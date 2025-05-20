İngilizler UEFA Avrupa Ligi Finalinde Karşılaşıyor - Son Dakika
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İngilizler UEFA Avrupa Ligi Finalinde Karşılaşıyor

Tottenham ve Manchester United, UEFA Avrupa Ligi finalinde Bilbao'da zafer için mücadele edecek.

20.05.2025 11:22
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarın İspanya'nın Bilbao şehrinde oynanacak final maçında iki İngiliz ekibi karşı karşıya gelecek.

Premier Lig'de yaşadıkları rekabeti Avrupa'nın iki numaralı kupasının finaline taşıyan İngiliz takımlarından Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci kez zafere ulaşmak için sahaya çıkacak.

1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonun 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını almasının ardından gerçekleştirilen ilk turnuvada kupanın sahibi Tottenham oldu. Finalde bir başka İngiliz takımı Wolverhampton ile karşılaşan Tottenham, 1-1 ve 2-1'lik skorlarla kupaya uzandı.

1974'teki çift maçlı finalde Feyenoord'la oynadığı karşılaşmaları 2-2 ve 2-0 mağlup tamamlayarak bu kez finalde üzülen taraf olan lacivert-beyazlılar, kupadaki ikinci şampiyonluğunu da 1983-1984 sezonunda yaşadı. Tottenham, iki ayaklı finalin toplamda 2-2 sona erdiği müsabakada Anderlecht'i penaltılarla 4-3 mağlup ederek kupanın ikinci kez sahibi oldu.

Manchester United 1'er kez kazanıp kaybetti

2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 2 kez final oynayan Manchester United'ın 1 şampiyonluğu bulunuyor.

2016-2017 sezonunda oynanan finalde Hollanda temsilcisi Ajax'ı 2-0'la geçen Manchester United, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

Son yıllarda eski parlak günlerinin gerisinde kalan Manchester United, 2021 sezonunda oynanan finalde ise podyuma ikinci olarak çıktı.

İspanyol ekibi Villarreal'le Polonya'da oynanan finalde karşılaşan İngiliz temsilcisi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta kupayı kaybetti.

Tarihi anların yaşandığı finali Villarreal, penaltılar sonucunda 11-10 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Avrupa'da 1 kez rakip oldular

İspanya'da oynanacak finalde kupa için kozlarını paylaşacak iki İngiliz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında birbirlerine karşı 1 kez rakip oldu.

1963-1964 sezonunda oynanan Kupa Galipleri Kupası'nın 1. turunda eşleşen İngilizlerin ilk maçını Tottenham 2-0 kazandı. Old Trafford'da oynanan rövanştan 4-1 galibiyetle ayrılan Manchester United, lacivert-beyazlı rakibini eleyerek turnuvanın dışına etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin kralı Sevilla

Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götürmeyi başaran ilk ekip olarak tarihe geçti.

Kupayı toplamda 7 kez kazanan Sevilla, 3'er şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

7 kez: Sevilla (İspanya)

3 kez: Juventus, Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

2 kez: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham, Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

1 kez: Galatasaray (Türkiye), Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04 (Almanya), CSKA Moskova, Zenit (Rusya), Napoli, Atalanta (İtalya), PSV (Hollanda), Valencia, Villarreal (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester United, Ipswich Town (İngiltere)

Galatasaray tarihe geçti

UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra Avrupa'ya UEFA Kupası'ndan devam eden sarı-kırmızılı ekip, maç kaybetmeden ulaştığı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımına penaltılar sonucu 4-1 üstünlük sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonlar ve finalistler

