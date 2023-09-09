Heykeli dikilecek Eda Erdem'den ilk açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, voleybol takımı kaptanı Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini açıkladı. Başarılı oyuncusu ise duygularını sosyal medyadan paylaştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin dikileceğini duyurdu.

Yapılan açıklama sonrası başarılı oyuncu Eda Erdem, sosyal medyadan duygularını paylaştı.

Eda Erdem: "İyi ki Fenerbahçeliyim"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarını gözleri dolu şekilde dinlediğini ifade eden Erdem, "İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe'deyim diyerek, bu camiaya layık olabilme mücadelesiyle yaşadım hayatımın son 15 yılını. Başkanımız Sayın Ali Koç'un bugün genel kurul toplantısında yaptığı konuşmayı; kalbimde büyük bir gururla, içimde büyük bir heyecanla, gözlerim dolu dolu dinledim." dedi.

"Büyük Fenerbahçe camiasına şükranlarımı sunuyorum"

Yoğurtçu Parkı'nda Can Bartu ve Alex de Souza'nın yanına dikilecek olan heykeli için şükranlarını sunan Eda Erdem, şu ifadeleri klullandı:

"Verdiğiniz değer, gösterdiğiniz kıymet ve her zaman sağladığınız desteğiniz için Büyük Fenerbahçe camiasına şükranlarımı sunuyorum. Bugün dünyanın en mutlu insanıyım. Çok teşekkürler. Saygı ve sevgilerimle."

İşte Ali Koç'un Eda Erdem sözleri

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Filenin Sultanları'nın bu ülkeyi nasıl mutlu ettiğine hepimiz şahit olduk. Japonya'da da Allah yollarını açık etsin. Bu takımın en önemli 4 oyuncusu Fenerbahçe sporcularıdır. Filenin Sultanları'nı kutlarken, kaptan Eda'ya, savunma bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk Vargas'ımıza ve Aslı Kalaç'a özel parantez açmak istiyorum. Ülkemizi, Fenerbahçe'yi müthiş şekilde temsil ettiler. Yönetim toplantısı yaptık. Aldığımız karar çerçevesinde Alex, Lefter, Can Bartu ve Eda Erdem'in heykeli olacak. Kendisi de bilmiyor, şu an öğrenmiş oldu. Gani gani hak ettiğini düşünüyoruz. Zaten Fenerbahçe Kulübü bir spor kulübüdür" dedi.

Eda Erdem'in kariyeri

Eda Erdem, 22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giyiyor ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev aldı.

Eda Erdem'in başarıları

2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Milli Takım)

2004-2005 Türkiye Ligi 4.'lüğü

2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu

2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Milli Takım)

2005-2006 Türkiye Ligi 3.'lüğü

2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu

2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2009 CEV Cup 3'.lüğü - Fenerbahçe

2009 Türkiye Kupası 2.'liği - Fenerbahçe

2009 Avrupa Ligi 2.'liği (Türk Milli Takımı)

2009 Avrupa Şampiyonası 5.'liği (Türk Milli Takımı)

2009 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2009 Süper Kupa MVP - En Değerli Oyuncu

2010 CEV Şampiyonlar Ligi 2.'liği - Fenerbahçe

2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2010 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu

2010 Avrupa Bayanlar Ligi 2.'liği (Türk Milli Takımı)

2010 Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası-Dünya 6.'lığı (Türk Milli Takımı)

2010 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

Yaşanan gelişmenin üzerine Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Eda Erdem, şu ifadeleri kullandı;

"İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe'deyim diyerek, bu camiaya layık olabilme mücadelesiyle yaşadım hayatımın son 15 yılını.

Başkanımız Sayın Ali Koç'un bugün genel kurul toplantısında yaptığı konuşmayı; kalbimde büyük bir gururla, içimde büyük bir heyecanla, gözlerim dolu dolu dinledim.

Verdiğiniz değer, gösterdiğiniz kıymet ve her zaman sağladığınız desteğiniz için Büyük Fenerbahçe camiasına şükranlarımı sunuyorum.

Bugün dünyanın en mutlu insanıyım. Çok teşekkürler.

Saygı ve sevgilerimle."