul sporlarına dahil ettiler. Bunun için belli bir süreç gerekiyor. Binicilik farklı bir spor. Bir basketbol, güreş gibi değil. Farklı mekanizmaların çalıştığı bir spor. Okul sporlarına dahil edildiği için bakanlığımız da dahil olmuş oluyor. Atların kiralanması, nakliyesi, bakımı gibi birçok konu bakanlığımızın da içinde bulunduğu harcama kalemleri oluyor. Dolayısıyla halka indirmek bu sayede olacak. Yoksa ne kadar fazla müsabaka yaparsak, insanlarla tanışırsak, imkanı olanların kendi imkanlarıyla, olmayanların sponsorlar bularak olimpiyat, dünya sporcusu çıkartmak noktasında federasyonun gelecek ile alakalı iyi planları var. Bunların hepsi ayakları yere basan projeler. Biz 3 yılda altyapıyı hazırladık. Daha önceki dönemden bir doküman gelmiş olsaydı binayı kurmak daha kolay olabilirdi. Ama maalesef altyapıyı kurmak bize kaldı. 4 yıllık bir süreç var. O süreci hep beraber, en güzel şekilde bu işi yapılması gereken gibi yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

'YAPACAĞIMIZ BİRÇOK ORGANİZASYON VAR'

Türkiye'de gelecek yıllarda birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirten Tuncer, "Avrupa Binicilik Federasyonu ile sürekli iletişim halindeyiz. Balkan Binicilik Federasyonu ile iş birliği içindeyiz. Bizde sadece engel atlama yok. Bizde birçok branş var. Bizim yapacağımız çok organizasyon var. Önümüz çok açık. Bizim sadece organizasyon yapar hale gelmemiz lazım. Nitekim özellikle son yaptığımız Balkan Şampiyonası dillere destan bir organizasyon oldu. Bütün Balkan ülkeleri 'biz böylesini görmedik' dediler. Bizim organizasyon yapma yeteneğimiz var. Onun sayesinde güzel işler başarıyoruz" diye konuştu.