Hatay'da basketbol hakemleri sezon öncesi toplandı, Zorkun'a iki yeni görev verildi - Son Dakika
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Hatay'da basketbol hakemleri sezon öncesi toplandı, Zorkun'a iki yeni görev verildi

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Hatay'da basketbol hakemleri, sezonun ilk toplantısında İl Temsilcisi Cemil Bizim başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda maçların ekimde başlayacağı ve atamaların daha sistemli yapılacağı belirtildi, gazeteci Hüseyin Zorkun'a iki yeni görev verildi.

<a class='keyword-sd' href='/hatay/' title='Hatay'>Hatay</a>'da basketbol hakemleri sezon öncesi toplandı, Zorkun'a iki yeni görev verildi

Hatay’da görev yapan basketbol hakemleri, Türkiye Basketbol Federasyonu Hatay İl Temsilcisi Cemil Bizim başkanlığında gerçekleştirilen sezonun ilk toplantısında bir araya gelerek yeni sezona merhaba dedi.

Hatay'da basketbol hakemleri sezon öncesi toplandı, Zorkun'a iki yeni görev verildiHatay'da basketbol hakemleri sezon öncesi toplandı, Zorkun'a iki yeni görev verildi

Hakemler yeni sezon öncesi bir araya geldi.

Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu Hatay İl Temsilcisi Cemil Bizim, Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi ve FIBA hakemi Hüseyin Çelik, Basketbol Hatay İl Temsilciliği Basın Danışmanı Gazeteci Hüseyin Zorkun ile il hakemleri ve aday hakemler katıldı.

Toplantıda yeni sezon öncesinde yapılacak çalışmalar, hakemlerin görevleri, eğitim süreçleri ve müsabakalara yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

Cemil Bizim’den hakemlere yeni sezon mesajı.

Toplantıda hakemlere hitap eden Hatay İl Temsilcisi Cemil Bizim, yeni sezon öncesinde tüm hakemlere ve aday hakemlere başarılar dileyerek, başarılı ve kazasız bir sezon geçirilmesini temenni etti.

Maçların ekim ayında başlayacağını belirten Bizim, hakemlerin görevlerine ve eğitim çalışmalarına önem vermeleri gerektiğini vurguladı.

Bizim, “Bu işe zaman ayırın. Hakem eğitimlerimiz sezon boyunca devam edecek. Vizeleriniz yapılacak. Maçları ihmal etmeyin ve görev alın” dedi.

Toplantılara ve eğitim çalışmalarına düzenli katılımın önemine dikkat çeken Bizim, sezon içerisinde görev alacak hakemlerin bu çalışmalara gereken ilgiyi göstermelerini istedi.

Okul ve kulüp müsabakalarının da gerçekleştirileceğini belirten Bizim, tüm hakemlerin sezon boyunca özverili bir çalışma ortaya koymasını istedi.

“Hakemliğin en iyi öğrenildiği yer sahadır”

Özellikle yeni ve aday hakemlere tavsiyelerde bulunan Cemil Bizim, hakemliğin sahada öğrenildiğini belirterek genç hakemlere daha fazla görev almaları çağrısında bulundu.

Bizim, “Bol bol görev alın, işinizi severek yapın, sorumluluk alın, düdük çalın. Bu işi öğrenmenin en iyi yeri sahadır” dedi.

Aday hakemlerin adaylık süreçlerinin tamamlanarak il hakemliğine geçmeleri konusunda da gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Bizim, genç hakemlerin gelişimlerine önem verileceğini ifade etti.

Atamalar daha sistemli olacak.

Yeni sezonda hakem atamalarının daha sistemli yapılacağını açıklayan Cemil Bizim, deprem bölgesi Hatay’da geçen sezonun zorlu şartlarda tamamlandığını hatırlattı.

Tüm zorluklara rağmen sezonun kazasız belasız tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bizim, yeni sezonda müsabakaların daha düzenli yürütülmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Bizim ayrıca kulüpler, antrenörler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ve hakemler arasında daha güçlü bir iletişim kurulacağını ifade ederek, müsabakaların daha düzenli ve profesyonel şekilde oynanması için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Hüseyin Zorkun’a iki yeni görev.

Toplantının ardından gazeteci Hüseyin Zorkun’a da yeni sezonla birlikte Basketbol Hatay İl Temsilciliği tarafından iki yeni görev verildi.

Geçmiş yıllarda basketbol hakemliği, il temsilciliği basın danışmanlığı ve saha komiserliği görevlerinde bulunan Gazeteci Hüseyin Zorkun, yeni sezonla birlikte yeniden Basketbol Hatay İl Temsilciliği Basın Danışmanı olarak görevlendirildi.

Zorkun ayrıca, il genelinde oynanacak müsabakalarda Basketbol Saha Komiseri olarak görev yapacak.

İl Temsilcisi Cemil Bizim, toplantıda yeni görevlerini Gazeteci Hüseyin Zorkun’a tebliğ ederek başarılar diledi ve görevlerinin hayırlı olmasını temenni etti. Bizim ayrıca Zorkun’u toplantıya katılan hakemlere tanıttı.

Yeni sezon öncesinde gerçekleştirilen toplantı, hakemlerin görüş alışverişinde bulunması ve sezon hazırlıklarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
BasketbolHataySporSon Dakika

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