SezonŞampiyonFinalistSonuç
1971-72TottenhamWolverhampton2-1, 1-1
1972-73LiverpoolB. Mönchengladbach3-0, 0-2
1973-74FeyenoordTottenham2-2, 2-0
1974-75B. MönchengladbachTwente0-0, 5-1
1975-76LiverpoolClub Brugge3-2, 1-1
1976-77JuventusAthletic Bilbao1-0, 1-2
1977-78PSVBastia0-0, 3-0
1978-79B. MönchengladbachKızılyıldız1-1, 1-0
1979-80Eintracht FrankfurtB. Mönchengladbach2-3, 1-0
1980-81Ipswich TownAZ Alkmaar3-0, 2-4
1981-82GöteborgHamburg1-0, 3-0
1982-83AnderlechtBenfica1-0, 1-1
1983-84TottenhamAnderlecht1-1, 1-1 (4-3 penaltı)
1984-85Real MadridVideoton3-0, 0-1
1985-86Real MadridKöln5-1, 0-2
1986-87GöteborgDundee United1-0, 1-1
1987-88Bayer LeverkusenEspanyol0-3, 3-0 (3-2 penaltı)
1988-89NapoliStuttgart2-1, 3-3
1989-90JuventusFiorentina3-1, 0-0
1990-91InterRoma2-0, 0-1
1991-92AjaxTorino2-2, 0-0
1992-93JuventusBorussia Dortmund3-1, 3-0
1993-94InterSalzburg1-0, 1-0
1994-95ParmaJuventus1-0, 1-1
1995-96Bayern MünihBordeaux2-0, 3-1
1996-97Schalke 04Inter1-0, 0-1 (4-1 penaltı)
1997-98InterLazio3-0
1998-99ParmaOlimpik Marsilya3-0
1999-00GalatasarayArsenal0-0 (4-1 penaltı)
2000-01LiverpoolAlaves5-4 (uzatmada)
2001-02FeyenoordBorussia Dortmund3-2
2002-03PortoCeltic3-2 (uzatmada)
2003-04ValenciaOlimpik Marsilya2-0
2004-05CSKA Moskova Sporting Lizbon3-1
2005-06SevillaMiddlesbrough4-0
2006-07SevillaEspanyol2-2 (3-1 penaltı)
2007-08ZenitRangers2-0
2008-09Shakhtar DonetskWerder Bremen2-1 (uzatmada)
2009-10Atletico MadridFulham2-1 (uzatmada)
2010-11PortoBraga1-0
2011-12Atletico MadridAthletic Bilbao3-0
2012-13ChelseaBenfica2-1
2013-14SevillaBenfica0-0 (4-2 penaltı)
2014-15SevillaDnipro3-2
2015-16SevillaLiverpool3-1
2016-17Manchester UnitedAjax2-0
2017-18Atletico MadridOlimpik Marsilya3-0
2018-19ChelseaArsenal4-1
2019-20SevillaInter3-2
2020-21VillarrealManchester United1-1 (11-10 penaltı)
2021-22Eintracht FrankfurtRangers1-1 (5-4 penaltı)
2022-23SevillaRoma1-1 (4-1 penaltı)
2023-24AtalantaBayer Leverkusen3-0

Fuar Şehirleri Kupası

1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:

SezonŞampiyonFinalistSonuç
1955-58 Barcelona Karması Londra Karması2-2, 6-0
1958-60Barcelona KarmasıBirmingham0-0, 4-1
1960-61RomaBirmingham2-2, 2-0
1961-62ValenciaBarcelona6-2, 1-1
1962-63ValenciaDinamo Zagreb1-2, 2-0
1963-64Real ZaragozaValencia2-1
1964-65FerencvarosJuventus1-0
1965-66BarcelonaReal Zaragoza0-1, 4-2
1966-67Dinamo ZagrebLeeds United2-0, 0-0
1967-68Leeds UnitedFerencvaros1-0, 0-0
1968-69Newcastle UnitedU. Dosza3-0, 2-3
1969-70ArsenalAnderlecht1-3, 3-0
1970-71Leeds UnitedJuventus2-2, 1-1
Not: Haberde, kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistikler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde 1971-72 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İngilizler UEFA Avrupa Ligi Finalinde Karşılaşıyor - Son Dakika

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