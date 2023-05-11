Hatay'da direklere asılan seçim afişlerinin kaldırılmasına, İYİ Parti Milletvekili Adayı Gökhan Zan'dan sert çıkış!

İYİ Parti Hatay milletvekili Adayı Gökhan Zan, Hatay'da seçim afişlerinin kaldırılmasına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"BENDEN BU KADAR ÇOK KORKMAYIN"

Seçim afişlerinin kaldırıldığı ana ait videoyu paylaşan eski milli futbolcu Zan, "Memleketimizde böyle bir ekibi deprem haftasında da görmek isterdik bu çalışmalarıyla. Benden bu kadar çok korkmayın bu toprakların evladıyım kardeşiyim. Hatay'ın umuduyum. Madem memleketimin sesi olmamı engellemeye çalışıyorsunuz, o zaman ben Ankara'ya geleceğim. Hatay'a ses olacağım." ifadelerini kullandı.

HATAY'IN SESİ OLDU

Deprem felaketinin vurduğu Hatay'da yaptığı yayınlar ve yardımlarla bölgenin sesi olan Gökhan Zan, daha sonra İYİ Parti'ye katılmıştı. Zan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde İYİ Parti Hatay milletvekili adayı olarak meclise girmek için yarışacak.

Seçim afişinin indirildiği an: