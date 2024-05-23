Türk Hokeyinin Olimpiyat Planlarına Hız Kazandırdığı Açıklandı

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Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, açık alan hokeyinde Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda kadınlarda Metpack Alanya Yıldızları'nın, erkeklerde ise Nizip Zeugma'nın şampiyon olarak bir üst klasmana çıkmalarının Türk hokeyinin "olimpiyat" planlarına hız kattığını söyledi.

Başkan Karakan, Türkiye'nin Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası'na Alanya'da, Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge 1'e ise Konya'da başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığını belirterek, Türk hokeyindeki gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Türk hokeyi adına yıllardır planlanan sistematik uygulamaların meyvelerini aldıklarını aktaran Karakan, "Bu hafta Türk hokeyi adına gurur verici bir haftaydı. Avrupa Hokey Federasyonunun tertip ettiği Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na 4 takım gönderdik ve tamamı çok iyi neticeler aldı. Şu anda kadın ve erkek takımlarımız, olimpiyatlarda yer alan ülkelerin kategorisine yükseldi." diye konuştu.

Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda toplam 18 maç yapıldığını ve Türk takımlarının sadece bir mağlubiyet yaşadığını hatırlatan Karakan, "Bu, açık alan hokeyi açısından müthiş bir şey. Çünkü salon hokeyinde zaten Avrupa'nın en iyileri arasındaydık ama açık alan hokeyinde daha gerilerdeydik. Açık alan hokeyinde yani olimpik branş olan dalımızdaki bu başarı, hepimizi gururlandırdı ve bunların inşallah milli takımlara yansıması olacak." şeklinde görüş belirtti.

Karakan, "olimpiyat" yolunda önemli bir eşikte olduklarını da dile getirerek, "Bu sene hokey milli takımlarımız, değişik yaş gruplarında Avrupa'da önemli şampiyonalara katılacak. Hatta sporcularımız gençlik olimpiyatlarına kota mücadelelerine çıkacak." ifadelerini kullandı.

Salon hokeyi için Türkiye'nin her yerinde salonlarda antrenman yapabildiklerini ancak açık alan hokeyi için Türkiye genelinde yeterli tesislerinin olmadığını kaydeden Karakan, şöyle devam etti:

"Açık alan hokeyinde sınırlı sayıdaki tesislerle yakalananın bu başarı çok önemli. Bunu zaten Avrupa Hokey Federasyonu ve Dünya Hokey Federasyonu da takdir ediyor. Hatta bu sabah Avrupa Hokey Federasyonu Başkanı bana bu başarıyla ilgili takdir edici görüşlerini yazdı. İnşallah bu başarılar ilerleyerek devam edecek. İşin güzel tarafı, bizim hokeyi öğrendiğimiz ülkelere biz fark atar hale geldik. Yani Türkiye'de hokey çok bilinmezken o Avrupalıların oynadıkları müsabakaların videolarını seyrederek öğrenen Türkiye, şu anda onları farklı skorlarla yeniyor. Tabii bu başarıyı bekliyor muydunuz, bekliyordum açıkçası. Ancak dördünün birden başarılı olması tabii ki ayrı, belki bir fire olur diye düşünmüştüm açıkçası. Yani Avrupa'nın en iyi ikinci 8 ülkesiyle hep oynadılar ve şimdi en üste çıktılar. Dediğim gibi bunun bir arka planı var."

"Hokeyin gelişimi için yabancı hoca desteği alıyoruz"

Türk hokeyinin gelişimi için akılcı ve bilimi de işin içine katarak çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Karakan, "İnşallah bundan sonra çok daha başarılı olacaklar. Çünkü takım sporlarında bu işler şansla filan olmuyor, çalışmakla oluyor. Mesela şu anda gençlik olimpiyatlarına kota alma mücadelesi verecek 16 yaş altı milli takım aday kadromuza İrlanda'dan bir hoca getirdik. Onu da Dünya Hokey Federasyonunun sponsorluğunda getirdik. Halihazırda onlar Kırklareli'de çalışmalarına devam ediyor." şeklinde konuştu.

