İlkadım'da Amatör Spor Kulüplerine Destek Artıyor - Son Dakika
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Spor

İlkadım'da Amatör Spor Kulüplerine Destek Artıyor

İlkadım\'da Amatör Spor Kulüplerine Destek Artıyor

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, amatör spor kulüplerine sağlanacak desteklerle 10 bin genç sporcu hedefine ulaşmayı planlıyor. Spor faaliyetleri ile çocuk ve gençlere sağlıklı bir yaşam tarzı kazandırmayı amaçlıyor.

29.11.2024 16:49  Güncelleme: 16:51
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Amatör spor kulüplerine sağlayacağımız destekle sadece sınırlı sayıda sporcumuza değil, binlerce amatör sporcumuza destek olacağız" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz tarafından çocuk ve gençlere yönelik spor faaliyetleri İlkadım'da artarak devam ediyor. Hem İlkadım Belediyesi bünyesinde, hem de amatör spor kulüpleri iş birliğinde devam eden spor çalışmaları ile binlerce İlkadımlı çocuk ve genç geleceğe hazırlanıyor.

Spor ve sporcuya destekler sürüyor

İlkadım Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen spor faaliyetlerinde 10 farklı branşta 3 bin 585 sporcu spor ile buluşuluyor. Bu sayının her geçen gün arttığını belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Belediyemiz bünyesinde bulunan spor salonlarımızda haftanın 7 günü spor eğitimlerimiz ve antrenmanlarımız devam ediyor. Her biri kendi alanında profesyonel olan spor eğitmenlerimiz ve antrenörlerimiz var. Bunun yanı sıra şu an proje aşaması bitmiş ve yenileme çalışmalarına başlanan 10 halı sahamızda amatör spor kulüplerimizle birlikte yeni sporcular yetiştirmeye başladık. 2025 yılından itibaren doğrudan ve dolaylı olarak destek sağladığımız sporcu sayısını 10 binlere ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İlkadım'da spor yaşam tarzı olacak"

Başkan İhsan Kurnaz, binlerce çocuk ve gencin faydalanabileceği spor dallarına imkan sağlayıp, destek olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "İlkadım büyük bir ilçe ve bu güne kadar ilçemize ve şehrimize bir çok sporcu kazandırdık. Farklı dallarda binlerce sporcumuza hem belediyemiz bünyesinde, hem de amatör kulüpler aracılığıyla destek sağlıyoruz. Elbette profesyonel spor kulüplerimiz de şehrimiz için çok önemli ve her bir sporcumuzla gurur duyuyoruz. Ancak profesyonel spor kulüplerine sağladığımız desteği amatör spor kulüplerine sağlarsak sınırlı sayıda sporcu yerine binlerce gencimize desteğimiz ulaşmış olacak. Hem belediyemiz bünyesinde hem de amatör kulüplerimiz bünyesinde sporla tanışma imkanına daha çok evladımız ulaşmış olacak. Çocuklarımızı sağlıklı yaşamla tanıştırma imkanı bulurken kötü alışkanlıklardan da uzak tutmuş olacağız. Amacım gençlerimize güzel ve sağlıklı bir gelecek hazırlamanın yanı sıra İlkadım'da sporu bir yaşam tarzı haline getirmek. Bugüne kadar ilçemizi ve şehrimizi sporda başarı ile temsil eden tüm sporcularımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İlkadım'da Amatör Spor Kulüplerine Destek Artıyor - Son Dakika

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