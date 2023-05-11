Hatay'da direklere asılan seçim afişlerinin kaldırılmasına, İYİ Parti Milletvekili Adayı Gökhan Zan'dan sert çıkış! - Son Dakika
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Hatay'da direklere asılan seçim afişlerinin kaldırılmasına, İYİ Parti Milletvekili Adayı Gökhan Zan'dan sert çıkış!

11.05.2023 12:09

Hatay'da eski milli futbolcu ve İYİ Parti Milletvekili Adayı Gökhan Zan'ın seçim afişleri bir bir indirildi. Afişlerin kaldırılma anına ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak "Hatay'ın umuduyum" diyen Zan, "Memleketimizde böyle bir ekibi deprem haftasında da görmek isterdik bu çalışmalarıyla. Benden bu kadar çok korkmayın bu toprakların evladıyım kardeşiyim." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Hatay milletvekili Adayı Gökhan Zan, Hatay'da seçim afişlerinin kaldırılmasına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"BENDEN BU KADAR ÇOK KORKMAYIN"

Seçim afişlerinin kaldırıldığı ana ait videoyu paylaşan eski milli futbolcu Zan, "Memleketimizde böyle bir ekibi deprem haftasında da görmek isterdik bu çalışmalarıyla. Benden bu kadar çok korkmayın bu toprakların evladıyım kardeşiyim. Hatay'ın umuduyum. Madem memleketimin sesi olmamı engellemeye çalışıyorsunuz, o zaman ben Ankara'ya geleceğim. Hatay'a ses olacağım." ifadelerini kullandı.

Hatay'da seçim afişlerinin indirilmesine İYİ Parti milletvekili adayı Gökhan Zan'dan tepki

HATAY'IN SESİ OLDU

Deprem felaketinin vurduğu Hatay'da yaptığı yayınlar ve yardımlarla bölgenin sesi olan Gökhan Zan, daha sonra İYİ Parti'ye katılmıştı. Zan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde İYİ Parti Hatay milletvekili adayı olarak meclise girmek için yarışacak.

Hatay'da seçim afişlerinin indirilmesine İYİ Parti milletvekili adayı Gökhan Zan'dan tepki

Seçim afişinin indirildiği an:

Hatay'da seçim afişlerinin indirilmesine Gökhan Zan'dan tepki: Benden bu kadar korkmayın
Hatay'da seçim afişlerinin indirilmesine Gökhan Zan'dan tepki: Benden bu kadar korkmayın
Hatay'da seçim afişlerinin indirilmesine Gökhan Zan'dan tepki: Benden bu kadar korkmayın
YORUMLAR (1)
  • Suleyman Dag: Gökhan kimsenin senden korktuğu yok.seçim çalışmalarını hukuka ve kurallara uygun yap. Yoksa neden kaldırsınlar afişlerini izin aldinmi Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Hatay'da seçim afişlerinin indirilmesine İYİ Parti milletvekili adayı Gökhan Zan'dan tepki Hatay'da seçim afişlerinin indirilmesine İYİ Parti milletvekili adayı Gökhan Zan'dan tepki

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Son Dakika Spor Hatay'da direklere asılan seçim afişlerinin kaldırılmasına, İYİ Parti Milletvekili Adayı Gökhan Zan'dan sert çıkış! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da direklere asılan seçim afişlerinin kaldırılmasına, İYİ Parti Milletvekili Adayı Gökhan Zan'dan sert çıkış! - Son Dakika
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