Açık alan hokeyi için daha çok tesise ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Karakan, şunları kaydetti:

"Alanya'da, Konya'da, Osmaniye'de, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da ve Kırklareli'de sahamız var. Kahramanmaraş'ta vardı, depremden dolayı sıkıntıya girdi. Bu sahaların sporcularımıza çok olumlu katkıları oldu ama İstanbul'da da Ankara'da da İzmir'de de olması gerekiyor. Yani sahanız, tesisiniz ne kadar çok olursa başarı da o oranda artacaktır. Şimdi Ankara'da birçok kulüp var, sporcular var ama gayrinizami sahalarda oynamak zorunda kalıyorlar. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ettiğimde bana bunun sözünü vermişti. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerimizde inşallah o tesisler olunca hokeydeki başarıya çok daha hızlı ulaşılmış ve olimpiyatlara çok daha kısa sürede inşallah katılmış olacaktır."

"Öncelikli hedef gençlik olimpiyatları, sonraki hedef de yaz olimpiyatları"

Hokeyde uluslararası organizasyonların ev sahipliğini üstlenirken uluslararası federasyonlara para ödemediklerini belirten Karakan, "Türkiye'de tüm spor branşlarında çok iyi organizasyonlar yapıyoruz, bu konuda çok yetenekliyiz. Avrupa'daki organizasyonların birçoğuna katıldım. Türkiye olarak çok daha iyi misafirperverlik, çok daha iyi konaklama imkanları sağlıyoruz. Dolayısıyla Avrupa Federasyonu da Dünya Federasyonu da Türkiye'ye çok organizasyon vermek istiyor. Ama mesela İstanbul olsa her yıl birçok daha uluslararası organizasyon almış olacağız. Organizasyon konusunda çok başarılıyız, iyi geri dönüşler oluyor. Tabii turistik faaliyetlere de çok katkımız oluyor." diye konuştu.

Hokeyde yeni hedefler için de Karakan, "2024 için hedefimiz hem kadınlarda hem erkeklerde Gençlik Olimpiyatları'na kota alabilmek. Bu Türk hokey tarihinde ilk olmuş olacak. Hatta belki takım sporlarında gençlik olimpiyatlarına ilk giden branş olacak. Kulüplerimizin buradaki başarısının büyükler yaş kategorisinde, A milli, 18 yaş altı, 21 yaş altında da milli takımlarımıza zaten katkısı olacağı kaçınılmaz. Dolayısıyla A milli takımlar düzeyinde de onlardan bu yıl için yine başarı bekliyoruz. Bu, ülke puanınızı arttırıyor, ülke puanı işte olimpiyatlara katılmada yardımcı oluyor. Öncelikli hedef gençlik olimpiyatları, sonraki hedef de yaz olimpiyatları." değerlendirmesini yaptı.

"Avrupa Hokey Federasyonu, ilk yönetim kurulu toplantısını İstanbul'da yapacak"

Türkiye Hokey Federasyonu olarak dünya ve Avrupa hokey yönetimiyle çok üst düzey ilişkileri olduğunu da dile getiren Karakan, şunları söyledi:

"Türk hokeyi çok hızlı gelişti. Onların 100 yılda almış oldukları yolu, Türk hokeyi 10 yılda almış oldu. Bu da dikkatlerini çekiyor. Bunun neticesinde de haziran ayında Avrupa Hokey Federasyonu, ilk yönetim kurulu toplantısını İstanbul'da yapacak. Onun öncesinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde bir toplantımız olacak, olimpik branş olduğundan dolayı. Ondan sonra onların 3 gün bir üst toplantıları olacak, yani bütün planlamalarını Türkiye'de yapmış olacaklar. Bu da onların Türkiye'ye verdiği değeri gösteriyor. Avrupa Başkanı da bana aynen 'Biz Türkiye'yi çok seviyoruz, çalışmalarınızı çok beğeniyoruz. Size çok değer veriyoruz ve verdiğimiz değerden dolayı da toplantıyı Türkiye'de yapmak istiyoruz.' demişti."

Dünya ve Avrupa Hokey Federasyonu başkanlarına mektup yazdığını da belirten Karakan, "2027 Avrupa Oyunları, İstanbul'a alındı. Daha önceki Avrupa Oyunları'nda hokey yoktu, şimdi hokeyin Avrupa Oyunları'na da takım sporu halinde katılması hususunda görüşlerimi onlara arz edeceğim. Aynı şekilde Akdeniz Oyunları'nda da... Hokey oralara da girdiğinde zaten çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.